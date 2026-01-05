ODI Cricket : అత్యంత వేగంగా 11000 పరుగులు చేసిన టాప్ 5 దిగ్గజాలు వీరే !
ODI Cricket : వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా 11000 పరుగులు పూర్తి చేసిన టాప్-5 బ్యాటర్ల జాబితాతో నలుగురు ఇండియన్ ప్లేయర్లు ఉన్నారు. విరాట్ కోహ్లీ నుండి సచిన్ వరకు ఈ అద్భుతమైన రికార్డు సాధించిన ప్లేయర్ల పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వన్డే క్రికెట్ చరిత్రను ఒకసారి పరిశీలిస్తే, ఎంతో మంది దిగ్గజ బ్యాటర్లు తమ ఆటతో అభిమానులను అలరించారు. క్రికెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత ఆదరణ కలిగిన ఈ ఫార్మాట్లో ఎన్నో రికార్డులు బద్దలవుతుంటాయి. ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక కొత్త రికార్డు నమోదవుతూనే ఉంటుంది. అలాంటి రికార్డుల్లో వన్డే క్రికెట్లో అత్యంత వేగంగా 11,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన టాప్-5 ఆటగాళ్ల వివరాలు గమనిస్తే..
క్రికెట్ చరిత్రలో గొప్ప బ్యాటర్లకు కొదవలేదు. అయితే పరుగుల పరంగా చూస్తే, వన్డే క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన రికార్డు భారత దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ పేరిట ఉంది. ఆ తర్వాత స్థానంలో భారత స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ కొనసాగుతున్నారు. ప్రస్తుతం భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య జరగనున్న సిరీస్లో అందరి కళ్లు స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీపైనే ఉన్నాయి.
అగ్రస్థానంలో రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ
వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా 11,000 పరుగులు చేసిన రికార్డు భారత స్టార్ బ్యాటర్, రన్ మెషీన్ గా పేరుగాంచిన విరాట్ కోహ్లీ సొంతం. కోహ్లీ తన అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ సామర్థ్యంతో ఈ అరుదైన ఘనతను సాధించారు. ఇంగ్లాండ్లోని మాంచెస్టర్ లో దాయాది దేశం పాకిస్థాన్తో జరిగిన హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్లో కోహ్లీ ఈ రికార్డును నెలకొల్పారు.
2019 ప్రపంచ కప్లో భాగంగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీ ఈ మైలురాయిని దాటారు. ఈ ఘనత సాధించడానికి కోహ్లీకి కేవలం 222 ఇన్నింగ్స్లు మాత్రమే అవసరమయ్యాయి. ప్రపంచ క్రికెట్లో మరే ఇతర బ్యాటర్ కూడా ఇంత తక్కువ ఇన్నింగ్స్లలో 11 వేల పరుగులు పూర్తి చేయలేదు. దీంతో ఈ జాబితాలో కోహ్లీ అందరికంటే ముందు వరుసలో నిలిచారు.
రెండవ స్థానంలో హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ
ఈ రికార్డుల జాబితాలో రెండవ స్థానంలో భారత కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఉన్నారు. తనదైన శైలిలో భారీ షాట్లు ఆడుతూ స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించే రోహిత్, దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఈ ఘనతను అందుకున్నారు. బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ 11,000 పరుగుల మైలురాయిని పూర్తి చేశారు.
2025లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్ ద్వారా రోహిత్ ఈ జాబితాలో రెండో స్థానాన్ని ఆక్రమించారు. ఈ ఘనత సాధించడానికి రోహిత్ శర్మకు 261 ఇన్నింగ్స్ల సహాయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. కోహ్లీ తర్వాత అత్యంత వేగంగా ఈ మార్కును చేరిన ఆటగాడిగా రోహిత్ రికార్డు సృష్టించారు.
మూడవ స్థానంలో క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ టెండూల్కర్
ఈ జాబితాలో మూడవ స్థానంలో క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఉన్నారు. వన్డే క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగుల రికార్డు ఇప్పటికీ సచిన్ పేరు మీదే ఉంది. అయితే 11,000 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకోవడంలో ఆయన మూడవ స్థానంలో నిలిచారు. ఇంగ్లాండ్పై జరిగిన మ్యాచ్లో సచిన్ ఈ రికార్డును సాధించారు.
జనవరి 28, 2022న జరిగిన మ్యాచ్లో సచిన్ ఈ ఘనతను అందుకున్నారు. ఈ మైలురాయిని చేరుకోవడానికి సచిన్ టెండూల్కర్ మొత్తం 276 ఇన్నింగ్స్లు ఆడాల్సి వచ్చింది. వన్డేల్లో పరుగుల రారాజుగా ఉన్న సచిన్, ఈ జాబితాలో కూడా టాప్-3లో కొనసాగుతున్నారు.
నాలుగవ స్థానంలో రికీ పాంటింగ్
ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన బ్యాటర్, కెప్టెన్లలో ఒకరైన రికీ పాంటింగ్ ఈ జాబితాలో నాలుగవ స్థానంలో ఉన్నారు. ఆస్ట్రేలియా నంబర్ 1 బ్యాటర్గా పేరుగాంచిన పాంటింగ్, సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో ఈ రికార్డును నమోదు చేశారు.
ఫిబ్రవరి 28, 2008న జరిగిన మ్యాచ్లో పాంటింగ్ 11,000 పరుగుల మార్కును దాటారు. ఈ ఘనత సాధించడానికి రికీ పాంటింగ్ 286 ఇన్నింగ్స్లను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ఆస్ట్రేలియా తరఫున ఈ ఘనత సాధించిన అత్యుత్తమ ఆటగాడిగా పాంటింగ్ చరిత్రలో నిలిచారు.
ఐదవ స్థానంలో దాదా సౌరవ్ గంగూలీ
ఈ జాబితాలో ఐదవ స్థానంలో భారత మాజీ కెప్టెన్, డాషింగ్ బ్యాటర్ సౌరవ్ గంగూలీ ఉన్నారు. క్రికెట్ ప్రపంచంలో దాదాగా సుపరిచితుడైన గంగూలీ, తన అద్భుతమైన ఆఫ్ సైడ్ షాట్లతో అభిమానులను అలరించారు.
గంగూలీ వన్డే క్రికెట్లో 11,000 పరుగులు పూర్తి చేయడానికి 288 ఇన్నింగ్స్లు తీసుకున్నారు. టాప్-5 జాబితాలో నలుగురు భారతీయ బ్యాటర్లు ఉండటం విశేషం. గంగూలీ తన దూకుడైన బ్యాటింగ్తో ఈ మైలురాయిని చేరుకుని, ఎలైట్ బ్యాటర్ల జాబితాలో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు.