IND vs NZ : ఊచకోత అంటే ఇదేనేమో.. కివీస్ బౌలర్లను ఉతికారేసిన ఇషాన్, సూర్య !
India vs New Zealand : రాయ్పూర్ లో జరిగిన రెండో టీ20లో భారత్ 7 వికెట్ల తేడాతో న్యూజిలాండ్ పై ఘన విజయం సాధించింది. ఇషాన్ కిషన్ 76 రన్స్, సూర్యకుమార్ 82* రన్స్ తో చెలరేగడంతో 209 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని టీమిండియా 15.2 ఓవర్లలోనే అందుకుంది.
IND vs NZ: సూర్య, ఇషాన్ వీరవిహారం.. న్యూజిలాండ్పై భారత్ ఘన విజయం
ఛత్తీస్గఢ్లోని రాయ్పూర్ లో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో టీమిండియా అద్భుత విజయాన్ని నమోదు చేసింది. షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఈ పోరులో భారత్ 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ భారీ స్కోరు సాధించినప్పటికీ, భారత బ్యాటర్లు ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్తో మ్యాచ్ను ఏకపక్షంగా మార్చేశారు.
209 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని భారత్ కేవలం 15.2 ఓవర్లలోనే 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించడం విశేషం. ఇది భారత గడ్డపై టీమిండియాకు 100వ టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ కావడం, దానిని విజయంతో ముగించడం అభిమానులకు రెట్టింపు ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది.
ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బలు.. ఒత్తిడిలో భారత్
209 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనతో బరిలోకి దిగిన భారత జట్టుకు ఆరంభంలోనే గట్టి షాక్ తగిలింది. కివీస్ బౌలర్లు మ్యాట్ హెన్రీ, జాకబ్ డఫీ ఆరంభంలోనే భారత టాపార్డర్ను దెబ్బకొట్టారు. ఓపెనర్ సంజూ శాంసన్ కేవలం 6 పరుగులు చేసి, మ్యాట్ హెన్రీ బౌలింగ్లో రచిన్ రవీంద్రకు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు.
ఆ వెంటనే వచ్చిన యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ గోల్డెన్ డక్గా పెవిలియన్ చేరాడు. జాకబ్ డఫీ బౌలింగ్లో సిక్స్ కొట్టే ప్రయత్నంలో బౌండరీ లైన్ వద్ద డెవాన్ కాన్వేకు చిక్కాడు. దీంతో టీమిండియా స్కోరు 6 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఆ సమయంలో మ్యాచ్ ఉత్కంఠభరితంగా మారుతుందని అంతా భావించారు.
ఇషాన్ - సూర్య విధ్వంసంతో మ్యాచ్ స్వరూపం మారింది
ఆరంభంలో వికెట్లు పడినా, క్రీజులో ఉన్న ఇషాన్ కిషన్, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. వీరిద్దరూ కివీస్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. ముఖ్యంగా ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ లేకపోవడంతో మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేసి తన సత్తా చాటాడు. వీరిద్దరూ మూడో వికెట్కు కేవలం 48 బంతుల్లోనే 122 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు.
ఈ భాగస్వామ్యమే మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ 32 బంతుల్లో 76 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో 11 ఫోర్లు, 4 భారీ సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఇషాన్ దూకుడుతో భారత స్కోరు బోర్డు రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్లింది. 10వ ఓవర్లో ఈష్ సోధీ బౌలింగ్లో ఇషాన్ ఔటైనప్పటికీ, అప్పటికే భారత్ విజయానికి బాటలు పడ్డాయి.
కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన సూర్యకుమార్
మరోవైపు కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తనదైన శైలిలో 360 డిగ్రీల ఆటతో అలరించాడు. తన ఫామ్పై, జట్టులో స్థానంపై వస్తున్న విమర్శలకు బ్యాట్తోనే సమాధానం చెప్పాడు. సూర్య 37 బంతుల్లోనే అజేయంగా 82 పరుగులు సాధించాడు. ఇషాన్ ఔటైన తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన శివమ్ దూబేతో కలిసి మ్యాచ్ను ముగించాడు.
శివమ్ దూబే కూడా 18 బంతుల్లో 36 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. వీరిద్దరూ కలిసి జట్టును 15.2 ఓవర్లలోనే విజయతీరాలకు చేర్చారు. ఈ విజయంతో కెప్టెన్గా సూర్యకుమార్ యాదవ్ తనపై ఉన్న ఒత్తిడిని తగ్గించుకున్నాడు
ఇషాన్ కిషన్ రికార్డుల మోత
ఈ మ్యాచ్లో ఇషాన్ కిషన్ పలు రికార్డులు బద్దలు కొట్టాడు. న్యూజిలాండ్పై టీ20ల్లో భారత్ తరఫున అత్యంత వేగంగా అర్ధశతకం సాధించిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఇషాన్ కేవలం 21 బంతుల్లోనే తన హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. అంతకుముందు ఈ రికార్డు అభిషేక్ శర్మ (22 బంతులు) పేరిట ఉండేది. అలాగే పవర్ ప్లే (మొదటి 6 ఓవర్లు) ముగిసే సమయానికి ఇషాన్ 23 బంతుల్లో 56 పరుగులు చేశాడు. పవర్ ప్లేలో భారత బ్యాటర్ చేసిన రెండో అత్యధిక స్కోరు ఇది. మొదటి స్థానంలో అభిషేక్ శర్మ - 58 పరుగులతో ఉన్నారు. ఇషాన్ తన ఇన్నింగ్స్లో వరుసగా 6 బంతులను బౌండరీ దాటించడం విశేషం.
న్యూజిలాండ్ ఇన్నింగ్స్ హైలైట్స్
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 208 పరుగులు చేసింది. కివీస్ కెప్టెన్ మిచెల్ శాంట్నర్ చివరి ఓవర్లలో మెరుపులు మెరిపించి 27 బంతుల్లో అజేయంగా 47 పరుగులు చేశాడు. రచిన్ రవీంద్ర 26 బంతుల్లో 44 పరుగులు చేయగా, టిమ్ సీఫెర్ట్ (24), డెవాన్ కాన్వే (19), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (19) రాణించారు. భారత బౌలర్లలో కుల్దీప్ యాదవ్ మధ్య ఓవర్లలో కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేసి 2 వికెట్లు పడగొట్టి కివీస్ స్కోరు వేగాన్ని తగ్గించాడు. హర్షిత్ రాణాకు ఒక వికెట్ దక్కింది. భారీ స్కోరు సాధించినా, భారత బ్యాటర్ల విధ్వంసం ముందు కివీస్ బౌలర్లు నిలవలేకపోయారు.