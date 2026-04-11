Abhishek Sharma : అభిషేక్ శర్మ లవర్ ఈమేనా..? ఎవరీ లైలా ఫైసల్..?
టీమిండియా క్రికెటర్ అభిషేక్ శర్మ ఓ అమ్మాయితో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు వార్తలొస్తున్నాయి. ఆమె ఓ ఫ్యాషన్ సెలబ్రిటీ, వ్యాపారవేత్త కూడా. ఇంతకూ అభిషేక్ రూమర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..?
అభిషేక్ శర్మ ప్రేయసి ఆమేనా..?
టీమిండియా ప్లేయర్ అభిషేక్ శర్మ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లోనే కాదు టీ20 సూపర్ లీగ్ ఐపిఎల్ లో కూడా అదరగొడుతున్నాడు. ఇప్పటికే తన ధనాధన్ ఆటతో కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు. అయితే కేవలం అతడి ఆటే కాదు పర్సనల్ లైఫ్ కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. తాజాగా ఢిల్లీకి చెందిన వ్యాపారవేత్త లైలా ఫైసల్తో అతనికి సంబంధం ఉందనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే ఈ విషయంపై ఇద్దరూ ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు.
ఎవరీ లైలా ఫైజల్..?
లైలా ఫైసల్ దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నివాసముండే ఓ ప్రముఖ వ్యాపార కుటుంబంలో పుట్టిపెరిగారు. లండన్లో చదువుకున్న ఈమె ఓ వ్యాపారవేత్త, ఫ్యాషన్ ఐకాన్. లండన్లోని కింగ్స్ కాలేజీలో సైకాలజీ చదివింది… ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ లండన్లో ఫ్యాషన్ డిజైన్, మార్కెటింగ్, స్టైలింగ్లో కూడా శిక్షణ తీసుకుంది.
లైలా తన తల్లి రూహీ ఫైసల్తో కలిసి 'LRF డిజైన్స్' అనే లగ్జరీ ఫ్యాషన్ లేబుల్ను నడుపుతోంది. ఇది కాకుండా వారి కుటుంబానికి చెందిన లగ్జరీ హోమ్-థియేటర్, ఆటోమేషన్ బిజినెస్కు చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్గా (COO) కూడా లైలా పనిచేస్తోంది.
అభిషేక్ కోసం మైదానంలో మెరుస్తున్న లైలా..?
సోషల్ మీడియాలో వీరిద్దరి మధ్య ఇంటరాక్షన్స్, మ్యాచ్ల సమయంలో లైలా కనిపించడంతో డేటింగ్ రూమర్స్ మొదలయ్యాయి. అభిషేక్ ఆడే మ్యాచ్లకు ఆమె హాజరవుతోంది. అతని సోదరి పెళ్లిలో కూడా కనిపించడంతో ఈ ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూరింది. అయితే ఇద్దరూ తమ సంబంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.
లైలా ఫైజల్ ప్రత్యేక గుర్తింపు
కేవలం అభిషేక్ తో డేటింగ్ రూమర్స్ వల్లే కాదు లైలా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఫ్యాషన్, బిజినెస్, సోషల్ మీడియాలో తనదైన ముద్ర వేస్తూ.. ఇండియా లైఫ్స్టైల్ స్పేస్లో ఓ కొత్తతరం సెలబ్రిటీగా ఎదుగుతోంది.
అభిషేక్ శర్మ, లైలా ఫైసల్ మధ్య ఉన్న బంధం.. క్రికెట్, గ్లామర్ ప్రపంచాలను ఒక్కటి చేస్తోంది. వీరిద్దరూ తమ రిలేషన్షిప్పై క్లారిటీ ఇస్తారేమోనని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఇదంతా ఊహాగానమే.
ఐపిఎల్ 2026 లో అదరగొడుతున్న అభిషేక్
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL 2026) లో అభిషేక్ శర్మ తెలుగు టీం సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఇవాళ (ఏప్రిల్ 11, శనివారం) పంజాబ్ తో జరుగుతున్న మ్యాచ్ లో అయితే ఇతడు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగుతున్నాడు. కేవలం 28 బంతుల్లోనే 74 పరుగులు (8 సిక్సర్లు, 5 ఫోర్లు) మెరిశాడు అభిషేక్. తమదైన స్టైల్లో సన్ రైజర్స్ ఓపెనర్లు అభిషేక్, హెడ్ చెలరేగి ఆడటంతో పంజాబ్ ముందు భారీ లక్ష్యం ఉండేలా కనిపిస్తోంది.