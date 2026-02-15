IND vs PAK మ్యాచ్కు ముందే ముదిరిన వివాదం.. పాక్ స్పిన్నర్ గుట్టు రట్టు !
IND vs PAK : టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్-పాక్ సమరానికి ముందు పాక్ స్పిన్నర్ ఉస్మాన్ తారిఖ్ బౌలింగ్ యాక్షన్ చర్చనీయాంశమైంది. అతనిని ఫుల్ స్లీవ్స్తో బౌలింగ్ చేయనివ్వద్దని ఇర్ఫాన్ పఠాన్ ఐసీసీని కోరారు. అసలు ఏం జరిగింది?
ఉస్మాన్ తారిఖ్ బౌలింగ్ వేస్తున్నాడా లేక బంతిని విసురుతున్నాడా?
శ్రీలంకలో జరుగుతున్న టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా ఆదివారం కొలంబోలోని ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియంలో భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. అయితే ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్కు ముందు పాకిస్థాన్ మిస్టరీ స్పిన్నర్ ఉస్మాన్ తారిఖ్ బౌలింగ్ యాక్షన్పై తీవ్ర చర్చ నడుస్తోంది. భారత మాజీ క్రికెటర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ తారిఖ్ యాక్షన్పై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ, అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC)కు ఒక విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఫుల్ స్లీవ్స్పై ఇర్ఫాన్ పఠాన్ అభ్యంతరం
ఉస్మాన్ తారిఖ్ తన బౌలింగ్ యాక్షన్లో మోచేయిని వంచుతున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనిపై ఇర్ఫాన్ పఠాన్ స్పందిస్తూ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "బౌలర్ యాక్షన్పై కొద్దిపాటి సందేహం ఉన్నా, అతనిని ఫుల్ స్లీవ్స్ ధరించి బౌలింగ్ చేయనివ్వకండి" అని ఐసీసీని కోరారు. బౌలర్లు హాఫ్ స్లీవ్స్ ధరిస్తే మోచేయి ఎంతవరకు వంగుతుందో స్పష్టంగా తెలుస్తుందని, గతంలో యాక్షన్ సరిగా లేని బౌలర్లు కావాలనే ఫుల్ స్లీవ్స్ వాడేవారని పఠాన్ గుర్తు చేశారు.
ఉస్మాన్ తారిఖ్ బౌలింగ్ యాక్షన్లో పాజ్.. వేగం
ఉస్మాన్ తారిఖ్ బౌలింగ్ చేసేటప్పుడు కొద్దిసేపు ఆగి బంతిని విసురుతారు. సాధారణ బంతులు వేసేటప్పుడు బాగానే ఉన్నా, వేగవంతమైన బంతులు వేసేటప్పుడు ఆయన చేయి వంగుతుందేమో గమనించాలని పఠాన్ హెచ్చరించారు. లెజెండ్స్ లీగ్ అంపైర్ అజయ్ వర్మ ఇచ్చిన సలహాను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. అంపైర్లు కొద్దిగా వంగి నిలబడితే, బౌలర్ చేయి సైట్ స్క్రీన్ ముందు కనిపిస్తుందని, తద్వారా యాక్షన్ను స్పష్టంగా చూడవచ్చని తెలిపారు.
ఉస్మాన్ తారిఖ్ యాక్షన్ చట్టబద్ధమేనా?
28 ఏళ్ల ఉస్మాన్ తారిఖ్ తన యాక్షన్ గురించి స్పందిస్తూ, తన చేతికి రెండు మోచేతులు ఉన్నాయని, అది ఒక జీవసంబంధమైన సమస్య అని వివరించారు. తన యాక్షన్ను ఇప్పటికే రెండుసార్లు పరీక్షించారని, అది చట్టబద్ధమని తేలిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం బంతిని విసిరే సమయంలో చేయి 15 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ వంగకూడదు. పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (PSL) లో రెండుసార్లు ఫిర్యాదులు వచ్చినప్పటికీ, లాహోర్లోని టెస్టింగ్ సెంటర్లో తారిఖ్ యాక్షన్ క్లీన్ అని తేలింది.
అశ్విన్, అనిల్ చౌదరి ఏమన్నారంటే?
భారత స్టార్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ కూడా తారిఖ్కు బౌలింగ్ పై స్పందించారు. బౌలింగ్ యాక్షన్ అనేది ఒక గందరగోళమైన అంశమని, మైదానంలోని అంపైర్లు 15 డిగ్రీల వంపును కంటితో గుర్తించడం అసాధ్యమని అశ్విన్ అభిప్రాయపడ్డారు. దీనికి రియల్ టైమ్ టెస్టింగ్ టూల్' ఒక్కటే పరిష్కారం చూపుతుందని ఆయన ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు. అలాగే, ప్రముఖ అంపైర్ అనిల్ చౌదరి స్పందిస్తూ.. తారిఖ్ ప్రతి బంతిని ఒకే పద్ధతిలో వేస్తున్నాడని, అతని యాక్షన్లో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఏమీ లేదని స్పష్టం చేశారు.
భారత్-పాక్ పోరులో ట్రంప్ కార్డ్
గ్రూప్-A లో ఇరు జట్లు ఇప్పటివరకు అజేయంగా ఉన్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు సూపర్ ఫోర్ దశకు చేరుకుంటుంది. ఉస్మాన్ తారిఖ్ ఇప్పటివరకు ఆడిన 4 టీ20ల్లో 11 వికెట్లు తీసి పాకిస్థాన్కు కీలక బౌలర్గా మారారు. దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, ఆస్ట్రేలియా జట్లపై ఆయన అద్భుత ప్రదర్శన చేశారు. ముఖ్యంగా ఆయన బౌలింగ్ చేసేటప్పుడు తీసుకునే పాజ్ బ్యాటర్ల ఏకాగ్రతను దెబ్బతీస్తోంది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మ్యాచ్లో భారత బ్యాటర్లు ఈ మిస్టరీ స్పిన్నర్ను ఎలా ఎదుర్కొంటారో చూడాలి.