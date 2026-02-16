ENG vs ITA : ఇంగ్లాండ్ను హడలెత్తించిన ఇటలీ బ్యాటర్.. 25 బంతుల్లోనే ప్రపంచ రికార్డు
England vs Italy : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో ఇంగ్లాండ్పై ఇటలీ బ్యాటర్ బెన్ మనెంటీ 240 స్ట్రైక్ రేట్తో విధ్వంసం సృష్టించి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పారు. తృటిలో విజయం చేజారినా ఇటలీ పోరాటం క్రికెట్ ప్రపంచంలో తనదైన ముద్ర వేసింది.
పసికూన దెబ్బకు వణికిపోయిన ఇంగ్లాండ్.. ఈడెన్ గార్డెన్స్లో మనెంటీ మాస్ హిట్టింగ్
కోల్కతాలోని చరిత్రాత్మక ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 పోరులో పసికూన ఇటలీ, డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఇంగ్లాండ్ను వణికించింది. మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ 24 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి సూపర్-8కు చేరుకున్నప్పటికీ, ఇటలీ బ్యాటర్ బెన్ మనెంటీ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. కేవలం 25 బంతుల్లోనే 60 పరుగులు చేసిన మనెంటీ, ఇంగ్లీష్ బౌలర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టాడు. అతని విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ ధాటికి ఒకానొక దశలో ఇంగ్లాండ్ ఓటమి అంచున నిలిచింది.
బెన్ మనెంటీ సంచలన ప్రపంచ రికార్డు
ఈ మ్యాచ్లో నంబర్-5 స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన బెన్ మనెంటీ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. 240.00 స్ట్రైక్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేసిన మనెంటీ తన ఇన్నింగ్స్లో 6 భారీ సిక్సర్లు, 4 ఫోర్లు బాదాడు. ఈ క్రమంలో అతను ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచ రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. టెస్టు హోదా ఉన్న దేశంపై టీ20 ప్రపంచకప్లో అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన అసోసియేట్ దేశపు బ్యాటర్గా మనెంటీ నిలిచాడు. కేవలం 22 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసి, 2014లో దక్షిణాఫ్రికాపై నెదర్లాండ్స్ బ్యాటర్ స్టీఫెన్ మైబర్గ్ (25 బంతుల్లో) నెలకొల్పిన రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు.
ఇంగ్లాండ్పై సిక్సర్ల వర్షం.. ఇటలీ సరికొత్త చరిత్ర
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 202 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఇంగ్లీష్ బ్యాటర్లు 12 సిక్సర్లు బాదారు. అయితే లక్ష్య ఛేదనలో ఇటలీ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లపై ఎదురుదాడి చేస్తూ ఏకంగా 13 సిక్సర్లు బాది అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో ఒక అసోసియేట్ దేశం, పూర్తిస్థాయి సభ్యత్వ దేశంపై ఒకే ఇన్నింగ్స్లో ఇన్ని సిక్సర్లు బాదడం ఇదే తొలిసారి. ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్ గెలిచినా, ఇటలీ బ్యాటర్లు సృష్టించిన ఈ సిక్సర్ల గాయం వారిని వేధిస్తూనే ఉంటుంది.
గ్రాంట్ స్టీవర్ట్ పోరాటం.. ఊపిరి పీల్చుకున్న హ్యారీ బ్రూక్
మనెంటీ అవుటైన తర్వాత కూడా ఇటలీ పోరాటం ఆపలేదు. గ్రాంట్ స్టీవర్ట్ 23 బంతుల్లో 45 పరుగులతో మెరుపులు మెరిపించాడు. ఇటలీ విజయం దిశగా దూసుకుపోతున్న సమయంలో ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ ముఖంలో టెన్షన్ స్పష్టంగా కనిపించింది. అయితే కీలక సమయంలో మనెంటీ వికెట్ పడటంతో బ్రూక్ ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు. బలమైన ఇంగ్లాండ్ బౌలింగ్ లైనప్ను చిన్నాభిన్నం చేస్తూ ఇటలీ చివరకు 178 పరుగులు చేయగలిగింది. నేపాల్తో మ్యాచ్లోనూ ఇబ్బంది పడ్డ ఇంగ్లాండ్కు, ఇప్పుడు ఇటలీ చుక్కలు చూపించింది.
మరోసారి ఆదుకున్న సామ్ కరన్
ఇంగ్లాండ్ పరువును యువ ఆల్ రౌండర్ సామ్ కరన్ మరోసారి కాపాడాడు. ఈ టోర్నీలో రెండోసారి ఇంగ్లాండ్ను కష్టాల్లోంచి గట్టెక్కించాడు. కీలకమైన 19వ ఓవర్లో సామ్ కరన్ కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేశాడు. మొత్తంగా 3 ఓవర్లలో 22 పరుగులు ఇచ్చి 3 కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇటలీ బ్యాటర్ల జోరుకు అడ్డుకట్ట వేసినందుకు గాను సామ్ కరన్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. అతని బౌలింగ్ వల్లే ఇంగ్లాండ్ 24 పరుగుల తేడాతో గెలిచి సూపర్-8 స్థానాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.
సూపర్-8 బెర్త్ ఖరారు.. కానీ ఆందోళనలో ఇంగ్లాండ్
ఈ విజయంతో గ్రూప్ నుండి ఇంగ్లాండ్, వెస్టిండీస్ జట్లు తదుపరి రౌండ్కు అర్హత సాధించాయి. అయితే 26వ ర్యాంక్ జట్టు అయిన ఇటలీ చేతిలో ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు ఇంతలా దెబ్బతినడం చర్చనీయాంశమైంది. వరుసగా నేపాల్, ఇటలీ వంటి చిన్న జట్లు ఇంగ్లాండ్ను గడగడలాడించడం ఆ జట్టు బలహీనతలను బయటపెట్టింది. గెలుపు కంటే కూడా ఇటలీ బ్యాటర్లు బాదిన ఆ 13 సిక్సర్లు ఇంగ్లాండ్ జట్టులో ఆందోళనను పెంచాయి.