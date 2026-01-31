IND vs NZ: 23 సిక్సర్లు, 271 రన్స్.. చరిత్ర సృష్టించిన టీమిండియా
India vs New Zealand : భారత్, న్యూజిలాండ్ 5వ టీ20లో టీమిండియా 271 పరుగుల భారీ స్కోరుతో రికార్డు సృష్టించింది. ఇషాన్ కిషన్ సెంచరీతో చెలరేగగా, సూర్యకుమార్ యాదవ్ హాఫ్ సెంచరీతో మెరిశారు. వీరిద్దరి సూపర్ నాక్ లతో భారత్ విజయం సాధించింది.
రికార్డులు బద్దలు.. ఇషాన్ కిషన్ 103, సూర్య 63! కివీస్ బౌలర్లు బలి
తిరువనంతపురంలోని గ్రీన్ఫీల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య జరిగిన ఐదవ టీ20 మ్యాచ్లో టీమిండియా బ్యాటర్లు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయారు. సిక్సర్లు, ఫోర్ల వర్షంతో కివీస్ బౌలర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన భారత్, నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 271 పరుగుల భారీ స్కోరును సాధించింది.
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ముంగిట ఇషాన్ కిషన్ తన అద్భుతమైన సెంచరీతో సెలెక్టర్లకు గట్టి సమాధానం ఇచ్చారు. భారత బౌలర్లు రాణించడంతో న్యూజిలాండ్ 19.4 ఓవర్లలో 225 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. దీంతో భారత్ 46 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. భారత్ 4-1 తేడాతో సిరీస్ ను కైవసం చేసుకుంది.
టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్.. అభిషేక్ మెరుపులు
టాస్ గెలిచిన భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నారు. ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలోనే యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ తన ఉద్దేశాన్ని చాటారు. మొదటి ఓవర్లోనే 14 పరుగులు రాబట్టిన అభిషేక్, కేవలం 15 బంతుల్లో 30 పరుగులు చేసి దూకుడుగా కనిపించారు. అయితే, అదే ఊపులో తన వికెట్ను కోల్పోయారు. మరోవైపు, కేరళ స్టార్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ తన సొంత మైదానంలో నిరాశపరిచారు. కేవలం 6 పరుగులు మాత్రమే చేసి శాంసన్ పెవిలియన్ చేరారు.
ఇషాన్ కిషన్ విధ్వంసం.. సెంచరీతో కమ్బ్యాక్
గాయం కారణంగా నాలుగో టీ20కి దూరమైన ఇషాన్ కిషన్, ఈ మ్యాచ్లో తిరిగి జట్టులోకి వచ్చి అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. రాయ్పూర్లో తృటిలో సెంచరీ చేజార్చుకున్న కిషన్, ఈసారి మాత్రం కివీస్ బౌలర్లపై దయ చూపలేదు. కేవలం 42 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసిన ఆయన, మొత్తం 43 బంతుల్లో 103 పరుగులు చేశారు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో 10 సిక్సర్లు, 6 ఫోర్లు ఉన్నాయి. కిషన్ బ్యాటింగ్తో మైదానమంతా సిక్సర్లతో హోరెత్తిపోయింది.
సూర్య, హార్దిక్ మెరుపులు
కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన పాత ఫామ్ను అందిపుచ్చుకున్నారు. కేవలం 30 బంతుల్లోనే 63 పరుగులు సాధించిన సూర్య, ఈ సిరీస్లో తన మూడవ అర్థ సెంచరీని పూర్తి చేశారు. ఆయన ఇన్నింగ్స్లో 6 సిక్సర్లు, 3 ఫోర్లు ఉన్నాయి. ఇషాన్ కిషన్ అవుట్ అయిన తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన హార్దిక్ పాండ్యా కూడా కివీస్ బౌలర్లను వదలలేదు. హార్దిక్ 17 బంతుల్లోనే 43 పరుగులు చేసి స్కోరును 271 వద్దకు చేర్చారు. ఇందులో 4 సిక్సర్లు, 1 ఫోర్ ఉన్నాయి.
ప్రపంచ రికార్డు మిస్
భారత జట్టు ఈ ఇన్నింగ్స్లో మొత్తం 23 సిక్సర్లు బాదింది. గతంలో 2024లో సౌతాఫ్రికాపై భారత్ సాధించిన 23 సిక్సర్ల రికార్డును ఈ మ్యాచ్లో అధిగమించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఒక సిక్సర్తో ఆ రికార్డు బద్దలు కాకుండా మిగిలిపోయింది. అయితే, టీ20 ఫార్మాట్లో కివీస్పై భారత్కు ఇది అత్యధిక స్కోరు. ఫుల్ మెంబర్ టీమ్స్పై నమోదైన అత్యధిక స్కోర్ల జాబితాలో భారత్ 271 పరుగులతో ఐదవ స్థానంలో నిలిచింది.
ఫుల్ మెంబర్ టీమ్స్పై అత్యధిక టీ20 స్కోర్లు
• 304/2: ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా (2025)
• 297/6: భారత్ vs బంగ్లాదేశ్ (2024)
• 283/1: భారత్ vs సౌతాఫ్రికా (2024)
• 278/3: ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs ఐర్లాండ్ (2019)
• 271/5: భారత్ vs న్యూజిలాండ్ (2026)
సంజూ శాంసన్ కెరీర్ ముగిసినట్టేనా?
టీమిండియా ఈ సిరీస్లో సంజూ శాంసన్కు ఓపెనర్గా వరుస అవకాశాలు ఇచ్చింది. అయితే, ఆయన వరుసగా విఫలమవుతూ వస్తున్నారు. సొంత గడ్డపై కేవలం 6 పరుగులకే అవుట్ కావడం ఆయన టీ20 వరల్డ్ కప్ అవకాశాలను దెబ్బతీసేలా ఉంది. మరోవైపు ఇషాన్ కిషన్ కీపర్ బాధ్యతలను స్వీకరించి, బ్యాటింగ్లో సెంచరీతో రాణించడంతో మేనేజ్మెంట్ ఇషాన్కే ప్రాధాన్యం ఇచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. సౌతాఫ్రికాతో జరగబోయే వార్మప్ మ్యాచ్ శాంసన్కు ఆఖరి అవకాశం కావొచ్చు.