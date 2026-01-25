T20I Fastest Fifties: భారత్ తరఫున మెరుపు హాఫ్ సెంచరీలు బాదిన టాప్ 5 ప్లేయర్లు వీరే
T20I Fastest Fifties: టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారత్ తరఫున అత్యంత వేగంగా హాఫ్ సెంచరీలు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో యూవీ టాప్ లో ఉన్నారు. యువరాజ్ సింగ్ కేవలం 12 బంతులతో హాఫ్ సెంచరీ కొట్టాడు. అతని తర్వాత అభిషేక్ శర్మ నిలిచాడు.
టీ20 చరిత్రలో భారత్ టాప్ 5 ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీలు ఇవే.. లిస్ట్లో ఎవరెవరున్నారంటే?
టీ20 క్రికెట్ అంటేనే మెరుపులు, బౌండరీల వర్షం. ఈ పొట్టి ఫార్మాట్లో బ్యాటర్లు మొదటి బంతి నుంచే విధ్వంసం సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో భారత బ్యాటర్లు ఎన్నో అద్భుతమైన రికార్డులను ఇప్పటికే సాధించారు. ముఖ్యంగా అతి తక్కువ బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీలు సాధించి, ప్రత్యర్థి బౌలర్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టడంలో టీమిండియా ఆటగాళ్లు ఎప్పుడూ ముందుంటారు.
తాజాగా 2025-26 సీజన్లో నమోదైన రికార్డులతో ఈ జాబితాలో పెను మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. యువరాజ్ సింగ్ చారిత్రక ఇన్నింగ్స్ నుండి, నేటి యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ, హార్దిక్ పాండ్యాల వరకు టీ20ల్లో భారత్ తరఫున నమోదైన టాప్ 5 వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి వివరాలు గమనిస్తే..
1. యువరాజ్ సింగ్ – 12 బంతులు
భారత క్రికెట్ చరిత్రలోనే కాకుండా, ప్రపంచ టీ20 చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ ఇన్నింగ్స్ ఇది. 2007 టీ20 ప్రపంచకప్లో యువరాజ్ సింగ్ సృష్టించిన విధ్వంసం ఇప్పటికీ అభిమానుల కళ్ల ముందు మెదలుతూనే ఉంటుంది.
• ప్రత్యర్థి: ఇంగ్లండ్
• తేదీ: సెప్టెంబర్ 19, 2007
• గ్రౌండ్: కింగ్స్మీడ్, డర్బన్ (సౌతాఫ్రికా)
స్టువర్ట్ బ్రాడ్ వేసిన ఒకే ఓవర్లో ఆరు సిక్సర్లు బాది యువరాజ్ సింగ్ చరిత్ర సృష్టించాడు. కేవలం 12 బంతుల్లోనే తన అర్ధసెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ రికార్డు చాలా ఏళ్లపాటు ప్రపంచ రికార్డుగా నిలిచింది. ఆ మ్యాచ్లో యువీ 16 బంతుల్లో 58 పరుగులు సాధించాడు. స్ట్రైక్ రేట్ ఏకంగా 362.50గా నమోదైంది.
2. అభిషేక్ శర్మ – 14 బంతులు
యువ డాషింగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మరోసారి తన బ్యాటింగ్ పవర్ను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పాడు. ఆదివారం న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కివీస్ బౌలర్లను ఊచకోత కోశాడు.
• ప్రత్యర్థి: న్యూజిలాండ్
• తేదీ: జనవరి 25, 2026
• గ్రౌండ్: బార్సపారా క్రికెట్ స్టేడియం, గువాహటి
న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో భాగంగా జరిగిన 3వ టీ20లో ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగిన అభిషేక్.. ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. కేవలం 14 బంతుల్లోనే 5 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఇది భారత గడ్డపై ఒక భారతీయుడు సాధించిన అత్యంత వేగవంతమైన టీ20 అర్ధసెంచరీగా నిలిచింది. యువరాజ్ సింగ్ రికార్డుకు కేవలం రెండు బంతుల దూరంలో నిలిచాడు.
3. హార్దిక్ పాండ్యా – 16 బంతులు
టీమిండియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా తన ఫినిషింగ్ స్కిల్స్తో ఈ జాబితాలో మూడవ స్థానంలో నిలిచాడు. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లకు చుక్కలు చూపిస్తూ ఈ అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు.
• ప్రత్యర్థి: దక్షిణాఫ్రికా
• తేదీ: డిసెంబర్ 19, 2025
• గ్రౌండ్: నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం, అహ్మదాబాద్
దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన 5వ టీ20 మ్యాచ్లో చివర్లో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన హార్దిక్.. మైదానం నలువైపులా షాట్లు బాదాడు. కేవలం 16 బంతుల్లోనే అర్ధసెంచరీ మార్కును అందుకున్నాడు. మొత్తం 25 బంతుల్లో 63 పరుగులు (5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) చేసి ఇన్నింగ్స్ను ఫినిష్ చేశాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్ అప్పటికి ఓపెనర్ల రికార్డులను కూడా అధిగమించింది.
4. అభిషేక్ శర్మ – 17 బంతులు
టాప్-5 జాబితాలో రెండుసార్లు చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక భారతీయ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ కావడం విశేషం. 14 బంతుల రికార్డుకు ముందే ఇంగ్లండ్పై ఈ ఘనత సాధించాడు.
• ప్రత్యర్థి: ఇంగ్లండ్
• తేదీ: ఫిబ్రవరి 2, 2025
• గ్రౌండ్: వాంఖడే స్టేడియం, ముంబై
ఇంగ్లండ్ జట్టు పర్యటనలో భాగంగా ముంబైలో జరిగిన మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ తన క్లాస్ చూపించాడు. ఇంగ్లీష్ పేస్ అటాక్ను ధీటుగా ఎదుర్కొంటూ, తొలి బంతి నుంచే అటాకింగ్ గేమ్ ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్లో 17 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఇది స్వదేశంలో ఒక భారతీయ ఓపెనర్ సాధించిన అత్యంత వేగవంతమైన అర్ధసెంచరీలలో ఒకటి.
5. కేఎల్ రాహుల్ – 18 బంతులు
టెక్నికల్ బ్యాటర్గా పేరున్న కేఎల్ రాహుల్, అవసరమైనప్పుడు ఎంతటి విధ్వంసం సృష్టించగలడో ఈ ఇన్నింగ్స్ నిరూపించింది.
• ప్రత్యర్థి: స్కాట్లాండ్
• తేదీ: నవంబర్ 5, 2021
• గ్రౌండ్: దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం, దుబాయ్
2021 టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్ నెట్ రన్ రేట్ను పెంచుకోవాల్సిన పరిస్థితిలో.. రాహుల్ అద్భుతమైన ఆటతో అటాక్ చేశాడు. కేవలం 86 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో, రాహుల్ 18 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఆ మ్యాచ్లో అతను 19 బంతుల్లో 50 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా 18 బంతుల్లోనే అర్ధసెంచరీ సాధించాడు. 2022లో దక్షిణాఫ్రికాపై, గువాహటిలో దీనిని నమోదుచేశాడు. కానీ, కేఎల్ రాహుల్ ప్రపంచకప్ లో ఈ ఘనత సాధించడంతో ఈ జాబితాలో ప్రత్యేక స్థానం దక్కించుకున్నాడు.