IND vs PAK : రికార్డుల వేటలో భారత్.. పరువు కోసం పాక్ ! ఇదేంది భయ్యా ఇలా మొదలెట్టారు !
India vs Pakistan : టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా కొలంబోలోని ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియంలో భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడనున్నాయి. గత రికార్డులు భారత్కు అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, పాక్ స్పిన్ అస్త్రాలతో సవాల్ విసురుతోంది.
అభిషేక్ శర్మ వచ్చేశాడు.. పాకిస్థాన్కు చుక్కలు చూపించేందుకు భారత్ రెడీ
టీ20 ప్రపంచకప్లో అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన క్షణాలకు సమయం ఆసన్నమైంది. ఆదివారం కొలంబోలోని ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియంలో చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. గత ఆసియా కప్లో పాకిస్థాన్ను వరుసగా మూడు సార్లు ఓడించిన భారత్, ఈ మ్యాచ్లోనూ అదే ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించాలని భావిస్తోంది. అయితే, సల్మాన్ అలీ ఆఘా నేతృత్వంలోని పాకిస్థాన్ జట్టు గతంతో పోలిస్తే గణనీయంగా మెరుగుపడి, భారత్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.
IND vs PAK : మారుతున్న పాక్ వ్యూహాలు.. భారత్ కోసం స్పిన్ అస్త్రం
సాధారణంగా భారత్, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ అంటే భారత బ్యాటింగ్ వర్సెస్ పాక్ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ అన్నట్లు ఉండేది. కానీ ఈసారి పాకిస్థాన్ తన వ్యూహాన్ని మార్చుకుంది. పేస్ బౌలింగ్ను పక్కనపెట్టి స్పిన్ విభాగంపైనే ఎక్కువ ఆధారపడుతోంది. గత మ్యాచ్లో పాక్ ఏకంగా ఐదుగురు స్పిన్నర్లతో బరిలోకి దిగింది.
అందులో ముఖ్యంగా మిస్టరీ స్పిన్నర్ ఉస్మాన్ తారిఖ్ను భారత్పై తమ ట్రంప్ కార్డ్గా వాడుకోవాలని చూస్తోంది. విభిన్నమైన బౌలింగ్ శైలి కలిగిన తారిఖ్ గురించి భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, "అతను సిలబస్ బయట నుంచి వచ్చిన ప్రశ్న లాంటి వాడు, దానికి మేము మా పద్ధతిలో సమాధానం ఇస్తాం" అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
IND vs PAK : అభిషేక్ శర్మ రీఎంట్రీతో పాక్ కు చుక్కలే
భారత జట్టుకు శుభవార్త ఏమిటంటే, స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కోలుకున్నాడు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడిన అతను, ఈ మ్యాచ్లో ఇషాన్ కిషన్తో కలిసి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. అభిషేక్ రాకతో భారత బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ మరింత బలోపేతం కానుంది.
పాక్ బౌలర్లు కూడా అభిషేక్ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అతని దూకుడును అడ్డుకోవడం పాక్ బౌలర్లకు సవాల్తో కూడుకున్న పని. పాక్ కెప్టెన్ సల్మాన్ ఆఘా మాట్లాడుతూ, అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లను ఎదుర్కోవడమే తమకు ఇష్టమని, అభిషేక్ ఆడాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
IND vs PAK : సూర్యకుమార్ యాదవ్ మైండ్ గేమ్
భారత్-పాక్ మ్యాచ్ అంటే ఉండే ఒత్తిడిని సూర్యకుమార్ చాలా సాధారణంగానే తీసుకున్నారు. "ఇది మాకు కేవలం మరో మ్యాచ్ మాత్రమే" అని ఆయన కామెంట్స్ చేయడమే దీనికి నిదర్శనం. 7-1 తో ప్రపంచకప్లలో భారత్ ఆధిపత్యం ఉన్నప్పటికీ, అది మానసిక ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుందని తాను అనుకోవడం లేదని సూర్య అన్నారు.
అయితే పాక్ ఓపెనర్ ఫఖర్ జమాన్ మాత్రం ఈ రికార్డుల గురించి మాట్లాడటానికి నిరాకరించడం గమనార్హం. మ్యాచ్ సమయంలో ఉండే ఒత్తిడిని ఎవరు సమర్థంగా ఎదుర్కోగలరో వారే విజేతలుగా నిలుస్తారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
కొలంబో పిచ్ రిపోర్టు? వాతావరణం ఎలా ఉండనుంది?
కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియంలో స్పిన్నర్లకు సానుకూలత ఎక్కువగా ఉంటుంది. గత గణాంకాలను చూస్తే ఇక్కడ స్పిన్నర్లు తక్కువ ఎకానమీతో వికెట్లు తీశారు. వాతావరణం విషయానికి వస్తే వర్షం ముప్పు పొంచి ఉన్నప్పటికీ, ఈ స్టేడియంలో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ అత్యద్భుతంగా ఉండటం వల్ల వర్షం తగ్గగానే మ్యాచ్ను వెంటనే ప్రారంభించే అవకాశం ఉంటుంది. పాకిస్థాన్ గత రెండు వారాలుగా కొలంబోలోనే ఉండటం వారికి కలిసివచ్చే అంశమని కొందరు అంటున్నా, భారత జట్టు కూడా ఇక్కడి పరిస్థితులకు త్వరగానే అలవాటు పడింది.
IND vs PAK : రికార్డుల వేటలో టీమ్ ఇండియా
2014 నుండి ఇప్పటివరకు భారత్, పాక్ జట్లు టీ20ల్లో 11 సార్లు తలపడగా, ఛేజింగ్ చేసిన జట్టు 10 సార్లు విజయం సాధించింది. 2024 న్యూయార్క్ మ్యాచ్ మాత్రమే ఇందుకు మినహాయింపు. అలాగే రోహిత్ శర్మ లేదా విరాట్ కోహ్లీ లేకుండా భారత్, పాక్ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ ఆడటం 2007 తర్వాత ఇదే తొలిసారి. భారత జట్టులో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, హార్దిక్ పాండ్యా వంటి అనుభవజ్ఞులతో పాటు తిలక్ వర్మ, రింకూ సింగ్ వంటి యువ ఆటగాళ్లు తమ సత్తా చాటాలని చూస్తున్నారు.
IND vs PAK తుది జట్లు
భారత్ : అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, రింకూ సింగ్, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్/కుల్దీప్ యాదవ్.
పాకిస్థాన్ : సైమ్ అయూబ్, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, సల్మాన్ ఆఘా (కెప్టెన్), బాబర్ ఆజం, ఉస్మాన్ ఖాన్, షాదాబ్ ఖాన్, మహ్మద్ నవాజ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ అఫ్రిది, ఉస్మాన్ తారిఖ్, అబ్రార్ అహ్మద్.