Fastest T20 WC Hundreds: 33 బంతుల్లోనే సెంచరీ కొట్టిన ఫిన్ అలెన్.. టాప్-5 ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీలు ఇవే
Fastest T20 World Cup Century : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సెమీఫైనల్లో సౌతాఫ్రికా పై ఫిన్ అలెన్ కేవలం 33 బంతుల్లోనే మెరుపు సెంచరీ సాధించాడు. ఈ మెగా టోర్నీ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ రికార్డు సృష్టించాడు.
ఈడెన్ గార్డెన్స్లో సిక్సర్ల మోత.. చరిత్ర సృష్టించిన ఫిన్ అలెన్
కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో జరిగిన ఐసీసీ మెన్స్ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 మొదటి సెమీఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్ ఫిన్ అలెన్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఈ కీలక మ్యాచ్లో అలెన్ కేవలం 33 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసి రికార్డుల మోత మోగించాడు. ఇది టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీగా నమోదైంది. గతంలో వెస్టిండీస్ దిగ్గజం క్రిస్ గేల్ 47 బంతుల్లో సాధించిన రికార్డును అలెన్ బద్దలుకొట్టాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో అలెన్ 10 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు బాదాడు.
టీ20 ప్రపంచకప్లో టాప్-5 ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీలు ఇవే
టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యంత వేగవంతమైన ఐదు సెంచరీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
1. ఫిన్ అలెన్ (న్యూజిలాండ్) - 33 బంతులు: 2026లో సౌతాఫ్రికా పై ఈ ఘనత సాధించాడు.
2. క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్) - 47 బంతులు: 2016లో ఇంగ్లాండ్పై ముంబైలోని వాంఖడే లో ఈ రికార్డు సృష్టించాడు.
3. క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్) - 50 బంతులు: 2007 తొలి ప్రపంచకప్లో సౌతాఫ్రికా పై 50 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్కును అందుకున్నాడు.
4. బ్రెండన్ మెకల్లమ్ (న్యూజిలాండ్) - 51 బంతులు: 2012లో బంగ్లాదేశ్పై పల్లెకెలె లో 51 బంతుల్లో శతకాన్ని పూర్తి చేశాడు.
5. గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (న్యూజిలాండ్) - 61 బంతులు: 2022లో శ్రీలంకపై సిడ్నీలో ఈ ఫీట్ సాధించాడు.
రికార్డుల వేటలో అలెన్ విధ్వంసం
ఫిన్ అలెన్ కేవలం ప్రపంచకప్లోనే కాదు, ఓవరాల్ టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోనూ అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీల జాబితాలో సంయుక్తంగా మూడవ స్థానంలో నిలిచాడు. ఎస్టోనియాకు చెందిన సాహిల్ చౌహాన్ (27 బంతులు), టర్కీకి చెందిన మహమ్మద్ ఫహద్ (29 బంతులు) మాత్రమే అలెన్ కంటే ముందున్నారు. ఫుల్ మెంబర్ దేశాల పరంగా చూస్తే, జింబాబ్వే ఆటగాడు సికందర్ రజా (33 బంతులు) సరసన అలెన్ నిలిచాడు. అలెన్ తన ఇన్నింగ్స్లో కేవలం 4 డాట్ బంతులు మాత్రమే ఆడటం అతని దూకుడును తెలియజేస్తోంది.
సౌతాఫ్రికా బౌలింగ్ను చీల్చి చెండాడిన ఫిన్ అలెన్
సౌతాఫ్రికా ఉంచిన 170 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో అలెన్ ఆది నుంచే దూకుడుగా ఆడాడు. ముఖ్యంగా మార్కో జాన్సెన్ వేసిన 13వ ఓవర్లో వరుసగా 4, 6, 6, 4 బాది కేవలం 12.5 ఓవర్లలోనే న్యూజీలాండ్ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు. అలెన్ తన హాఫ్ సెంచరీని కేవలం 19 బంతుల్లోనే పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఇది న్యూజిలాండ్ తరపున ప్రపంచకప్లో అత్యంత వేగవంతమైన ఫిఫ్టీ కూడా కావడం గమనార్హం.
టీమ్ సీఫెర్ట్ సహకారం.. కివీస్ ఫైనల్కు
ఫిన్ అలెన్కు తోడుగా ఓపెనర్ టీమ్ సీఫెర్ట్ కూడా మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. వీరిద్దరూ కలిసి మొదటి వికెట్కు 117 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని జోడించారు. సీఫెర్ట్ 33 బంతుల్లో 58 పరుగులు చేసి అవుట్ అయినప్పటికీ, అప్పటికే న్యూజిలాండ్ విజయం ఖాయమైంది. ఈ విజయంతో న్యూజిలాండ్ 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. ఆదివారం అహ్మదాబాద్లో జరిగే ఫైనల్లో భారత్ లేదా ఇంగ్లాండ్తో కివీస్ తలపడనుంది.