Hardik Pandya: హార్దిక్ పాండ్యా నెక్స్ట్ ఐపీఎల్ టీమ్ ఏది? ముంబై ఇండియన్స్ బైబై !
Hardik Pandya : ఐపీఎల్ 2027 ముందు ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా ట్రేడింగ్ రూమర్స్ శరవేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. కెప్టెన్ రేసులోకి మళ్లీ రోహిత్ శర్మ ఎంట్రీతో హార్దిక్ నెక్స్ట్ టీమ్ ఏంటి? అనే చర్చ మొదలైంది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
హార్దిక్ పాండ్యా షాకింగ్ నిర్ణయం.. ముంబై ఇండియన్స్ వదిలేసి ఆ టీమ్లోకి వెళ్తున్నాడా?
ఐపీఎల్ 2027 ప్రారంభానికి ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ, ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా ట్రేడింగ్ వార్తలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. 2026 సీజన్ ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుకు చాలా నిరాశాజనకంగా సాగడంతో, హార్దిక్ పాండ్యాను వేరే జట్లకు ట్రేడ్ చేయనున్నారనే ప్రచారం జోరందుకుంది. పలు ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీలు ఆయనను దక్కించుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక డీల్ కుదరలేదు.
ముంబై ఇండియన్స్ మేనేజ్మెంట్ రాబోయే సీజన్లో హార్దిక్ పాండ్యాను కేవలం ఒక ఆటగాడిగా మాత్రమే జట్టులో కొనసాగించాలని యోచిస్తోంది. అదే సమయంలో మరో ప్లేయర్ను కెప్టెన్గా నియమించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ అంతర్గత చర్చల్లో మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ కూడా కీలకం కానున్నారని సమాచారం.
ముంబై ఇండియన్స్ నయా కెప్టెన్ ఎవరు?
ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్సీని రోహిత్ శర్మకు తిరిగి అప్పగించే ఆలోచన వచ్చినప్పటికీ, ప్రస్తుతం 39 ఏళ్ల రోహిత్ మళ్లీ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి అస్సలు ఆసక్తిగా లేరని తెలుస్తోంది. దీంతో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, తిలక్ వర్మ పేర్లు కెప్టెన్సీ రేసులో ముందంజలో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఫ్రాంచైజీ మొగ్గు యువ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ వైపే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.
అదే సమయంలో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) తో ముంబై ఇండియన్స్ చర్చలు జరిపినట్లు మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ డీల్లో భాగంగా కేకేఆర్కు చెందిన గ్రీన్ పేరు చర్చకు వచ్చింది. అయితే, 2027లో గ్రీన్కు సొంతగడ్డపై టెస్టు మ్యాచ్ల బిజీ షెడ్యూల్ ఉండటంతో, ఆయన ఐపీఎల్ అందుబాటుపై అనుమానాలు నెలకొన్నాయి. అందుకే ఈ ప్రతిపాదనను ముంబై ఇండియన్స్ తోసిపుచ్చింది.
హార్దిక్ పాండ్యా నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ ఎక్కడ?
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR): కేకేఆర్ చాలా కాలంగా ఒక అత్యుత్తమ భారతీయ పేస్-బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ కోసం చూస్తోంది. 5 లేదా 6వ నంబర్లో రింకూ సింగ్తో కలిసి ఫినిషర్ పాత్ర పోషించడంతో పాటు, ఈడెన్ గార్డెన్స్లో ప్రతి మ్యాచ్కు 2 నుండి 4 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయగల హార్దిక్ వారికి సరైన ఎంపిక. అజింక్యా రహానే అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి రిటైర్ అవ్వడంతో, హార్దిక్కు నేరుగా కెప్టెన్సీ ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అయితే, ముంబై ఇండియన్స్ ప్రతిఫలంగా స్టార్ భారతీయ ప్లేయర్లను డిమాండ్ చేస్తుండటమే ఇక్కడ ప్రధాన సమస్యగా మారింది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK): చెన్నై జట్టు ఎప్పుడూ అనుభవజ్ఞులైన ఆల్రౌండర్లకు పెద్దపీట వేస్తుంది. ఎంఎస్ ధోనీ కెప్టెన్సీ అండ్ వ్యూహాల పట్ల హార్దిక్ గతంలోనే తన అభిమానాన్ని చాటుకున్నాడు. లోయర్ ఆర్డర్లో పవర్ హిట్టింగ్, మిడిల్ ఓవర్లలో బౌలింగ్ చేసే ప్లేయర్ చెన్నైకి అవసరం. కానీ, సీఎస్కే రీటెన్షన్ స్ట్రక్చర్కు భంగం వాటిల్లకుండా హార్దిక్ భారీ జీతాన్ని సర్దుబాటు చేయడం మేనేజ్మెంట్కు పెద్ద సవాలుగా మారనుంది.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్ రేసులో ఉన్నాయా?
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్: ఢిల్లీ ఫ్రాంచైజీ తమ జట్టు నాయకత్వాన్ని తరచూ మారుస్తూ వస్తోంది. ఐపీఎల్ ట్రోఫీ గెలిచిన అనుభవం ఉన్న హార్దిక్ పాండ్యా రాకతో వారి కెప్టెన్సీ సమస్యతో పాటు మిడిల్ ఆర్డర్ ఫినిషింగ్ ప్రాబ్లమ్ కూడా ఒకేసారి తీరిపోతుంది. కానీ, హార్దిక్ను కొనుగోలు చేయడానికి ఢిల్లీ వద్ద తగినంత పర్స్ అమౌంట్ లేదా ట్రేడ్ వ్యాల్యూ ఉండాల్సి ఉంటుంది.
గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT): హార్దిక్ పాండ్యా ఐపీఎల్ కెరీర్లో కెప్టెన్గా అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చింది గుజరాత్ టైటాన్స్ తోనే. 2022లో డెబ్యూ సీజన్లోనే జీటీని విజేతగా నిలిపి, 2023లో ఫైనల్కు తీసుకెళ్లాడు. గుజరాత్కు తిరిగి వెళ్తే శుభ్మన్ గిల్తో కలిసి జట్టును మళ్లీ నిర్మించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో అభిమానుల నుంచి ఆయనకు నిరసనలు వ్యక్తమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అంతేకాకుండా, అక్కడ గిల్ కెప్టెన్గా ఉన్నందున హార్దిక్ కేవలం ప్లేయర్గానే ఆడాల్సి ఉంటుంది.
ముంబైలోనే హార్దిక్ పాండ్యా ఉంటాడా?
హార్దిక్ పాండ్యా ముంబై ఇండియన్స్లోనే కొనసాగే అవకాశాలను కూడా కొట్టిపారేయలేమని విశ్వసనీయ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఫ్రాంచైజీ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పటికే ఈ విషయంలో హార్దిక్తో చర్చలు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది.
"హార్దిక్ పాండ్యా ట్రేడ్ కాకపోతే ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. జట్టులోనే కొనసాగేలా ఆటగాడితో మాట్లాడారు" అని సంబంధిత వర్గాలు చెప్పినట్టు పలు మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఒక ట్రేడ్ డీల్ పూర్తవ్వాలంటే రెండు వైపులా అనేక అంశాలు కలిసి రావాలని, ఇది అనుకున్నంత సులభం కాదని పేర్కొంది. ఒకవేళ సరిపడా వ్యాల్యూ ఉన్న ట్రేడ్ ఆఫర్ రాకపోతే, హార్దిక్ పాండ్యాను కేవలం ఒక మ్యాచ్ విన్నర్గా జస్ప్రీత్ బుమ్రా, సూర్యకుమార్ యాదవ్లతో కలిసి జట్టులోనే ఉంచుకోవడం ముంబై ఇండియన్స్కు అత్యుత్తమ ప్లాన్గా ఉంటుంది.