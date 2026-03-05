- Home
IND vs ENG : భారత్ vs ఇంగ్లాండ్ బిగ్ ఫైట్.. టాస్ గెలిస్తే ట్రోఫీ గెలిచినట్టేనా? అసలు కథ ఇదే
ND vs ENG : ముంబై వాంఖడే స్టేడియంలో భారత్, ఇంగ్లాండ్ మధ్య టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 సెమీఫైనల్పై గురువారం జరగనుంది. అయితే, ఇరు జట్లను ఇక్కడి వాతావరణం భయపెడుతోంది. అసలు సంగతేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
భారత్ vs ఇంగ్లాండ్ సెమీఫైనల్: వాంఖడేలో మంచు దెబ్బ
ముంబైలోని ఐకానిక్ వాంఖడే స్టేడియం మరో హైవోల్టేజ్ పోరుకు సిద్ధమైంది. 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా గురువారం జరిగే సెమీఫైనల్లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని భారత్, హ్యారీ బ్రూక్ సారథ్యంలోని ఇంగ్లాండ్ తలపడనున్నాయి. సముద్ర తీరాన సూర్యాస్తమయం అవుతుంటే, స్టేడియంలోని ఫ్లడ్లైట్ల వెలుతురులో ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే, ఈ మ్యాచ్ ఫలితాన్ని ఆటగాళ్ల ప్రతిభతో పాటు మంచు అనే అదృశ్య శక్తి శాసించనుంది. వాంఖడే చరిత్రను గమనిస్తే, ఇక్కడ మంచు ప్రభావం మ్యాచ్ గమనాన్నే మార్చేస్తుంది.
IND vs ENG : భౌగోళిక పరిస్థితులు.. మంచు ప్రభావం
వాంఖడే స్టేడియం సముద్ర తీరానికి అత్యంత సమీపంలో ఉండటం వల్ల ఇక్కడ వాతావరణం భిన్నంగా ఉంటుంది. సాయంత్రం వేళ ముంబైలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గినప్పుడు, అరేబియా సముద్రం నుండి వచ్చే అధిక తేమ మైదానంలోని గడ్డిపై మంచులా పేరుకుపోతుంది. దీనివల్ల బౌలింగ్ చేసే జట్టుకు బంతిని పట్టుకోవడం కష్టమవుతుంది. ముఖ్యంగా స్పిన్నర్లు బంతిపై గ్రిప్ కోల్పోతారు. పేస్ బౌలర్లకు కూడా నియంత్రణ తప్పుతుంది. అదే సమయంలో, ఛేజింగ్ చేసే జట్టుకు తడి గడ్డి వల్ల బంతి బ్యాట్పైకి వేగంగా వస్తుంది, దీనితో స్ట్రోక్ ప్లే సులభమవుతుంది.
వాంఖడే గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయి?
వాంఖడేలో టీ20 మ్యాచ్లలో మొదట ఫీల్డింగ్ చేసిన జట్లే ఎక్కువ విజయాలు సాధించాయి. ఇప్పటివరకు జరిగిన మ్యాచ్లలో మొదట ఫీల్డింగ్ చేసిన జట్టు 123 సార్లు గెలవగా, మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు 92 సార్లు మాత్రమే విజయం సాధించింది. అయితే ఈ ప్రపంచకప్లో పరిస్థితులు కొంచెం భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఈ టోర్నీలో ఇక్కడ జరిగిన ఏడు రాత్రి మ్యాచ్లలో మూడింటిలో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్లే లక్ష్యాన్ని కాపాడుకున్నాయి. భారత్ తన తొలి మ్యాచ్లో అమెరికాపై 161 పరుగులు చేసి 29 పరుగులతో గెలిచింది. వెస్టిండీస్ కూడా ఇంగ్లాండ్పై 196 పరుగులను, జింబాబ్వేపై 254 పరుగులను డిఫెండ్ చేసుకుంది.
మోర్నే మోర్కెల్ హెచ్చరిక
భారత బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నే మోర్కెల్ పరిస్థితులపై స్పందిస్తూ, మంచు ఎప్పుడూ పెద్ద ఆందోళన కలిగించే అంశమేనని పేర్కొన్నారు. "టాస్ అనేది మన చేతుల్లో లేని విషయం. కానీ వాంఖడేలో అదనపు బౌన్స్ ఉంటుంది. బ్యాటర్లు ఆ బౌన్స్ను నమ్మి షాట్లు ఆడవచ్చు. అదే సమయంలో బౌలర్లు కూడా ఆ బౌన్స్ను ఉపయోగించుకుని వికెట్లు తీసే అవకాశం ఉంటుంది" అని ఆయన అన్నారు. చిన్న మైదానం కావడంతో తప్పులకు తావులేదని, ప్రతి బంతికి పోరాడాల్సి ఉంటుందని మోర్కెల్ అభిప్రాయపడ్డారు.
IND vs ENG : వాంఖడే పిచ్ స్థితిగతులు ఎలా ఉంటాయి?
ముంబైలో ప్రస్తుతం ఎండలు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఎర్రమట్టి పిచ్ దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు క్యూరేటర్లు స్వల్పంగా గడ్డిని ఉంచి, నీటిని వేస్తున్నారు. పిచ్పై గ్రీన్ టింజ్ కనిపిస్తున్నప్పటికీ, మ్యాచ్ సమయానికి దాన్ని ట్రిమ్ చేసే అవకాశం ఉంది. పగటిపూట 35 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుందని అంచనా. ఈ వేడి వల్ల పిచ్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్కు సహకరించినప్పటికీ, రాత్రి 8 గంటల తర్వాత వాతావరణం చల్లబడటంతో మంచు ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
IND vs ENG : స్పిన్ వర్సెస్ పేస్.. మారిపోతున్న లెక్కలు
సాధారణంగా వాంఖడేలో పేసర్ల ఆధిపత్యం ఉంటుంది. ఇక్కడ పేసర్లు 1635 వికెట్లు తీస్తే, స్పిన్నర్లు 781 వికెట్లు మాత్రమే తీశారు. కానీ ఈ టోర్నీలో ఆ తేడా తగ్గింది. ప్రస్తుత టోర్నీలో స్పిన్నర్లు 24.65 సగటుతో 40 వికెట్లు తీయగా, పేసర్లు 27.00 సగటుతో 43 వికెట్లు పడగొట్టారు. ఒకవేళ మంచు ఎక్కువగా కురిస్తే మాత్రం స్పిన్నర్లు వికెట్లు తీయడం కష్టతరమవుతుంది. సెమీఫైనల్ వంటి ఒత్తిడితో కూడిన మ్యాచ్లో 170 పరుగుల స్కోరు కూడా సవాలుగా మారవచ్చు. కానీ మంచు ప్రభావం ఉంటే మాత్రం ఎంత పెద్ద స్కోరైనా ఛేజింగ్లో సులభంగా మారిపోయే ప్రమాదం ఉంది.