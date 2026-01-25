IND vs NZ : బౌలర్లని ఉతికారేశారు.. సూర్య, అభిషేక్ మాస్ బ్యాటింగ్
India vs New Zealand : గువాహటి టీ20లో అభిషేక్ శర్మ 14 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ బాదాడు. సూర్యకుమార్ హాఫ్ సెంచరీ నాక్ తో భారత్ 8 వికెట్ల తేడాతో కివీస్పై గెలిచింది. దీంతో 5 మ్యాచ్ల సిరీస్ను భారత్ 3-0తో కైవసం చేసుకుంది.
ఊచకోత అంటే ఇదే.. అభిషేక్ శర్మ, సూర్యకుమార్ దెబ్బకు కివీస్ అబ్బా
IND vs NZ 3rd T20I Highlights: భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో టీమిండియా తన ఆధిపత్యాన్ని ఘనంగా చాటుకుంది. గువాహటిలోని బర్సాపరా స్టేడియంలో జరిగిన మూడో టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో భారత జట్టు న్యూజిలాండ్ను చిత్తుగా ఓడించింది. ఏకంగా 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి, సిరీస్లో 3-0తో అజేయమైన ఆధిక్యాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్లో యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోగా, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా తన బ్యాట్కు పనిచెప్పాడు. కేవలం 10 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించి భారత్ సంచలనం సృష్టించింది.
అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసం.. రికార్డుల మోత
గువాహటిలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ సునామీ వచ్చింది. గత మ్యాచ్లో డకౌట్గా వెనుదిరిగిన అభిషేక్, ఈ మ్యాచ్లో మాత్రం కివీస్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. క్రీజులోకి వచ్చినప్పటి నుండే బౌండరీల వర్షం కురిపించాడు. కేవలం 14 బంతుల్లోనే తన హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసి సంచలనం సృష్టించాడు. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లను ముప్పుతిప్పలు పెడుతూ స్టేడియం నలువైపులా షాట్లు బాదాడు. మొత్తంగా 20 బంతులు ఎదుర్కొన్న అభిషేక్ 68 పరుగులు చేసి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అతని ఇన్నింగ్స్ కారణంగా 154 పరుగుల లక్ష్యం భారత్కు చాలా చిన్నదిగా మారిపోయింది.
యువరాజ్ తర్వాత స్థానం అభిషేక్దే
ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ తన మెరుపు బ్యాటింగ్తో అరుదైన రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారత్ తరఫున అత్యంత వేగంగా హాఫ్ సెంచరీ చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో అభిషేక్ రెండో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఈ జాబితాలో మాజీ దిగ్గజం యువరాజ్ సింగ్ అగ్రస్థానంలో ఉండగా, ఒకానొక దశలో అభిషేక్ ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టేలా కనిపించాడు. అయితే, హార్దిక్ పాండ్యా పేరిట ఉన్న 16 బంతుల హాఫ్ సెంచరీ రికార్డును అభిషేక్ ఈ ఇన్నింగ్స్తో అధిగమించాడు. టీమిండియా తరఫున ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ బాదిన జాబితాలో ఇప్పుడు యువరాజ్ తర్వాత అభిషేక్ శర్మ నిలిచాడు.
కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ జోరు
మరోవైపు భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా అద్భుతమైన ఫామ్ను కొనసాగించాడు. అక్టోబర్ 2024 తర్వాత గత మ్యాచ్లోనే అర్ధశతకం సాధించిన సూర్య, ఈ మ్యాచ్లోనూ అదే ఊపును ప్రదర్శించాడు. చాలా కాలం పాటు ఫామ్ లేమితో ఇబ్బంది పడ్డ సూర్యకుమార్, టీ20 ప్రపంచ కప్కు ముందు తిరిగి గాడిలో పడటం భారత జట్టుకు శుభపరిణామం. ఈ మ్యాచ్లో 26 బంతులను ఎదుర్కొన్న సూర్యకుమార్ 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో అజేయంగా 57 పరుగులు చేశాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ ఏకంగా 219.80గా నమోదైంది. అభిషేక్ శర్మతో కలిసి సూర్యకుమార్ చేసిన భాగస్వామ్యం కివీస్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది.
న్యూజిలాండ్ బ్యాటింగ్ వైఫల్యం
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ జట్టు ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది. భారత బౌలర్ల ధాటికి కివీస్ బ్యాటర్లు ఆరంభం నుండే తడబడ్డారు. ఓపెనర్ డెవాన్ కాన్వే కేవలం 1 పరుగుకే వెనుదిరగడం ఆ జట్టును దెబ్బతీసింది. టిమ్ సీఫెర్ట్ కూడా ప్రభావం చూపలేకపోయాడు. అయితే గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (48 పరుగులు), మార్క్ చాప్మన్ (32 పరుగులు) కాసేపు పోరాడి ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేశారు. చివర్లో కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్ 27 పరుగులు చేయడంతో న్యూజిలాండ్ జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో 153 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోరును సాధించగలిగింది.
సిరీస్ కైవసం.. బౌలర్ల హవా
భారత బౌలర్లు ఈ మ్యాచ్లో సత్తా చాటారు. ముఖ్యంగా జస్ప్రీత్ బుమ్రా తన పదునైన బంతులతో కివీస్ బ్యాటర్లను కట్టడి చేశాడు. భారత బౌలింగ్ దాడి ముందు న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లు 153 పరుగులకే పరిమితమయ్యారు. అనంతరం బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్, ఈ లక్ష్యాన్ని కేవలం 10 ఓవర్లలోనే ఛేదించి రికార్డు విజయాన్ని నమోదు చేసింది. అభిషేక్ శర్మ సింగిల్ హ్యాండ్తో మ్యాచ్ను గెలిపించాడు. ఈ విజయంతో 5 మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్ 3-0 ఆధిక్యాన్ని సాధించి, సిరీస్ను మరో రెండు మ్యాచ్లు మిగిలి ఉండగానే సొంతం చేసుకుంది.