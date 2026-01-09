RCB vs MI : ముంబైకి దిమ్మతిరిగే షాకిచ్చిన ఆర్సీబీ ! నాడిన్ డి క్లార్క్ విధ్వంసం
RCB vs MI : డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 సీజన్ తొలి మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ సంచలన విజయం సాధించింది. ఆఖరి ఓవర్లో 18 పరుగులు అవసరం కాగా, నాడిన్ డి క్లార్క్ (63*) అద్భుత బ్యాటింగ్తో ముంబై ఇండియన్స్పై 3 వికెట్ల తేడాతో గెలిపించింది.
ముంబై ఇండియన్స్పై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు సంచలన విజయం
మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) 2026 నాలుగో సీజన్ ప్రారంభ మ్యాచ్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ముంబై ఇండియన్స్ (MI), రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) మధ్య జరిగిన ఈ పోరులో ఆర్సీబీ 3 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.
డీవై పాటిల్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబై నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 154 పరుగులు చేయగా, లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో బెంగళూరు జట్టు చివరి బంతికి విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ విజయంతో ఆర్సీబీ టోర్నీని ఘనంగా ఆరంభించింది.
నాడిన్ డి క్లార్క్ ఆల్ రౌండ్ షో: ఆఖరి ఓవర్ డ్రామా
ఈ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ విజయానికి ప్రధాన కారణం దక్షిణాఫ్రికా ఆల్ రౌండర్ నాడిన్ డి క్లార్క్. బౌలింగ్లో 4 వికెట్లు తీసి ముంబైని దెబ్బకొట్టిన ఆమె, బ్యాటింగ్లోనూ ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్ను గెలిపించింది. ఆర్సీబీ విజయానికి చివరి ఓవర్లో 18 పరుగులు అవసరమయ్యాయి.
ముంబై బౌలర్ నెట్ సైవర్-బ్రంట్ వేసిన ఈ ఓవర్లో తొలి రెండు బంతులు డాట్ అయ్యాయి. దీంతో ముంబై గెలుపు ఖాయమని అంతా భావించారు. కానీ, డి క్లార్క్ అద్భుతం చేసింది. తర్వాతి నాలుగు బంతుల్లో వరుసగా 6, 4, 6, 4 బాది జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చింది. డి క్లార్క్ 44 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో అజేయంగా 63 పరుగులు సాధించి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్'గా నిలిచింది.
ఆర్సీబీ ఇన్నింగ్స్: టాపార్డర్ తడబాటు, లోయరార్డర్ పోరాటం
155 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఆర్సీబీకి ఓపెనర్లు స్మృతి మంధాన (18), గ్రేస్ హారిస్ (25) శుభారంభం అందించారు. వీరిద్దరూ 3.5 ఓవర్లలో 40 పరుగులు జోడించారు. అయితే, షబ్నీమ్ ఇస్మాయిల్ బౌలింగ్లో స్మృతి అవుట్ కావడంతో ఆర్సీబీ కష్టాల్లో పడింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు.
హేమలత (7), రాధా యాదవ్ (6), రిచా ఘోష్ (1) తక్కువ స్కోరుకే పెవిలియన్ చేరారు. దీంతో 65 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఆర్సీబీ పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో అరుంధతి రెడ్డి (20), నాడిన్ డి క్లార్క్ కలిసి 6వ వికెట్కు 52 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. చివరలో డి క్లార్క్ విధ్వంసంతో ఆర్సీబీ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 157 పరుగులు చేసి విజయం సాధించింది.
ముంబై ఇండియన్స్ బ్యాటింగ్: సజన, నికోలా కేరీ మెరుపులు
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన ముంబై ఇండియన్స్కు ఆశించిన ఆరంభం దక్కలేదు. 35 పరుగులకే అమేలియా కెర్ (4), నెట్ సైవర్-బ్రంట్ (4) వికెట్లు కోల్పోయింది. జి. కమలిని 28 బంతుల్లో 5 ఫోర్లతో 34 పరుగులు చేసి పర్వాలేదనిపించింది. కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ 20 పరుగులకే అవుట్ కావడంతో ముంబై 100 పరుగుల లోపే 4 వికెట్లు కోల్పోయింది.
ఈ క్లిష్ట సమయంలో సజీవన్ సజన, నికోలా కేరీ ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దారు. వీరిద్దరూ 5వ వికెట్కు 82 పరుగులు జోడించారు. సజన 25 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 1 సిక్స్తో 45 పరుగులు చేయగా, నికోలా కేరీ 29 బంతుల్లో 40 పరుగులు చేసింది. వీరి పోరాటంతో ముంబై 154 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోరు సాధించగలిగింది.
ఆర్సీబీ బౌలింగ్ జోరు
ఆర్సీబీ బౌలర్లలో నాడిన్ డి క్లార్క్ అదరగొట్టింది. ఆమె తన 4 ఓవర్లలో 26 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 4 కీలక వికెట్లు పడగొట్టింది. ఇందులో హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, సజన, కేరీ వికెట్లు ఉన్నాయి. లారెన్ బెల్, శ్రేయాంక పాటిల్ తలో వికెట్ తీసుకున్నారు. పవర్ ప్లేలో లారెన్ బెల్ ముంబైని కట్టడి చేసింది.
WPL 2026 గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ సెర్మనీ
మ్యాచ్కు ముందు డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 ప్రారంభోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ప్రముఖ బాలీవుడ్ సింగర్ యో యో హనీ సింగ్, నటి జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ తమ ప్రదర్శనలతో ప్రేక్షకులను అలరించారు. అలాగే మాజీ మిస్ యూనివర్స్ హర్నాజ్ సంధు కూడా సందడి చేశారు.
టాస్ గెలిచిన ఆర్సీబీ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన బౌలింగ్ ఎంచుకోగా, మంచు ప్రభావం ఉంటుందని ముంబై కెప్టెన్ హర్మన్ తెలిపింది. గత రికార్డుల ప్రకారం ఈ మైదానంలో ఛేజింగ్ చేసిన జట్లకే ఎక్కువ విజయాలు దక్కాయి, ఈ మ్యాచ్లోనూ అదే పునరావృతమైంది.