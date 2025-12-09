గంభీర్ ఒక్కడే కాదు.. టీమ్ అందరిదీ తప్పే.! టీమిండియాను ఏకీపారేశాడుగా
Gambhir: సౌత్ ఆఫ్రికాతో టెస్ట్ సిరీస్ వైట్ వాష్ పై రవిశాస్త్రి స్పందించారు. ఓటమికి కేవలం ఒక వ్యక్తిని బాధ్యుడిని చేయడం సరైన పద్ధతి కాదని, ఆటగాళ్లు కూడా బాధ్యత వహించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత గంభీర్ ను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు..
శాస్త్రి కీలక వ్యాఖ్యలు
భారత జట్టు సౌత్ ఆఫ్రికాతో టెస్ట్ సిరీస్ లో వైట్ వాష్ అయిన నేపథ్యంలో, ఈ ఓటమిపై మాజీ కోచ్ రవిశాస్త్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒక వ్యక్తిని మాత్రమే వైఫల్యానికి బాధ్యుడిని చేయడం సరికాదని, ఆటగాళ్లు కూడా బాధ్యత వహించాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు క్రికెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
అందరి చూపు గంభీర్ వైపే
టీమిండియా సౌత్ ఆఫ్రికాతో జరిగిన వన్డే సిరీస్ను 2-1 తేడాతో గెలుచుకున్నప్పటికీ, టెస్ట్ సిరీస్ లో మాత్రం క్లీన్ స్వీప్ అయింది. ఈ ఓటమిపై అనేక విమర్శలు వస్తూనే ఉన్నాయి. కొంతమంది విశ్లేషకులు హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ను ఓటమికి ప్రధాన కారణంగా పేర్కొంటూ, అతనిని పదవి నుండి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఒక్కడిదే బాధ్యత కాదు..
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో, క్రికెట్ దిగ్గజం రవిశాస్త్రి మాట్లాడుతూ, "ఇలాంటి ఫలితాలు వచ్చినప్పుడు ఆటగాళ్లది కూడా బాధ్యతే అని గుర్తించాలి" అన్నారు. కేవలం ఒక వ్యక్తిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదని, తన కోచింగ్ సమయంలో కూడా ఇలాంటి అనుభవాలు ఎదురయ్యాయని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. అందుకే ఆ అనుభవంతో మాట్లాడుతున్నానని రవిశాస్త్రి చెప్పారు. ఓటమికి ఆటగాళ్లు కూడా బాధ్యత వహించాలని, తమ వైఫల్యాన్ని వారు అంగీకరించాలని సూచించారు. టీమ్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఆటగాళ్ల వరకు ఎవరినీ ఒక్కరిని మాత్రమే బాధ్యుడిని చేయకూడదని ఆయన అన్నారు.
రవిశాస్త్రి వాదన ఇదే
రవిశాస్త్రి తన వాదనను వివరిస్తూ, "సౌత్ ఆఫ్రికా భారత్ ను ఓడించింది. అంతే కానీ ఏ ఒక్క సౌత్ ఆఫ్రికా ఆటగాడు భారత్ ను ఓడించలేదు" అని అన్నారు. దక్షిణాఫ్రికా జట్టు బాగా ఆడిందని, "మనం ఆడామా?" అని రవిశాస్త్రి ప్రశ్నించారు. ఈ టెస్ట్ సిరీస్ వైట్ వాష్ ఒక చారిత్రక అంశాన్ని కూడా గుర్తు చేసింది. భారత గడ్డపై సౌత్ ఆఫ్రికా దాదాపు 25 ఏళ్ల తర్వాత టెస్ట్ సిరీస్ ను గెలుచుకుంది. గతంలో 1999-2000 సంవత్సరంలో దక్షిణాఫ్రికా జట్టు రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్ ల సిరీస్ ను 2-0 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది, అప్పుడు కూడా టీమిండియా ప్రొటీస్ చేతిలో వైట్ వాష్ అయింది.
కోచ్ గా గంభీర్ బాధ్యతలు..
గౌతమ్ గంభీర్ ప్రధాన కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి టీమిండియా మిశ్రమ ఫలితాలను ఎదుర్కొంటోంది. స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్, సౌత్ ఆఫ్రికా చేతుల్లో వైట్ వాష్ అయింది. ఆసిస్ టూర్ లో సిరీస్ ను కోల్పోయింది. ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ ను మాత్రం సమం చేసుకుంది. అయితే వైట్ బాల్ క్రికెట్ లో టీమిండియా మంచి ప్రదర్శనలు చేస్తోంది. అయినప్పటికీ, గంభీర్ చేస్తున్న కొన్ని ప్రయోగాల పట్ల క్రికెట్ వర్గాల్లో అందరూ సంతోషంగా ఉన్నట్టు కనిపించడం లేదు. భారత జట్టు ఓటమికి ఎక్కువ శాతం మంది గంభీర్ నే లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రవిశాస్త్రి వ్యాఖ్యలు మరింత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి.