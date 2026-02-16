SL vs AUS : టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 నుంచి ఆస్ట్రేలియా ఔట్
Australia vs Sri Lanka : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో శ్రీలంక చేతిలో 8 వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోయిన ఆస్ట్రేలియాకు బిగ్ షాక్ తగిలింది. భారీ అంచనాలతో మెగా టోర్నీలో అడుగుపెట్టిన ఆసీస్ ను ప్రత్యర్థి జట్లు కంగారెత్తించాయి.
జింబాబ్వే కొట్టింది.. లంక ఫినిష్ చేసింది! ఆస్ట్రేలియా ఔట్
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో పెను సంచలనం నమోదైంది. పల్లెకెలె లో సోమవారం జరిగిన కీలక పోరులో శ్రీలంక 8 వికెట్ల తేడాతో ఆస్ట్రేలియాను మట్టికరిపించింది. ఈ ఓటమితో బలమైన ఆస్ట్రేలియా జట్టు టోర్నీ నుంచి దాదాపు అవుట్ అయింది. శ్రీలంక చరిత్రాత్మక విజయాన్ని అందుకోవడమే కాకుండా సూపర్-8 దశలో తన స్థానాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.
ఆస్ట్రేలియా ఇన్నింగ్స్: ఆరంభం అదిరినా.. అంతం దారుణం
టాస్ గెలిచిన శ్రీలంక మొదట ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. బ్యాటింగ్కు దిగిన ఆస్ట్రేలియాకు ఓపెనర్లు ట్రావిస్ హెడ్ (56), కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ (54) కళ్లు చెదిరే ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. కేవలం 8.3 ఓవర్లలోనే ఆసీస్ 104 పరుగులు చేసి భారీ స్కోరు దిశగా సాగింది. అయితే, ఇక్కడే శ్రీలంక బౌలర్లు పుంజుకున్నారు. దుషన్ హేమంత (3/37), దుష్మంత చమీర (2/36) ధాటికి ఆసీస్ వికెట్లు పేకమేడలా కూలాయి. ఒక దశలో 108/0 తో ఉన్న ఆసీస్, నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 181 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. చివరి రెండు ఓవర్లలో ఆస్ట్రేలియా కేవలం 6 పరుగులు చేసి 4 వికెట్లు కోల్పోవడం వారి పతనాన్ని శాసించింది.
పతుమ్ నిస్సాంక విధ్వంసం.. చారిత్రక సెంచరీ
182 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంకకు ఓపెనర్లు పతుమ్ నిస్సాంక, కుశాల్ మెండిస్ మెరుపు ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా నిస్సాంక ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 52 బంతుల్లోనే అజేయమైన 100 పరుగులు చేసి టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో తొలి సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. కుశాల్ మెండిస్ అర్ధ సెంచరీతో రాణించడంతో లంక మరో 12 బంతులు మిగిలి ఉండగానే 18.2 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. శ్రీలంక క్రికెట్ చరిత్రలో టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఇదే అతిపెద్ద రన్ ఛేజ్ కావడం విశేషం.
టోర్నీ నుంచి ఆస్ట్రేలియా అవుట్ కు కారణాలేంటి?
ఈ ప్రపంచకప్లో ఆస్ట్రేలియాకు ఇది వరుసగా రెండో ఓటమి. అంతకుముందు జరిగిన మ్యాచ్లో జింబాబ్వే చేతిలో ఆసీస్ దారుణంగా ఓడిపోయింది. శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్లో మిడిలార్డర్ వైఫల్యం ఆ జట్టును దెబ్బతీసింది. కామెరూన్ గ్రీన్, టిమ్ డేవిడ్ వంటి హార్డ్ హిట్టర్లు విఫలం కావడంతో ఆసీస్ ఆశించిన స్కోరు సాధించలేకపోయింది. బౌలింగ్లో కూడా కంగారూలు నిస్సాంకను అడ్డుకోవడంలో విఫలమయ్యారు. గ్రూప్-బి లో వరుసగా రెండు ఓటములు చవిచూడటంతో ఆస్ట్రేలియా సెమీస్ రేసు నుంచి తప్పుకోవాల్సి రావడం ఖాయమే. శ్రీలంక సూపర్ 8 లో చేరగా, తర్వాతి స్థానంలో 4 పాయింట్లతో జింబాబ్వే ఉంది. ఆసీస్ మరో మ్యాచ్ గెలిచి 4 పాయింట్లు సాధించినా జింబాబ్వేకు మెరుగైన రన్ రేటు ఉంది.
సూపర్-8 బెర్తులు ఖరారు
శ్రీలంక విజయంతో సూపర్-8 స్టేజ్ చేరుకున్న ఐదో జట్టుగా నిలిచింది. ఇప్పటికే భారత్, సౌతాఫ్రికా, వెస్టిండీస్, ఇంగ్లాండ్ జట్లు సూపర్-8లో తమ స్థానాలను ఖరారు చేసుకున్నాయి. ఇక గ్రూప్-బి నుంచి తదుపరి దశకు వెళ్లేందుకు జింబాబ్వేకు మరో విజయం మాత్రమే అవసరం. ఆస్ట్రేలియా వంటి అగ్రశ్రేణి జట్టు లీగ్ దశలోనే ఇంటికి వెళ్లడం అభిమానులను షాక్కు గురిచేసింది.
పల్లెకెలెలో లంక సంబరాలు
సొంత గడ్డపై లంక ఆటగాళ్లు అద్భుత ప్రదర్శన చేయడంతో స్టేడియం హోరెత్తిపోయింది. నిస్సాంక ఇన్నింగ్స్ లంక క్రికెట్ అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. శ్రీలంక కెప్టెన్ మ్యాచ్ అనంతరం మాట్లాడుతూ.. "ఇది మా జట్టుకు గొప్ప విజయం. ఆస్ట్రేలియా వంటి జట్టుపై గెలవడం మా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది" అని పేర్కొన్నారు. ఆస్ట్రేలియా ఇప్పుడు తన మిగిలిన ఫార్మాలిటీ మ్యాచ్లు ముగించుకుని స్వదేశానికి వెళ్లడమే మిగిలి ఉందని చెప్పవచ్చు.