IPL 2026 : 9 మంది ఆల్రౌండర్లతో ఆర్సీబీ సూపర్ స్ట్రాంగ్.. కానీ ఆ ఒక్కటే చిన్న భయం !
RCB : ఐపీఎల్ సీజన్ 18 విజేతగా నిలిచిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ).. మినీ వేలం ద్వారా తన జట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకుంది. స్టార్ ఆల్ రౌండర్లు, పేసర్లతో రెండో టైటిల్ వేటకు సిద్ధమైంది.
అదరగొడుతున్న ఆర్సీబీ కొత్త జట్టు !
ఐపీఎల్ సీజన్ 18 ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుని చరిత్ర సృష్టించిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ), ఇప్పుడు తన దృష్టిని రెండో టైటిల్ వైపు మళ్లించింది. ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఉత్సాహంతోనే కాకుండా, మినీ వేలంలో వ్యూహాత్మక అడుగులు వేసి జట్టును మరింత పటిష్టం చేసుకుంది.
గతంలో ఎన్నడూ లేనంత బలంగా, సమతూకంతో కూడిన జట్టును ఎంపిక చేయడంలో యాజమాన్యం సక్సెస్ అయింది. ముఖ్యంగా ఆల్ రౌండర్లు, స్టార్ పేసర్ల రాకతో బెంగళూరు జట్టు ప్రత్యర్థులకు వణుకు పుట్టించేలా తయారైంది.
IPL 2026 మినీ వేలంలో ఆర్సీబీ మాస్టర్ ప్లాన్
ఐపీఎల్ సీజన్ 18 విజయం ఆర్సీబీకి ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ విజయాన్ని కొనసాగిస్తూ, రెండోసారి కప్పు గెలవాలనే దృఢ సంకల్పంతో ఫ్రాంచైజీ మినీ వేలంలోకి అడుగుపెట్టింది. జట్టులో ఉన్న చిన్నపాటి లోపాలను సరిదిద్దుకోవడంతో పాటు, బెంచ్ బలాన్ని పెంచడమే లక్ష్యంగా ఆర్సీబీ పక్కా ప్లాన్ వేసింది.
ఈసారి వేలంలో ఆర్సీబీ యాజమాన్యం చాలా తెలివిగా వ్యవహరించింది. కేవలం స్టార్ డమ్ ఉన్న ఆటగాళ్ల కోసమే కాకుండా, జట్టు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వెంటనే ప్రభావం చూపగల ఆటగాళ్లను ఎంచుకుంది. ఈ కొత్త కొనుగోళ్లు జట్టుకు అదనపు బలాన్ని, బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో సౌలభ్యాన్ని అందించాయి. దీంతో అన్ని విభాగాల్లోనూ బెంగళూరు ఇప్పుడు మరింత బలమైన జట్టుగా కనిపిస్తోంది.
ఆల్ రౌండర్లే ఆర్సీబీ జట్టుకు అసలైన బలం
ప్రస్తుత టీ20 క్రికెట్లో ఆల్ రౌండర్ల పాత్ర ఎంత కీలకమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ విషయాన్ని పక్కాగా అర్థం చేసుకున్న ఆర్సీబీ, ఈసారి ఏకంగా తొమ్మిది మంది ఆల్ రౌండర్లను జట్టులో చేర్చుకుంది. ఇది ఈ సీజన్లో ఆర్సీబీకి ఉన్న అతిపెద్ద బలంగా చెప్పుకోవచ్చు.
ముఖ్యంగా వెంకటేశ్ అయ్యర్ రాకతో జట్టు సమతూకం అద్భుతంగా మారింది. బ్యాటింగ్లోనూ, బౌలింగ్లోనూ రాణించగల సత్తా ఉన్న వెంకటేశ్, జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది. ఇలా తొమ్మిది మంది ఆల్ రౌండర్లు అందుబాటులో ఉండటంతో, మ్యాచ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తుది జట్టును ఎంపిక చేసుకోవడంలో కెప్టెన్కు అనేక అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇది మ్యాచ్ గమనాన్ని మార్చడంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
పేస్ దళం.. నిప్పుల కొలిమిలా ఆర్సీబీ
బ్యాటింగ్తో పాటు బౌలింగ్ విభాగంపై కూడా ఆర్సీబీ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ముఖ్యంగా ఫాస్ట్ బౌలింగ్ విభాగం ఇప్పుడు చాలా పటిష్టంగా కనిపిస్తోంది. అనుభవజ్ఞులైన సీనియర్ బౌలర్లు, యువ పేసర్ల కలయికతో ఆర్సీబీ పేస్ అటాక్ భీకరంగా మారింది.
స్థానిక ఫాస్ట్ బౌలర్లు జట్టులో ఉండటం ఆర్సీబీకి కలిసొచ్చే అంశం. ఏ పిచ్పై అయినా వికెట్లు తీయగల సత్తా ఉన్న బౌలర్లు జట్టులో ఉన్నారు. ఒకవేళ ఎవరైనా గాయపడినా, వారి స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి తగిన బ్యాకప్ బౌలర్లు కూడా అందుబాటులో ఉండటం జట్టుకు పెద్ద ఊరట. జోష్ హేజిల్వుడ్ వంటి అనుభవజ్ఞుడితో పాటు నువాన్ తుషార వంటి వైవిధ్యమైన బౌలర్లు పేస్ దళాన్ని నడిపించనున్నారు.
స్టార్ పవర్, ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్లతో ఆర్సీబీ
మినీ వేలంలో ఆర్సీబీ కొనుగోలు చేసిన విదేశీ ఆటగాళ్లు జట్టుకు స్టార్ పవర్ ను తీసుకొచ్చారు. టిమ్ డేవిడ్, ఫిల్ సాల్ట్, రొమారియో షెపర్డ్ వంటి విధ్వంసకర ఆటగాళ్లు ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. వీరు ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్ ఫలితాన్ని తారుమారు చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నవారు.
వీరితో పాటు జాకబ్ బెథెల్, జాకబ్ డఫీ, నువాన్ తుషార వంటి ఆటగాళ్లు కూడా జట్టుకు గేమ్ ఛేంజర్లుగా మారే అవకాశం ఉంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్.. ఇలా అన్ని విభాగాల్లోనూ మ్యాచ్ విన్నర్లు ఉండటంతో, ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఎంపిక విషయంలో కూడా మేనేజ్మెంట్కు ఎలాంటి గందరగోళం లేదు. అవసరమైనప్పుడు ఎవరినైనా బరిలోకి దించే వెసులుబాటు ఆర్సీబీకి ఉంది.
స్పిన్ విభాగంలో చిన్న లోటు?
అన్ని విభాగాల్లోనూ బలంగా కనిపిస్తున్న ఆర్సీబీకి, స్పెషలిస్ట్ స్పిన్ బౌలింగ్ విషయంలో మాత్రం చిన్నపాటి లోటు కనిపించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం జట్టులో సుయాష్ శర్మ రూపంలో ఒక్క స్పెషలిస్ట్ లెగ్ స్పిన్నర్ మాత్రమే ఉన్నాడు.
కృనాల్ పాండ్యా, స్వప్నిల్ సింగ్ వంటి వారు స్పిన్ ఆప్షన్లు అందిస్తున్నప్పటికీ, వారు ప్రధానంగా ఆల్ రౌండర్లుగానే పరిగణిస్తారు. స్పెషలిస్ట్ స్పిన్నర్ల కొరత కొన్ని పిచ్ల మీద ప్రభావం చూపించవచ్చు. అయితే, గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వేలంలో తడబడిన ఆర్సీబీ, ఈసారి మాత్రం గత రెండు వేలం పాటల్లోనూ ఎంతో పరిణితిని ప్రదర్శించింది. జట్టు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా, కొత్త సీజన్లో టైటిల్ రేసులో తాము గట్టి పోటీదారులమని ఆర్సీబీ హెచ్చరికలు పంపింది.