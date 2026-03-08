IND vs NZ : సంజూ శాంసన్ విధ్వంసం.. వరుసగా మూడో హాఫ్ సెంచరీతో సరికొత్త చరిత్ర
T20 World Cup Final 2026 : ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 ఫైనల్లో సంజూ శాంసన్ దుమ్మురేపాడు. అదిరిపోయే నాక్ తో న్యూజిలాండ్ బౌలర్లను దంచికొట్టాడు. వరుస హాఫ్ సెంచరీలతో రికార్డుల మోత మోగించాడు.
వరుసగా మూడు హాఫ్ సెంచరీలు బాదిన సంజూ శాంసన్
ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 ఫైనల్లో టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న ఈ కీలక పోరులో శాంసన్ కేవలం 46 బంతుల్లోనే 5 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లతో 89 పరుగులు చేసి భారత్ భారీ స్కోరు సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ క్రమంలో సంజూ శాంసన్ టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో అరుదైన రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
ఈ టోర్నీలో సంజూ శాంసన్ తిరుగులేని ఫామ్ను కనబరుస్తున్నాడు. తాజా ఫైనల్ మ్యాచ్లో హాఫ్ సెంచరీ సాధించడం ద్వారా, టీ20 ప్రపంచ కప్లో వరుసగా మూడు 50 అంతకంటే ఎక్కువ పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో చేరిపోయాడు. అంతకుముందు సెమీఫైనల్లోనూ సంజూ అర్ధ సెంచరీతో రాణించాడు. ఒకే టీ20 ప్రపంచ కప్ ఎడిషన్లో సెమీఫైనల్, ఫైనల్ రెండింటిలోనూ హాఫ్ సెంచరీలు సాధించిన మూడవ ఆటగాడిగా సంజూ నిలిచాడు. అంతకుముందు షాహిద్ అఫ్రిది – 2009లో, విరాట్ కోహ్లీ 2014 లో ఈ ఘనత సాధించారు.
సిక్సర్ల సునామీ.. ఫిన్ అలెన్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన సంజూ
న్యూజిలాండ్ బౌలర్లపై సంజూ శాంసన్ సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డాడు. ముఖ్యంగా రచిన్ రవీంద్ర వేసిన ఇన్నింగ్స్ 14వ ఓవర్లో వరుసగా మూడు సిక్సర్లు బాది స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్ ద్వారా ఒక టీ20 ప్రపంచ కప్ ఎడిషన్లో అత్యధిక సిక్సర్లు (21) కొట్టిన ఆటగాడిగా సంజూ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించాడు. అంతకుముందు ఫిన్ అలెన్ పేరిట ఉన్న 20 సిక్సర్ల రికార్డును సంజూ అధిగమించాడు.
కివీస్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించిన శాంసన్
టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్ నిర్ణయాన్ని సంజూ తప్పుగా నిరూపించాడు. లాకీ ఫెర్గూసన్ వేసిన ఓవర్లో సంజూ వరుస బౌండరీలతో విరుచుకుపడటంతో కివీస్ బౌలర్లు తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనయ్యారు. కేవలం 33 బంతుల్లోనే తన హాఫ్ సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్న సంజూ, ఆ తర్వాత మరింత దూకుడుగా ఆడి జట్టు స్కోరును 200 దాటించాడు. జేమ్స్ నీషమ్ వేసిన ఫుల్ టాస్ బంతిని భారీ షాట్ ఆడబోయి సంజూ అవుట్ అయినప్పటికీ, అప్పటికే అతను టీమిండియాను బలమైన స్థితిలో నిలబెట్టాడు.
నిలకడకు మారుపేరుగా సంజూ
గతంలో నిలకడలేమితో విమర్శలు ఎదుర్కొన్న సంజూ శాంసన్, ఈ ప్రపంచ కప్లో అత్యంత బాధ్యతాయుతంగా ఆడుతున్నాడు. నాకౌట్ వంటి ఒత్తిడితో కూడిన మ్యాచ్లలో వరుసగా మూడుసార్లు క్లచ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడటం అతని పరిణతికి నిదర్శనం. సంజూ ఆడుతున్న తీరును చూసి డగౌట్లో ఉన్న కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ సైతం లేచి నిలబడి చప్పట్లతో అభినందించడం విశేషం.
టీ20 ప్రపంచ కప్లో అత్యధిక వరుస 50+ స్కోర్లు
టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో వరుసగా మూడు హాఫ్ సెంచరీలు చేసిన దిగ్గజాల సరసన సంజూ శాంసన్ చేరాడు.
• మహేల జయవర్ధనే (2010)
• విరాట్ కోహ్లీ (2016-2021)
• బాబర్ ఆజం (2021)
• కేఎల్ రాహుల్ (2021)
• కుశాల్ మెండిస్ (2026)
• సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (2026)
• సంజూ శాంసన్ (2026)