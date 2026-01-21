IND vs NZ: అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసం.. రింకూ సింగ్ మెరుపులు.. కివీస్పై టీమిండియా ఘన విజయం
IND vs NZ: నాగ్పూర్ లో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన తొలి టీ20లో టీమిండియా 48 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. అభిషేక్ శర్మ, రింకూ సింగ్ బ్యాటింగ్ విధ్వంసంతో భారత్ భారీ స్కోరు సాధించి సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది.
IND vs NZ : నాగ్పూర్లో పరుగుల వరద.. భారత్ ఘన విజయం
టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 ముందు టీమిండియా శుభారంభం చేసింది. నాగ్పూర్లోని విదర్భ క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియంలో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్లో భారత జట్టు అద్భుత విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ పోరులో సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని టీమిండియా 48 పరుగుల తేడాతో కివీస్ను చిత్తు చేసింది. ఈ విజయంతో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్ 1-0 ఆధిక్యాన్ని సంపాదించింది. తొలుత బ్యాటింగ్లో అభిషేక్ శర్మ, రింకూ సింగ్ విధ్వంసం సృష్టించగా, బౌలింగ్లో వరుణ్ చక్రవర్తి, శివమ్ దూబే సత్తా చాటారు.
టాస్ గెలిచిన కివీస్.. ఆరంభంలోనే తడబడిన భారత్
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత జట్టుకు ఆరంభం అంత సానుకూలంగా లేదు. కేవలం 27 పరుగులకే రెండు కీలక వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఇషాన్ కిషన్, సంజూ శాంసన్ త్వరగానే అవుట్ అయ్యారు. హర్షిత్ రాణా, శ్రేయస్ అయ్యర్, కుల్దీప్ యాదవ్లను పక్కనబెట్టి జట్టు కూర్పుతో బరిలోకి దిగిన భారత్, ఆరంభంలో కివీస్ బౌలర్ల ధాటికి ఇబ్బంది పడింది. అయితే, ఈ సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన యువ బ్యాటర్లు మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేశారు.
అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసం.. మైదానంలో సిక్సర్ల మోత
రెండు వికెట్లు పడినా ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా అభిషేక్ శర్మ చెలరేగి ఆడాడు. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని మైదాన నలువైపులా షాట్లు బాదాడు. కేవలం 35 బంతుల్లోనే 84 పరుగులు చేసి ఇన్నింగ్స్కు వెన్నెముకగా నిలిచాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో 5 ఫోర్లు, ఏకంగా 8 భారీ సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అభిషేక్ ధాటికి కివీస్ బౌలర్లు దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారు. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా అతనికి చక్కటి సహకారం అందించాడు. సూర్య 22 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్తో 32 పరుగులు చేసి స్కోరు బోర్డును ముందుకు నడిపించాడు.
రింకూ సింగ్ మెరుపులు.. భారత్ భారీ స్కోరు నమోదు
ఇన్నింగ్స్ చివరలో ఫినిషర్ రింకూ సింగ్ తనదైన శైలిలో విరుచుకుపడ్డాడు. హార్దిక్ పాండ్యా (16 బంతుల్లో 25 పరుగులు) పర్వాలేదనిపించినా, సంజూ శాంసన్, శివమ్ దూబే విఫలమయ్యారు. కానీ రింకూ సింగ్ మాత్రం కివీస్ బౌలింగ్ను చీల్చి చెండాడాడు. కేవలం 20 బంతుల్లోనే 44 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. ఇందులో 3 సిక్సర్లు, 4 ఫోర్లు ఉన్నాయి. రింకూ 220 స్ట్రైక్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేయడంతో భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 238 పరుగుల భారీ స్కోరును నమోదు చేసింది. టీ20 క్రికెట్లో న్యూజిలాండ్పై భారత్కు ఇదే అత్యధిక స్కోరు కావడం విశేషం. కివీస్ బౌలర్లలో జాకబ్ డఫీ 27 పరుగులిచ్చి 2 వికెట్లు తీసి పర్వాలేదనిపించాడు.
ఛేజింగ్లో చతికిలబడ్డ న్యూజిలాండ్
239 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్కు ఆరంభమే షాక్ తగిలింది. అర్షదీప్ సింగ్, హార్దిక్ పాండ్యా ధాటికి కేవలం 1 పరుగుకే 2 వికెట్లు (డెవాన్ కాన్వే, రచిన్ రవీంద్ర) కోల్పోయింది. అయితే, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, టిమ్ రాబిన్సన్ కలిసి ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేశారు. వీరిద్దరూ మూడో వికెట్కు 51 పరుగులు జోడించారు. పవర్ ప్లే తర్వాత రాబిన్సన్ను వరుణ్ చక్రవర్తి అవుట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత మార్క్ చాప్మన్ (39 పరుగులు)తో కలిసి ఫిలిప్స్ స్కోరు బోర్డును పరిగెత్తించాడు. వీరిద్దరూ 79 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు.
టీమిండియా విజయాన్ని ఖాయం చేసిన బౌలర్లు
అద్భుత పోరాట పటిమ కనబరిచిన గ్లెన్ ఫిలిప్స్ 40 బంతుల్లో 6 సిక్సర్లు, 4 ఫోర్లతో 78 పరుగులు చేశాడు. అయితే, 14వ ఓవర్లో అక్షర్ పటేల్ బౌలింగ్లో ఫిలిప్స్ అవుట్ కావడంతో మ్యాచ్ భారత్ వైపు తిరిగింది. ఆ తర్వాత కివీస్ బ్యాటర్లు ఎవరూ నిలదొక్కుకోలేకపోయారు. చివరికి న్యూజిలాండ్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 190 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. భారత బౌలర్లలో వరుణ్ చక్రవర్తి, శివమ్ దూబే తలో రెండు వికెట్లు తీయగా, అర్షదీప్, హార్దిక్, అక్షర్ తలో వికెట్ పడగొట్టారు. అద్భుత బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన చేసిన అభిషేక్ శర్మకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది.