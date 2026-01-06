SRH స్టార్ విధ్వంసం.. అరుదైన రికార్డు ట్రావిస్ హెడ్ సొంతం !
Travis Head Steve Smith : సిడ్నీ టెస్టులో స్టీవ్ స్మిత్, ట్రావిస్ హెడ్ సెంచరీలతో చెలరేగడంతో ఆస్ట్రేలియా భారీ ఆధిక్యం సాధించింది. హెడ్, స్మిత్ పలు చారిత్రక రికార్డులను బద్దలు కొట్టారు.
యాషెస్ సిరీస్: స్మిత్, ట్రావిస్ హెడ్ సెంచరీల మోత.. ఆసీస్ భారీ ఆధిక్యం, బద్దలైన రికార్డులివే!
సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో జరుగుతున్న 2025-26 యాషెస్ సిరీస్ ఐదో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా పట్టు బిగించింది. ఇప్పటికే 3-1తో సిరీస్ను కైవసం చేసుకున్న ఆసీస్, చివరి మ్యాచ్లోనూ తమ ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి ఆస్ట్రేలియా తన తొలి ఇన్నింగ్స్లో 7 వికెట్ల నష్టానికి 518 పరుగులు చేసింది. దీంతో ఇంగ్లండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్ స్కోరు (384) కంటే 134 పరుగుల ఆధిక్యం సాధించింది. సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) స్టార్ ట్రావిస్ హెడ్, స్టీవ్ స్మిత్ అద్భుత సెంచరీలతో ఆసీస్ స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు.
హెడ్, స్మిత్ సెంచరీల మోత
ఇంగ్లండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో జో రూట్ (160) రాణించడంతో 384 పరుగులు చేసింది. దీనికి దీటుగా బదులిచ్చిన ఆస్ట్రేలియా ఇన్నింగ్స్లో ట్రావిస్ హెడ్, స్టీవ్ స్మిత్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారు. ట్రావిస్ హెడ్ కేవలం 105 బంతుల్లోనే తన సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు. అతను మొత్తం 163 పరుగులు చేసి ఇంగ్లండ్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు.
మరోవైపు, స్టీవ్ స్మిత్ తనదైన శైలిలో నిలకడగా ఆడుతూ 129 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. వీరిద్దరి భాగస్వామ్యం మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేసింది. స్మిత్ క్రీజులో పాతుకుపోయి, బౌలర్లను విసిగిస్తూ పరుగులు రాబట్టాడు. బ్యూ వెబ్స్టర్ 42 పరుగులతో స్మిత్కు సహకారం అందిస్తూ క్రీజులో ఉన్నాడు.
ట్రావిస్ హెడ్ అరుదైన రికార్డులు
ఈ సిరీస్లో అద్భుత ఫామ్లో ఉన్న ట్రావిస్ హెడ్, పెర్త్ (123), అడిలైడ్ (170) తర్వాత సిడ్నీలో మూడో సెంచరీ సాధించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో హెడ్ పలు రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు..
- సిరీస్లో 500 పరుగులు: 21వ శతాబ్దంలో ఒకే యాషెస్ సిరీస్లో 500కు పైగా పరుగులు చేసిన రెండో ఆస్ట్రేలియా ఆటగాడిగా హెడ్ రికార్డు సృష్టించాడు. అంతకుముందు 2013-14లో డేవిడ్ వార్నర్ ఈ ఘనత సాధించాడు.
- అన్ని గ్రౌండ్ లలో సెంచరీలు : ఆస్ట్రేలియాలోని ఏడు ప్రధాన గ్రౌండ్ లలో టెస్ట్ సెంచరీ చేసిన ఐదో ఆటగాడిగా హెడ్ నిలిచాడు. స్టీవ్ వా, మాథ్యూ హేడెన్, జస్టిన్ లాంగర్, డేవిడ్ వార్నర్ సరసన అతను చేరాడు.
- వేగవంతమైన 150: హెడ్ తన 150 పరుగుల మార్కును 152 బంతుల్లో చేరుకున్నాడు. ఇది 2001 తర్వాత యాషెస్లో మూడో అత్యంత వేగవంతమైన 150 రికార్డు.
స్టీవ్ స్మిత్ చారిత్రక మైలురాళ్లు
పరుగుల యంత్రం స్టీవ్ స్మిత్ ఈ మ్యాచ్లో తన టెస్ట్ కెరీర్లో 37వ సెంచరీని నమోదు చేశాడు.
- ద్రవిడ్ రికార్డు బద్దలు: 37వ సెంచరీతో స్మిత్, భారత లెజెండ్ రాహుల్ ద్రవిడ్ (36) సెంచరీల రికార్డును అధిగమించాడు.
- బ్రాడ్మన్ తర్వాత స్మిత్: యాషెస్ చరిత్రలో అత్యధిక సెంచరీల జాబితాలో స్మిత్ రెండో స్థానానికి ఎగబాకాడు. స్మిత్ ఇప్పటివరకు యాషెస్లో 13 సెంచరీలు చేయగా, డాన్ బ్రాడ్మన్ 19 సెంచరీలతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. జాక్ హాబ్స్ (12) రికార్డును స్మిత్ అధిగమించాడు.
- పరుగుల ప్రవాహం: యాషెస్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన రెండో ఆటగాడిగా కూడా స్మిత్ (3682 పరుగులు) నిలిచాడు. ఇక్కడ కూడా అతను డాన్ బ్రాడ్మన్ (5028) తర్వాత స్థానంలో ఉన్నాడు.
ఇంగ్లండ్ బౌలర్ల పోరాటం.. ఖవాజా వీడ్కోలు
ఇంగ్లండ్ బౌలర్లలో పార్ట్ టైమ్ స్పిన్నర్ జాకబ్ బెతెల్, ట్రావిస్ హెడ్ వికెట్ తీసి ఇంగ్లండ్కు ఊరటనిచ్చాడు. స్వీప్ షాట్ ఆడబోయి హెడ్ ఎల్బీడబ్ల్యూగా వెనుదిరిగాడు. ఇక తన కెరీర్లో చివరి (88వ) టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్న ఉస్మాన్ ఖవాజా 17 పరుగులు చేసి బ్రైడన్ కార్స్ బౌలింగ్లో ఔటయ్యాడు. అలెక్స్ క్యారీ 16, కామెరాన్ గ్రీన్ 37, నైట్ వాచ్మెన్ మైఖేల్ నెసెర్ 24 పరుగుల వద్ద పెవిలియన్ చేరారు. బ్రైడన్ కార్స్ కీలక సమయాల్లో వికెట్లు తీసినప్పటికీ, ఆస్ట్రేలియా స్కోరు వేగాన్ని అడ్డుకోలేకపోయాడు.
మ్యాచ్ పై ఆసీస్ పట్టు
ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా 134 పరుగుల పటిష్ఠ ఆధిక్యంలో ఉంది. చేతిలో ఇంకా 3 వికెట్లు ఉన్నాయి. మెల్బోర్న్లో జరిగిన గత టెస్టులో ఇంగ్లండ్ గెలిచినప్పటికీ, సిడ్నీలో ఆసీస్ మళ్లీ పుంజుకుంది. స్టీవ్ స్మిత్ ఇంకా క్రీజులో ఉండటం ఆస్ట్రేలియాకు కలిసొచ్చే అంశం. నాలుగో రోజు ఆస్ట్రేలియా ఎంత ఆధిక్యం సాధించి డిక్లేర్ చేస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇంగ్లండ్ ఈ మ్యాచ్లో తిరిగి పుంజుకోవాలంటే అద్భుతమైన బౌలింగ్ ప్రదర్శన చేయాల్సి ఉంటుంది.