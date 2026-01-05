IPL 2026 : కెప్టెన్సీ రేసులో జైస్వాల్, పరాగ్లను వెనక్కి నెట్టిన జడేజా !
IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్గా రవీంద్ర జడేజా ఎంపికయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ఫ్రాంచైజీ చేసిన పోస్ట్ ద్వారా ఈ ఊహాగానాలు బలపడ్డాయి. సంజూ శాంసన్ నిష్క్రమణ తర్వాత జడేజా పగ్గాలు చేపట్టనున్నారు.
సొంతగూటికి చేరిన జడేజా.. మళ్ళీ 2008 నాటి మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందా?
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు సంబంధించి ఒక ఆసక్తికరమైన వార్త క్రికెట్ వర్గాల్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. టీమిండియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) జట్టుకు కెప్టెన్గా బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ మేరకు ఫ్రాంచైజీ సోషల్ మీడియాలో ఒక భారీ హింట్ ఇవ్వడంతో అభిమానుల్లో చర్చ మొదలైంది.
మెగా వేలానికి ముందే జరిగిన ఒక సంచలన ట్రేడ్లో జడేజా తిరిగి రాజస్థాన్ రాయల్స్ గూటికి చేరిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు నాయకత్వ బాధ్యతలు కూడా అతనికే అప్పగించే యోచనలో యాజమాన్యం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న పోస్ట్
రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు ఎక్స్ లో చేసిన ఒక పోస్ట్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ పోస్ట్లో రవీంద్ర జడేజా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జెర్సీలో ఉన్న ఫోటోను షేర్ చేస్తూ, తదుపరి కెప్టెన్ ఆయనే అనే సంకేతాలను పరోక్షంగా ఇచ్చింది. ఈ పోస్ట్ టైమింగ్ కూడా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
సంజూ శాంసన్, ఇంగ్లాండ్ ఆల్ రౌండర్ సామ్ కర్రన్లను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) కు పంపి, జడేజాను రాజస్థాన్ సొంతం చేసుకున్న తర్వాత ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ పోస్ట్తో జడేజా అభిమానులు, రాయల్స్ అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఫ్రాంచైజీ అధికారిక ప్రకటన కోసం అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
సొంతగూటికి జడేజా.. 2008 నాటి జ్ఞాపకాలు
రవీంద్ర జడేజాకు రాజస్థాన్ రాయల్స్ కొత్తేమీ కాదు. 2008లో ఐపీఎల్ ప్రారంభ సీజన్లో షేన్ వార్న్ నాయకత్వంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ టైటిల్ గెలిచినప్పుడు జడేజా ఆ జట్టులో కీలక సభ్యుడు. అప్పుడు రాక్ స్టార్ గా షేన్ వార్న్ చేత పిలిపించుకున్న జడేజా, ఇప్పుడు 37 ఏళ్ళ వయసులో, అపారమైన అనుభవంతో తిరిగి అదే జట్టుకు నాయకత్వం వహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. సుదీర్ఘ కాలం పాటు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరఫున ఆడిన జడేజా, ఎంఎస్ ధోని నాయకత్వ లక్షణాలను అందిపుచ్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు తన పాత ఫ్రాంచైజీకి తిరిగి రావడం ఒక సెంటిమెంటల్ జర్నీగా కూడా చెప్పవచ్చు.
యువ ఆటగాళ్లను వెనక్కి నెట్టి రేసులో ముందుకు జడేజా
సంజూ శాంసన్ జట్టును వీడిన తర్వాత రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్సీ రేసులో యువ ఆటగాళ్లు రియాన్ పరాగ్, యశస్వి జైస్వాల్ పేర్లు కూడా వినిపించాయి. అయితే, జడేజాకున్న అనుభవం, అంతర్జాతీయ స్థాయి, పరిణితి దృష్ట్యా యాజమాన్యం అతని వైపే మొగ్గు చూపినట్లు సమాచారం.
జడేజాకు గతంలో ఐపీఎల్లో కెప్టెన్సీ చేసిన అనుభవం కూడా ఉంది. 2022లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు 8 మ్యాచ్లలో నాయకత్వం వహించాడు. ఇప్పటివరకు ఐపీఎల్లో 254 మ్యాచ్లు ఆడిన జడేజా, 3,260 పరుగులు చేయడమే కాకుండా 170 వికెట్లు పడగొట్టి తన సత్తా చాటాడు. 2024లో భారత్ టీ20 ప్రపంచ కప్ గెలవడంలో కూడా అతను కీలక పాత్ర పోషించాడు.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ 8వ కెప్టెన్గా రికార్డ్?
ఒకవేళ ఈ వార్త నిజమైతే, రాజస్థాన్ రాయల్స్ చరిత్రలో కెప్టెన్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన 8వ ఆటగాడిగా జడేజా రికార్డు సృష్టిస్తాడు. గతంలో షేన్ వార్న్, షేన్ వాట్సన్, రాహుల్ ద్రావిడ్, స్టీవ్ స్మిత్, అజింక్య రహానే, సంజూ శాంసన్, రియాన్ పరాగ్ ఈ జట్టుకు నాయకత్వం వహించారు.
జడేజా రాకతో జట్టులో స్థిరత్వం వస్తుందని, ముఖ్యంగా యశస్వి జైస్వాల్ వంటి యువ ఆటగాళ్లకు అతని మార్గదర్శకత్వం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. జైస్వాల్ బ్యాటింగ్లో రాణిస్తుండగా, పరాగ్ ఆల్ రౌండర్గా ఎదుగుతున్నాడు. వీరిద్దరినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ జడేజా జట్టును ముందుకు నడిపించే అవకాశం ఉంది.
పుణెకు మారనున్న రాజస్థాన్ రాయల్స్ హోమ్ గ్రౌండ్?
మరోవైపు, ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తమ సొంత మైదానాన్ని జైపూర్ నుండి పుణెకు మార్చే యోచనలో ఉంది. రాజస్థాన్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (RCA)తో నెలకొన్న విభేదాల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మహారాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (MCA) స్టేడియంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తమ హోమ్ మ్యాచ్లను నిర్వహించే అవకాశం ఉంది.
గతంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రైజింగ్ పూణే సూపర్ జెయింట్స్ వంటి జట్లకు ఈ మైదానం హోమ్ గ్రౌండ్గా వ్యవహరించింది. జైపూర్ సవాయ్ మాన్సింగ్ స్టేడియంలో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఆరోపణలు, ఇతర వివాదాల నేపథ్యంలో, ఫ్రాంచైజీ ఈ మార్పుకు సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. దీనిపై బీసీసీఐ నుండి అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.