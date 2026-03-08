Abhishek Sharma: టీ20లో అభిషేక్ శర్మ అరుదైన రికార్డు.. ఉతికి ఆరేయడం అంటే ఇదే
Abhishek Sharma: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్లో భారత ఆటగాళ్లు చెలరేగి ఆడుతున్నారు. ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ కీలక ఇన్నింగ్స్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. కేవలం 18 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీతో అరుదైన రికార్డు తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
ఆరంభం నుంచే దూకుడు
అహ్మదాబాద్ లో జరుగుతోన్న ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ కివీస్ బౌలర్లపై దాడి మొదలుపెట్టాడు. తొలి ఓవర్ల నుంచే బౌండరీలు బాదుతూ పరుగుల వరద పారించాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో మొత్తం 6 ఫోర్లు, 3 భారీ సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఈ దూకుడు కారణంగా న్యూజిలాండ్ బౌలర్లు ఒత్తిడిలో పడ్డారు.
టోర్నమెంట్లో అరుదైన రికార్డు
అభిషేక్ శర్మ చేసిన ఈ అర్ధశతకం టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా నమోదైన హాఫ్ సెంచరీలలో ఒకటిగా నిలిచింది. అలాగే ఈ టోర్నమెంట్లో నాకౌట్ మ్యాచ్లో వచ్చిన అత్యంత వేగవంతమైన అర్ధశతకాల్లో ఇది ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.
52 పరుగుల వద్ద అవుట్
అద్భుతంగా ఆడిన అభిషేక్ శర్మ చివరకు 52 పరుగుల వద్ద ఔటయ్యాడు. న్యూజిలాండ్ ఆల్రౌండర్ రచిన్ రవీంద్ర బౌలింగ్లో క్యాచ్ రూపంలో పెవిలియన్ బాట పట్టాడు. అయినప్పటికీ అతడి వేగవంతమైన ఇన్నింగ్స్ భారత్కు బలమైన ఆరంభాన్ని ఇచ్చింది.
టాప్ ప్లేయర్స్ వీళ్లే
టీ20 వరల్డ్ కప్లో భారత ఆటగాళ్లలో చూస్తే, అభిషేక్ కంటే వేగంగా హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన ఆటగాడు యువరాజ్ సింగ్. 2007లో ఇంగ్లాండ్పై జరిగిన మ్యాచ్లో యువరాజ్ సింగ్ కేవలం 12 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు.
టీ20 వరల్డ్ కప్లో వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీలు ఇవే
యువరాజ్ సింగ్ – 12 బంతులు vs ఇంగ్లాండ్ (2007)
స్టెఫాన్ మైబర్గ్ – 17 బంతులు vs ఐర్లాండ్ (2014)
మార్కస్ స్టోయినిస్– 17 బంతులు vs శ్రీలంక (2022)
మాక్స్వెల్ – 18 బంతులు vs పాకిస్థాన్ (2014)
కేఎల్ రాహుల్ – 18 బంతులు vs స్కాట్లాండ్ (2021)
శోయబ్ మాలిక్ – 18 బంతులు vs స్కాట్లాండ్ (2021)
అభిషేక్ శర్మ – 18 బంతులు vs న్యూజిలాండ్ (2026)
అభిషేక్ శర్మ ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఆడిన ఈ వేగవంతమైన ఇన్నింగ్స్ టీమ్ ఇండియాకు బలమైన ప్రారంభం అందించిన కీలక ఘట్టంగా నిలిచింది.