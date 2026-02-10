T20 World Cup 2026 నుంచి స్టార్ ఆల్రౌండర్లు ఔట్.. బ్రేస్వెల్, హసరంగకు ఏమైంది?
T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 నుంచి ఇద్దరు స్టార్లు ఔట్ అయ్యారు. శ్రీలంక స్టార్ స్పిన్నర్ వనిందు హసరంగ, కివీస్ ఆల్రౌండర్ మైకేల్ బ్రేస్వెల్ గాయాల కారణంగా టోర్నీ మొత్తానికి దూరమయ్యారు. వీరి స్థానంలో దుషన్ హేమంత, కోల్ జట్లలోకి వచ్చారు.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో శ్రీలంక, న్యూజిలాండ్ జట్లకు ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆయా జట్ల కీలక ఆల్రౌండర్లు వనిందు హసరంగ, మైకేల్ బ్రేస్వెల్ గాయాల బారిన పడి టోర్నీ నుంచి ఔట్ అయ్యారు. మంగళవారం ఈ విషయాన్ని ఐసీసీ ఈవెంట్ టెక్నికల్ కమిటీ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. హసరంగ స్థానంలో దుషన్ హేమంతను, బ్రేస్వెల్ స్థానంలో కోల్ మెక్కాన్చీని రీప్లేస్మెంట్ ప్లేయర్లుగా ఎంపిక చేశారు.
హసరంగ గాయం ఏమిటి?
శ్రీలంక స్టార్ లెగ్ స్పిన్నర్ వనిందు హసరంగ ఆదివారం కొలంబోలో ఐర్లాండ్తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో గాయపడ్డారు. ఈ మ్యాచ్లో అతను అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. నాలుగు ఓవర్లలో 25 పరుగులు ఇచ్చి మూడు వికెట్లు తీశాడు. అయితే, ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న సమయంలో అతని ఎడమ కాలి తొడ కండరానికి గాయమైంది. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత నొప్పి తీవ్రత పెరగడంతో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు.
సోమవారం నిర్వహించిన ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో హసరంగ కండరం తీవ్రంగా చిరిగినట్లు తేలింది. యూకే నిపుణులు ఈ రిపోర్టులను పరిశీలించారు. కనీసం నాలుగు వారాల పాటు హసరంగ విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వారు సూచించారు. దీంతో స్వదేశంలో జరుగుతున్న ఈ మెగా టోర్నీ నుంచి హసరంగ అర్ధాంతరంగా తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది.
బ్రేస్వెల్ గాయం పరిస్థితి ఏమిటి?
న్యూజిలాండ్ ఆటగాడు మైకేల్ బ్రేస్వెల్ పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉంది. గత నెలలో భారత్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్ సమయంలోనే బ్రేస్వెల్ ఎడమ కాలి మడమ గాయానికి గురయ్యాడు. దీని నుంచి కోలుకుని వరల్డ్ కప్కు వచ్చిన అతను, ఆదివారం చెన్నైలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో జరిగే మ్యాచ్కు ముందు వార్మప్ సెషన్లో మళ్ళీ అదే చోట గాయపడ్డాడు.
స్కాన్ రిపోర్టుల ప్రకారం, బ్రేస్వెల్ కోలుకోవడానికి మరో మూడు వారాల సమయం పడుతుందని తేలింది. దీంతో కివీస్ మేనేజ్మెంట్ అతడిని టోర్నీ నుంచి తప్పించి, ఆల్రౌండర్ కోల్ మెక్కాన్చీని భారత పర్యటనకు పంపాలని నిర్ణయించింది. మెక్కాన్చీతో పాటు పేసర్ బెన్ సియర్స్ కూడా ట్రావెలింగ్ రిజర్వ్గా జట్టుతో చేరుతాడు.
రీప్లేస్మెంట్ ప్లేయర్ల వివరాలు ఇవే
ఐసీసీ ఈవెంట్ టెక్నికల్ కమిటీ (ETC) ఈ మార్పులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. హసరంగ స్థానంలో వచ్చే దుషన్ హేమంత ఇప్పటివరకు శ్రీలంక తరపున ఐదు వన్డేలు, మూడు టీ20లు ఆడాడు. అతను కూడా లెగ్ స్పిన్ ఆల్రౌండర్ కావడంతో జట్టు సమతుల్యత దెబ్బతినదని లంక భావిస్తోంది. ఇక న్యూజిలాండ్ తరపున వచ్చే కోల్ మెక్కాన్చీ ఆఫ్ స్పిన్ ఆల్రౌండర్గా జట్టుకు సేవలందించనున్నాడు.
తదుపరి మ్యాచ్లు ఇవే
శ్రీలంక జట్టు తన తదుపరి గ్రూప్-బి మ్యాచ్ను ఫిబ్రవరి 12న పల్లెకెలెలో ఒమన్తో ఆడనుంది. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 16న బలమైన ఆస్ట్రేలియాతో తలపడనుంది. మరోవైపు న్యూజిలాండ్ జట్టు శనివారం అహ్మదాబాద్లో దక్షిణాఫ్రికాతో కీలక మ్యాచ్లో తలపడాల్సి ఉంది. కీలక దశలో ఈ స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం కావడం ఆయా జట్లపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో చూడాలి.