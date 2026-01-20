IPL 2026 : ఐపీఎల్లోకి ఏఐ ఎంట్రీ.. అంబానీ, ఆదానీ కాదు, ఈసారి గూగుల్ జెమినీ !
IPL 2026 : ఐపీఎల్ 2026కి ముందు బీసీసీఐ జాక్పాట్ కొట్టింది. గూగుల్ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ 'జెమినీ'తో రూ.270 కోట్ల మూడేళ్ల భారీ ఒప్పందం కుదుర్చుకోనుందని రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ డీల్తో క్రికెట్ స్పాన్సర్షిప్లో ఏఐ కంపెనీల హవా మొదలైంది.
ఐపీఎల్లో గూగుల్ జెమినీ సందడి: బీసీసీఐకి రూ.270 కోట్ల భారీ డీల్!
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2026 సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI)కి శుభవార్త అందింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్న క్రికెట్ బోర్డుగా పేరున్న బీసీసీఐ ఖజానాలో మరోసారి కాసుల వర్షం కురవనుంది. 2026 సంవత్సరం మొదటి నెలలోనే బోర్డుకు భారీ జాక్పాట్ తగిలింది.
సాధారణంగా భారత క్రికెట్తో టైర్ల తయారీ కంపెనీలు, కూల్ డ్రింక్ బ్రాండ్లు లేదా ఫాంటసీ గేమింగ్ యాప్స్ జతకట్టడం మనం చూస్తుంటాం. కానీ, ఈసారి ఒక కొత్త రకం సంస్థ ఐపీఎల్లోకి అడుగుపెడుతోంది. ఇది ఎటువంటి ఫిజికల్ ప్రొడక్ట్ కాదు, ఇది భవిష్యత్తు సాంకేతికత అయిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI). గూగుల్కు చెందిన ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ జెమినీ ఇప్పుడు ఐపీఎల్తో జతకట్టనుంది.
మూడేళ్ల పాటు గూగుల్ జెమినీ స్పాన్సర్షిప్
మీడియా రిపోర్టుల ప్రకారం.. గూగుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన జెమినీ (Gemini), ఐపీఎల్తో స్పాన్సర్గా వ్యవహరించేందుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకోనుంది. ఈ ఒప్పందం విలువ సుమారు రూ.270 కోట్లుగా ఉంది. ఈ డీల్ వచ్చే మూడేళ్ల పాటు కొనసాగుతుంది. భారతీయ క్రికెట్ స్పాన్సర్షిప్ రంగంలో ఏఐ (AI) కంపెనీల ఆసక్తి పెరుగుతోందనడానికి ఇది నిదర్శనం.
అయితే, ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించిన పూర్తి నిబంధనలు ఇంకా అధికారికంగా బయటకు రాలేదు. కానీ, ఈ డీల్ ద్వారా ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల సమయంలో జెమినీకి భారీ బ్రాండింగ్ విజిబిలిటీ లభిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పిచ్కి ఇరువైపులా ఉండే హోర్డింగ్లు, మీడియా బ్యాక్డ్రాప్లలో జెమినీ లోగోలు దర్శనమివ్వనున్నాయి. "ఈ ఒప్పందం మూడేళ్ల పాటు ఉంటుంది. ఐపీఎల్ ప్రపంచ స్థాయి ఆకర్షణను ఇది బలపరుస్తుంది" అని ఒక బీసీసీఐ అధికారి తెలిపినట్టు పీటీఐ రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి.
చాట్జీపీటీ బాటలో జెమినీ
ఐపీఎల్లోకి గూగుల్ జెమినీ రాక అకస్మాత్తుగా జరిగింది కాదు. ఇదివరకే జెమినీకి పోటీదారైన చాట్జీపీటీ (ChatGPT) క్రికెట్ అడ్వర్టైజింగ్లోకి ప్రవేశించింది. గత సంవత్సరం చివర్లో, మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) స్పాన్సర్గా చాట్జీపీటీ ఒప్పందం చేసుకుంది. ఆ ఒప్పందం విలువ రెండేళ్లకు గాను సుమారు రూ.16 కోట్లు. మహిళల క్రికెట్ వరల్డ్ కప్లో భారత్ విజయం సాధించిన తర్వాత, మహిళల మ్యాచ్లపై ఆసక్తి విపరీతంగా పెరిగింది.
వేగంగా పెరుగుతున్న ఈ మార్కెట్ను క్యాష్ చేసుకునేందుకు టెక్ కంపెనీలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఇప్పుడు పురుషుల ఐపీఎల్లోకి జెమినీ ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో ఈ పోటీ మరింత రసవత్తరంగా మారింది. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, 2025లో జరిగిన ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్ వరల్డ్ కప్కు కూడా జెమినీ గ్లోబల్ పార్టనర్గా వ్యవహరించింది.
క్యాన్వా వర్సెస్ అపోలో టైర్స్ పోటీ
ప్రముఖ ఏఐ, టెక్ బ్రాండ్లు ఇప్పుడు క్రికెట్ స్పాన్సర్షిప్ కోసం బడా కంపెనీలతో పోటీ పడుతున్నాయి. 2024లో, డిజైన్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన క్యాన్వా (Canva) బీసీసీఐ షర్ట్ స్పాన్సర్షిప్ కోసం భారీగా ప్రయత్నించింది. ఇందుకోసం క్యాన్వా ఏకంగా రూ.554 కోట్ల బిడ్ వేసింది.
అయితే, అపోలో టైర్స్ సంస్థ రూ.579 కోట్లకు బిడ్ వేసి, క్యాన్వాను ఓడించి ఆ హక్కులను దక్కించుకుంది. అపోలో టైర్స్ 2025-2028 సైకిల్ కోసం ఈ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. దీన్ని బట్టి క్రికెట్ స్పాన్సర్షిప్ కోసం టెక్, ఏఐ కంపెనీలు ఎంత గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఐపీఎల్కు రికార్డు స్థాయి వ్యూయర్షిప్
బ్రాండ్లు ఐపీఎల్ వైపు ఎందుకు పరుగులు పెడుతున్నాయో అర్థం చేసుకోవాలంటే వ్యూయర్షిప్ గణాంకాలు చూడాల్సిందే. ఐపీఎల్ 2025 సీజన్ టెలివిజన్, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో కలిపి దాదాపు 1 బిలియన్ (100 కోట్ల) మంది ప్రేక్షకులకు చేరుకుంది. ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఇది అత్యధిక వ్యూయర్షిప్ రికార్డులలో ఒకటి.
కొన్ని రిపోర్టుల ప్రకారం, మొత్తం సీజన్లో ప్రేక్షకుల సంఖ్య దాదాపు 1.19 బిలియన్లుగా ఉంది. ఇంత భారీ స్థాయిలో జనాలకు చేరువయ్యే అవకాశం ఉండటంతోనే, ఏఐ ప్లాట్ఫామ్లు క్రీడా రంగంపై దృష్టి సారించాయి. గతంలో ఫాంటసీ స్పోర్ట్స్ యాప్స్ పోషించిన పాత్రను ఇప్పుడు ఏఐ ప్లాట్ఫామ్లు పోషించే అవకాశం ఉంది.
ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో మారిన ముఖచిత్రం
గతంలో ఐపీఎల్ స్పాన్సర్షిప్లో రియల్ మనీ గేమింగ్, ఫాంటసీ స్పోర్ట్స్ యాప్స్ హవా నడిచేది. అయితే, ప్రభుత్వం రియల్ మనీ గేమింగ్ యాప్స్పై ఆంక్షలు, పన్నులు విధించడంతో మార్కెట్ సమీకరణాలు మారాయి. ఈ నిర్ణయం వల్ల మార్కెట్ నుండి సుమారు రూ.7,000 కోట్ల అడ్వర్టైజింగ్ ఆదాయం తగ్గిపోయిందని అంచనా.
ఈ ఖాళీని భర్తీ చేయడానికి ఇప్పుడు ఏఐ కంపెనీలు ముందుకు వస్తున్నాయి. భారత్ను ఒక ప్రధాన గ్రోత్ మార్కెట్గా చూస్తున్న గూగుల్ వంటి సంస్థలు, ఐపీఎల్ ద్వారా కోట్లాది మంది యూజర్లను ఆకర్షించాలని భావిస్తున్నాయి. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ మార్చి 26 నుండి మే 31 వరకు జరగనుంది.