T20 World Cup 2026 : సెమీఫైనల్లో సౌతాఫ్రికా ఓటమికి 5 ముఖ్య కారణాలు ఇవే
South Africa vs New Zealand : 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ తొలి సెమీఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ చేతిలో సౌతాఫ్రికా 9 వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది. సెమీ ఫైనల్ సౌతాఫ్రికా ఓడిపోవడానికి కారణాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
న్యూజిలాండ్ చేతిలో సౌతాఫ్రికా చిత్తు
కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో జరిగిన ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 మొదటి సెమీఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ సంచలన విజయం సాధించింది. టోర్నమెంట్ అంతటా ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా సెమీస్కు చేరిన సౌతాఫ్రికాపై కివీస్ 9 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించి ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన సౌతాఫ్రికా 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేయగా, న్యూజిలాండ్ కేవలం 12.5 ఓవర్లలో ఒకే వికెట్ కోల్పోయి 173 పరుగులు చేసి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. సౌతాఫ్రికా ఓటమికి దారితీసిన 5 ప్రధాన అంశాలు గమనిస్తే..
టాస్ కోల్పోవడం.. మారుతున్న పరిస్థితులు
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్ మొదట ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో పిచ్ నెమ్మదిగా ఉండి, బంతి ఆగుతూ రావడంతో బ్యాటర్లు ఇబ్బంది పడ్డారు. అయితే రెండో ఇన్నింగ్స్ సమయానికి పిచ్ బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా మారింది. మంచు ప్రభావం కూడా కివీస్ బ్యాటర్లకు కలిసి వచ్చింది. సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్ మార్క్రామ్ కూడా పిచ్ పరిస్థితులను సరిగ్గా అంచనా వేయలేకపోయామని అంగీకరించాడు.
స్పిన్ ఉచ్చులో చిక్కుకున్న టాప్ ఆర్డర్
సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభంలోనే న్యూజిలాండ్ తన స్పిన్ వ్యూహంతో సౌతాఫ్రికాను దెబ్బకొట్టింది. కోల్ మెకన్చీ తన మొదటి ఓవర్లోనే క్వింటన్ డికాక్ (10), ర్యాన్ రికెల్టన్ (0)లను అవుట్ చేసి గట్టి షాక్ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత రచిన్ రవీంద్ర మధ్య ఓవర్లలో కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్క్రామ్ (18), డేవిడ్ మిల్లర్ (6)లను పెవిలియన్ పంపి సౌతాఫ్రికాను కోలుకోలేని దెబ్బ తీశాడు. స్పిన్నర్ల ధాటికి సౌతాఫ్రికా పవర్ప్లేలో 20 డాట్ బాల్స్ ఆడింది.
ఫిన్ అలెన్ విధ్వంసం
న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్ ఫిన్ అలెన్ ఈ మ్యాచ్లో ఊహించని రీతిలో బ్యాటింగ్ చేశాడు. కేవలం 33 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్కును అందుకుని టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ సాధించిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. అలెన్ తన ఇన్నింగ్స్లో 10 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు బాదాడు. అతని ధాటికి సౌతాఫ్రికా బౌలర్లు నిస్సహాయులుగా మారిపోయారు. ఏ సమయంలోనూ అతనికి దూకుడును అడ్డుకోలేకపోయారు. ఇది సౌతాఫ్రికాకు విజయాన్ని దూరం చేసింది.
పేలవమైన బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ లోపాలు
కీలకమైన సెమీఫైనల్లో సౌతాఫ్రికా బౌలర్లు క్రమశిక్షణ లేని బౌలింగ్తో భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నారు. కగిసో రబడ, లుంగి ఎన్గిడి, మార్కో జాన్సెన్ వంటి సీనియర్ బౌలర్లు ఫిన్ అలెన్, టిమ్ సీఫెర్ట్ జోడీని అడ్డుకోలేకపోయారు. ఫీల్డింగ్లో కూడా సౌతాఫ్రికా జట్టు క్యాచ్లను జారవిడిచి భారీ మూల్యం చెల్లించుకుంది. ముఖ్యంగా పవర్ప్లేలో సీఫెర్ట్ ఇచ్చిన క్యాచ్ను జారవిడవడం మ్యాచ్ మలుపు తిప్పింది.
పవర్ప్లేలోనే తేలిపోయిన మ్యాచ్
లక్ష్య ఛేదనలో న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్లు ఫిన్ అలెన్, టిమ్ సీఫెర్ట్ పవర్ప్లేలోనే 84 పరుగులు రాబట్టి మ్యాచ్ను ఏకపక్షం చేశారు. ఇది టీ20 ప్రపంచకప్ నాకౌట్ మ్యాచ్ల్లో అత్యధిక పవర్ప్లే స్కోరు. వీరిద్దరూ కలిసి మొదటి వికెట్కు కేవలం 9.1 ఓవర్లలో 117 పరుగులు జోడించి సౌతాఫ్రికా ఆశలపై నీళ్లు చల్లారు. సీఫెర్ట్ కూడా 33 బంతుల్లో 58 పరుగులు చేసి తన వంతు సహకారం అందించాడు.
చివరికి మార్కో జాన్సెన్ (55 పరుగులు) చేసిన పోరాటం సౌతాఫ్రికాకు గౌరవప్రదమైన స్కోరును అందించినా, కివీస్ బ్యాటర్ల ధాటికి అది ఏమాత్రం సరిపోలేదు. న్యూజిలాండ్ ఆదివారం అహ్మదాబాద్లో జరిగే ఫైనల్లో భారత్ లేదా ఇంగ్లండ్ జట్టుతో తలపడనుంది. మొత్తంగా బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్.. ఇలా అన్ని విభాగాల్లో సౌతాఫ్రికా మెరుగైన ప్రదర్శన ఇవ్వకపోవడంతో ఓటమి నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది.