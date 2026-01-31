Arshdeep Singh : అర్షదీప్ సింగ్ అదరగొట్టేశాడు భయ్యా.. 5 వికెట్లతో అన్ వాంటెడ్ రికార్డు
Arshdeep Singh : న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఐదో టీ20లో అర్షదీప్ సింగ్ 51 పరుగులు ఇచ్చి 5 వికెట్లు తీసి రికార్డు సృష్టించాడు. భారత్ 46 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి సిరీస్ను 4-1తో కైవసం చేసుకుంది.
అర్షదీప్ ఊచకోత: 51 పరుగులు ఇచ్చినా 5 వికెట్లతో కివీస్ నడ్డి విరిచాడు
శనివారం తిరువనంతపురంలో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఐదో టీ20 మ్యాచ్లో భారత యువ పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్ ఒక వింతైన రికార్డును అందుకున్నాడు. టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు ఇచ్చి ఐదు వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా ఆయన నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్లో 4 ఓవర్లు వేసిన అర్షదీప్ ఏకంగా 51 పరుగులు సమర్పించుకున్నప్పటికీ, కీలకమైన 5 వికెట్లు తీసి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. భారత్ ఈ మ్యాచ్లో 46 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి, సిరీస్ను 4-1తో ఘనంగా ముగించింది.
అర్షదీప్ భారీగా పరుగులు ఇచ్చాడు
అర్షదీప్ సింగ్ తన మొదటి రెండు ఓవర్లలో ఏకంగా 40 పరుగులు ఇచ్చి తీవ్రంగా నిరాశపరిచాడు. తొలి ఓవర్లోనే 17 పరుగులు ఇచ్చిన అతను, చివరి బంతికి టిమ్ సీఫెర్ట్ను అవుట్ చేశాడు. తన రెండో ఓవర్లో ఫిన్ అలెన్ దాడికి తలొగ్గి 23 పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు. అయితే, రెండో స్పెల్లో అద్భుతంగా పుంజుకున్న అర్షదీప్, తర్వాతి రెండు ఓవర్లలో కేవలం 11 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. మొత్తంగా 4-0-51-5 గణాంకాలతో కెరీర్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన నమోదు చేశాడు.
అల్జారీ జోసెఫ్ రికార్డు బద్దలుకొట్టిన అర్షదీప్ సింగ్
ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు వెస్టిండీస్ బౌలర్ అల్జారీ జోసెఫ్ పేరిట ఉండేది. 2023లో దక్షిణాఫ్రికాపై జోసెఫ్ 40 పరుగులు ఇచ్చి 5 వికెట్లు తీశాడు. ఇప్పుడు అర్షదీప్ 51 పరుగులు ఇవ్వడం ద్వారా ఆ రికార్డును అధిగమించాడు. ఈ జాబితాలో లుంగీ ఎన్గిడి (39 పరుగులకు 5 వికెట్లు) మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. భారీగా పరుగులు ఇచ్చినప్పటికీ, అర్షదీప్ పవర్ ప్లేలో 50 వికెట్లు తీసిన తొలి భారత బౌలర్గా కూడా రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో భువనేశ్వర్ కుమార్ (47 వికెట్లు)ను ఆయన వెనక్కి నెట్టాడు.
ఇషాన్ కిషన్ విధ్వంసకర సెంచరీ
ఈ మ్యాచ్ లో ఇషాన్ కిషన్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. గాయం కారణంగా గత మ్యాచ్కు దూరమైన కిషన్, ఈ మ్యాచ్లో కేవలం 43 బంతుల్లో 103 పరుగులు చేసి తన తొలి టీ20 సెంచరీని నమోదు చేశాడు. ఇందులో 6 ఫోర్లు, 10 భారీ సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అతనికి తోడుగా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ 30 బంతుల్లో 63 పరుగులు చేసి అలరించాడు. వీరిద్దరి 137 పరుగుల భాగస్వామ్యం ధాటికి భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 271 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.
సంజూ శాంసన్ వైఫల్యం.. పాండ్యా మెరుపులు
సంజూ శాంసన్ తన సొంత గడ్డపై మరోసారి నిరాశపరిచాడు. 6 పరుగులు మాత్రమే చేసి అవుట్ అయిన సంజూ, వరుసగా ఐదో మ్యాచ్లోనూ విఫలమయ్యాడు. ఇది రాబోయే టీ20 ప్రపంచకప్ రేసులో అతడి అవకాశాలను దెబ్బతీసేలా ఉంది. చివర్లో హార్దిక్ పాండ్యా కేవలం 17 బంతుల్లో 42 పరుగులు చేయడంతో భారత్ టీ20 చరిత్రలో నాలుగోసారి 250 మార్కును దాటింది. అభిషేక్ శర్మ కూడా 16 బంతుల్లో 30 పరుగులతో వేగవంతమైన ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు.
న్యూజిలాండ్ పోరాటం కానీ..
272 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్ జట్టు 19.4 ఓవర్లలో 225 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఫిన్ అలెన్ 38 బంతుల్లో 80 పరుగులు చేసి భయపెట్టినప్పటికీ, భారత బౌలర్లు వరుసగా వికెట్లు తీశారు. అర్షదీప్ 5 వికెట్లు తీయగా, అక్షర్ పటేల్ 3 వికెట్లతో రాణించాడు. వరుణ్ చక్రవర్తి, రింకూ సింగ్ తలో వికెట్ పడగొట్టారు. ఈ విజయంతో భారత్ 4-1తో సిరీస్ కైవసం చేసుకుని, 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ సన్నాహకాలను విజయవంతంగా ముగించింది.