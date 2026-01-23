IND vs NZ : రాయ్పూర్లో రచ్చ లేపుతారా? అభిషేక్ శర్మ విశ్వరూపమే !
IND vs NZ : భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య రాయ్పూర్లో రెండో టీ20 జరగనుంది. ఈ సిరీస్ తొలి మ్యాచ్ లో భారత్ సూపర్ విక్టరీ కొట్టింది. రెండో మ్యాచ్ లో గెలిచి ఆధిక్యం పెంచుకోవాలని చూస్తోంది.
IND vs NZ: రాయ్పూర్లో పరుగుల వరద పారుతుందా?
భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ రసవత్తరంగా మారింది. నాగ్పూర్లో జరిగిన తొలి టి20 మ్యాచ్లో ఘనవిజయం సాధించిన టీమిండియా, ఇప్పుడు రాయ్పూర్ లో మరో విజయంతో సిరీస్ ఆధిక్యాన్ని రెట్టింపు చేసుకోవాలని భావిస్తోంది.
శుక్రవారం రాయ్పూర్లోని షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో రెండో టీ20 మ్యాచ్ జరగనుంది. తొలి మ్యాచ్లో 48 పరుగుల తేడాతో కివీస్ను చిత్తు చేసిన సూర్యకుమార్ యాదవ్ సేన, అదే ఊపును కొనసాగించాలని చూస్తోంది. మరోవైపు, సిరీస్లో వెనుకబడిన న్యూజిలాండ్ జట్టు ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి రేసులోకి రావాలని పట్టుదలతో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాయ్పూర్ పిచ్, వాతావరణం, మ్యాచ్ వివరాలు ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.
మ్యాచ్ సమయంలో రాయ్పూర్ వెదర్ ఎలా ఉంటుంది?
క్రికెట్ అభిమానులకు ఒక శుభవార్త ఉంది. రాయ్పూర్లో జరిగే రెండో టీ20 మ్యాచ్కు వర్షం ముప్పు లేదు. అక్యూవెదర్ (AccuWeather) రిపోర్టు ప్రకారం.. శుక్రవారం సాయంత్రం వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా, స్పష్టంగా ఉంటుంది. మ్యాచ్ సమయంలో వర్షం పడే అవకాశాలు లేవని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
సాయంత్రం, రాత్రి వేళల్లో ఉష్ణోగ్రత సుమారు 20 నుండి 25 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆకాశం నిర్మలంగా ఉండటంతో అభిమానులు మ్యాచ్ను పూర్తిగా ఆస్వాదించవచ్చు. అయితే, సాయంత్రం మంచు ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది, ఇది మ్యాచ్ ఫలితాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు.
రాయ్పూర్ పిచ్ రిపోర్ట్: బ్యాటర్లదా లేక బౌలర్లదా?
రాయ్పూర్లోని షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం పిచ్ సాధారణంగా బ్యాటింగ్, బౌలింగ్కు సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ఇక్కడి బ్లాక్ సాయిల్ పిచ్పై మ్యాచ్ ఆరంభంలో పేసర్లు మంచి బౌన్స్, వేగాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది. పవర్ ప్లే ఓవర్లలో ఫాస్ట్ బౌలర్లు కీలక పాత్ర పోషించవచ్చు.
అయితే, మ్యాచ్ ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ స్పిన్నర్లకు పిచ్ అనుకూలించే అవకాశం ఉంది. బౌలర్లు తమ వేగంలో మార్పులు చేస్తే వికెట్లు దక్కించుకోవచ్చు. ఇక బ్యాటర్ల విషయానికి వస్తే, ఒకసారి సెట్ అయితే పరుగులు సులభంగా రాబట్టవచ్చు. కానీ ఇక్కడి బౌండరీలు పెద్దవిగా ఉండటంతో భారీ షాట్ల కంటే వికెట్ల మధ్య వేగంగా పరుగెత్తడం చాలా ముఖ్యం. సాయంత్రం మంచు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో, రెండో ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్ కాస్త సులభం కావచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అందుకే టాస్ గెలిచిన జట్టు తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.
తొలి మ్యాచ్ గెలుపు ఉత్సాహంలో టీమిండియా
నాగ్పూర్లో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో భారత బ్యాటర్లు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగారు. యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కేవలం 35 బంతుల్లోనే 84 పరుగులు చేసి, జట్టు భారీ స్కోరు సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. నిర్ణీత ఓవర్లలో భారత్ 231 పరుగుల భారీ స్కోరును నమోదు చేసింది. అనంతరం బౌలింగ్లోనూ సత్తా చాటి కివీస్ను 190 పరుగులకే పరిమితం చేసింది.
కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, రింకూ సింగ్లు కూడా మంచి ఫామ్లో ఉన్నారు. అయితే సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్ వంటి ఆటగాళ్లు రెండో మ్యాచ్లో రాణించాల్సి ఉంది. టీ20 ప్రపంచ కప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని సంజూ శాంసన్ తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయం.
రాయ్పూర్ మైదానంలో టీమిండియా రికార్డులు
రాయ్పూర్ గ్రౌండ్ లో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్లు తలపడటం ఇదే తొలిసారి. అయితే, టీమిండియాకు ఇక్కడ మంచి రికార్డు ఉంది. 2023లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ 20 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఆ మ్యాచ్లో రింకూ సింగ్ 29 బంతుల్లో 46 పరుగుల మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడగా, అక్షర్ పటేల్ 3 వికెట్లు పడగొట్టి మ్యాచ్ విన్నర్గా నిలిచాడు.
రాయ్పూర్ గ్రౌండ్ గణాంకాలు ఇవే
• మొత్తం మ్యాచ్లు: 1
• తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి గెలిచినవి: 1
• సగటు మొదటి ఇన్నింగ్స్ స్కోరు: 174
• అత్యధిక స్కోరు: 174/9 (భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా)
రెండు జట్ల వివరాలు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్
ఈ మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. టాస్ 6:30 గంటలకు వేస్తారు. స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్లో మ్యాచ్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూడవచ్చు. అలాగే, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో జియోహాట్స్టార్ యాప్, వెబ్సైట్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంటుందని సమాచారం.
భారత జట్టు అంచనా : సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్/ఇషాన్ కిషన్, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, రింకూ సింగ్, అక్షర్ పటేల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి/కుల్దీప్ యాదవ్.
న్యూజిలాండ్ జట్టు అంచనా: మిచెల్ సాంట్నర్ (కెప్టెన్), డెవోన్ కాన్వే, రచిన్ రవీంద్ర, డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, మార్క్ చాప్మన్, మైఖేల్ బ్రేస్వెల్, జేమ్స్ నీషమ్, ఇష్ సోధి, మ్యాట్ హెన్రీ/కైల్ జామీసన్, జాకబ్ డఫీ.