Top 5 Batters : కోహ్లీ టు విలియమ్సన్.. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ను ఏలుతున్నది వీరే !
Top 5 Active Batters With Most 100 : అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన టాప్-5 ప్రస్తుతం ఆడుతున్న బ్యాటర్ల జాబితాలో భారత స్టార్ బ్యాటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలు చోటుదక్కించుకున్నారు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో సెంచరీల మోత మోగిస్తున్న ప్రస్తుత దిగ్గజాలు
ప్రస్తుత ప్రపంచ క్రికెట్లో పరుగుల వరద పారిస్తూ, రికార్డుల మీద రికార్డులు సృష్టిస్తున్న బ్యాటర్లు ఎందరో ఉన్నారు. విరాట్ కోహ్లీ మొదలుకొని రోహిత్ శర్మ వరకు.. తమ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ నైపుణ్యంతో అభిమానులను అలరిస్తున్నారు. కేవలం పరుగులు తీయడమే కాదు, అంతర్జాతీయంగా అత్యధిక సెంచరీలు సాధించి చరిత్ర సృష్టిస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన ఐదుగురు ప్రస్తుత బ్యాటర్ల జాబితాను పరిశీలిస్తే, అందులో టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ల ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. విరాట్ కోహ్లీ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా, ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ జో రూట్, ఆస్ట్రేలియా రన్ మెషీన్ స్టీవ్ స్మిత్, న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ వంటి దిగ్గజాలు కూడా ఈ లిస్ట్లో చోటు దక్కించుకున్నారు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన టాప్-5 యాక్టివ్ బ్యాటర్ల వివరాలు, వారి గణాంకాలు గమనిస్తే..
1. విరాట్ కోహ్లీ – 85 సెంచరీలు
ప్రపంచ క్రికెట్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్యాటర్గా, పరుగుల యంత్రంగా పేరుగాంచిన విరాట్ కోహ్లీ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. విరాట్ ఇప్పటివరకు 559 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడి ఏకంగా 85 సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. ఈ గణాంకాలే అతడిని ప్రపంచ క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన ప్రస్తుత బ్యాటర్గా నిలబెట్టాయి.
విరాట్ తన ఫిట్నెస్, ఆటలో సాంకేతిక నైపుణ్యం, పరుగుల పట్ల తీరని దాహాంతో అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ తో అదరగొడుతున్నాడు. దశాబ్ద కాలానికి పైగా మూడు ఫార్మాట్లలోనూ కోహ్లీ తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. అతడి సెంచరీల వివరాలను పరిశీలిస్తే..
• వన్డేలు: 54 సెంచరీలు
• టెస్టులు: 30 సెంచరీలు
• T20I: 1 సెంచరీ
ఈ అద్భుతమైన రికార్డుతో కోహ్లీ ఆధునిక క్రికెట్లో రారాజుగా వెలుగొందుతున్నాడు.
2. జో రూట్ – 60 సెంచరీలు
ఇంగ్లండ్ స్టార్ బ్యాటర్ జో రూట్ ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. రూట్ ఇప్పటివరకు 382 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడి 60 సెంచరీలు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆధునిక యుగంలోని అత్యుత్తమ బ్యాటర్లలో ఒకడిగా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నాడు.
జో రూట్ తన క్లాస్ బ్యాటింగ్, అద్భుతమైన స్ట్రోక్ ప్లే, ఆటపై ఉన్న అవగాహనకు పెట్టింది పేరు. దశాబ్ద కాలంగా ఇంగ్లండ్ బ్యాటింగ్ లైనప్కు వెన్నెముకగా నిలుస్తున్నాడు. అన్ని ఫార్మాట్లలో నిలకడగా రాణిస్తున్న రూట్ ఖాతాలో ఉన్న సెంచరీల వివరాలు గమనిస్తే..
• టెస్టులు: 41 సెంచరీలు
• వన్డేలు: 19 సెంచరీలు
ముఖ్యంగా టెస్ట్ క్రికెట్లో రూట్ చూపిస్తున్న జోరు అసాధారణమైనది.
3. రోహిత్ శర్మ – 50 సెంచరీలు
టీమిండియా కెప్టెన్, హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో నిలిచాడు. రోహిత్ ఇప్పటివరకు 508 మ్యాచ్లు ఆడి 50 అంతర్జాతీయ సెంచరీలు సాధించాడు. ప్రపంచ క్రికెట్లో అత్యంత సహజసిద్ధమైన, విధ్వంసకర బ్యాటర్గా రోహిత్ గుర్తింపు పొందాడు.
క్రీజులో కుదురుకుంటే భారీ స్కోర్లు సాధించడంలో రోహిత్ దిట్ట. అతడి టైమింగ్, కమాండింగ్ షాట్లు చూసేందుకు ముచ్చటగా ఉంటాయి. పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్లో అతడికి తిరుగులేదు. రోహిత్ శర్మ సెంచరీల వివరాలు పరిశీలిస్తే..
• వన్డేలు: 33 సెంచరీలు
• టెస్టులు: 12 సెంచరీలు
• T20I: 5 సెంచరీలు
ముఖ్యంగా బిగ్ మ్యాచ్ ప్లేయర్గా పేరున్న రోహిత్, మూడు ఫార్మాట్లలోనూ తన సత్తా చాటాడు.
4. స్టీవ్ స్మిత్ – 49 సెంచరీలు
ఆస్ట్రేలియా స్టార్ బ్యాటర్ స్టీవ్ స్మిత్ 49 సెంచరీలతో ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడు. స్మిత్ ఇప్పటివరకు 360 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడాడు. తన అసాధారణమైన స్థిరత్వం, విభిన్నమైన బ్యాటింగ్ శైలితో స్మిత్ ప్రపంచ క్రికెట్లోని ఎలైట్ బ్యాటర్ల సరసన చేరాడు.
స్మిత్ టెక్నిక్ చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. అతడి ఏకాగ్రత, సుదీర్ఘ ఇన్నింగ్స్లు ఆడే సామర్థ్యం ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు ఎంతో మేలు చేశాయి. దశాబ్ద కాలంగా కంగారూ జట్టుకు బ్యాటింగ్ వెన్నెముకగా ఉన్నాడు. స్మిత్ సెంచరీల వివరాలు గమనిస్తే..
• టెస్టులు: 37 సెంచరీలు
• వన్డేలు: 12 సెంచరీలు
టెస్టుల్లో స్మిత్ రికార్డులు అతడి గొప్పతనాన్ని చాటిచెబుతాయి.
5. కేన్ విలియమ్సన్ – 48 సెంచరీలు
న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్, కూల్ బ్యాటర్ కేన్ విలియమ్సన్ 48 సెంచరీలతో ఐదో స్థానంలో నిలిచాడు. విలియమ్సన్ 376 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో ఈ ఘనత సాధించాడు. ఆటలో సాంకేతికంగా అత్యంత పటిష్ఠమైన బ్యాటర్గా ఆధునిక క్రికెట్లో తనదైన ముద్ర వేశాడు.
విలియమ్సన్ తన ప్రశాంతతకు, క్లాసికల్ షాట్లకు ప్రసిద్ధి. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్లగల సామర్థ్యం అతని సొంతం. కివీస్ బ్యాటింగ్కు మూలస్తంభంగా నిలిచిన విలియమ్సన్ సెంచరీల విషయానికి వస్తే..
• టెస్టులు: 33 సెంచరీలు
• వన్డేలు: 15 సెంచరీలు
నిలకడైన ఆటతీరుతో విలియమ్సన్ ఈ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాడు.