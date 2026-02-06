T20 World Cup : రెండు దేశాల తరపున టీ20 వరల్డ్ కప్ ఆడిన ఆరుగురు మొనగాళ్లు వీరే!
T20 World Cup : ప్రపంచ క్రికెట్లో అరుదైన రికార్డులు కొన్ని ఉన్నాయి. వాటిలో ఈ ఆరుగురు ఆటగాళ్లది మరింత ప్రత్యేకం. వీరు రెండు వేర్వేరు దేశాల తరపున టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఆడి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆ ఆటగాళ్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
టీ20 వరల్డ్ కప్లో వింత రికార్డు.. రెండు జెండాల కింద ఆడిన స్టార్ క్రికెటర్లు
ప్రపంచ క్రికెట్లో ఏ క్రీడాకారుడికైనా తన దేశం తరపున ప్రపంచకప్ ఆడాలనేది ఒక తీరని కోరిక. గడ్డపై నిలబడి జాతీయ గీతం పాడుతున్నప్పుడు కలిగే గర్వం వెలకట్టలేనిది. అయితే, కొందరు ఆటగాళ్లు మాత్రం అదృష్టవశాత్తూ ఒక దేశం తరపున కాకుండా, రెండు వేర్వేరు దేశాల తరపున టీ20 వరల్డ్ కప్ ఆడి అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నారు.
విభిన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తమను తాము మలుచుకుంటూ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రెండు జట్ల ప్రాతినిధ్యం వహించడం ఒక గొప్ప విజయంగా చెప్పవచ్చు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ ఆరుగురు మేటి క్రికెటర్ల వివరాలు గమనిస్తే..
1. షెహాన్ జయసూర్య (శ్రీలంక, అమెరికా)
శ్రీలంక మాజీ ఆల్ రౌండర్ షెహాన్ జయసూర్య ఈ జాబితాలో ఒకరు. ఇతను 2016 టీ20 వరల్డ్ కప్లో శ్రీలంక జట్టు తరపున బరిలోకి దిగారు. శ్రీలంక దేశీయ క్రికెట్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నప్పటికీ, అక్కడ సరైన అవకాశాలు లభించకపోవడంతో మెరుగైన భవిష్యత్తు కోసం అమెరికాకు వెళ్లారు. తాజాగా టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 కోసం అమెరికా జట్టులో అతనికి స్థానం దక్కింది. జయసూర్య తన కెరీర్లో ఇప్పటివరకు 12 వన్డేలు, 18 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడారు. వన్డే ఫార్మాట్లో ఒక హాఫ్ సెంచరీ కూడా సాధించాడు.
2. రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వ్ (దక్షిణాఫ్రికా, నెదర్లాండ్స్)
41 ఏళ్ల వయసులోనూ తన ఫిట్నెస్తో ఆకట్టుకుంటున్న రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వ్ క్రికెట్ ప్రయాణం చాలా ఆసక్తికరంగా సాగింది. అతను మొదట దక్షిణాఫ్రికా జట్టుతో తన అంతర్జాతీయ కెరీర్ను ప్రారంభించారు. 2009, 2010 టీ20 వరల్డ్ కప్లలో దక్షిణాఫ్రికా తరపున ఆడారు. ఆ తర్వాత నెదర్లాండ్స్ పౌరసత్వం పొంది, 2016, 2021, 2022 వరల్డ్ కప్లలో డచ్ జట్టు తరపున ఆడారు. 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో కూడా అతను మరోసారి నెదర్లాండ్స్ జట్టుకే ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు.
3. మార్క్ చాప్మన్ (హాంగ్కాంగ్, న్యూజిలాండ్)
మార్క్ చాప్మన్ ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్ జట్టులో కీలకమైన మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్. అయితే, అతని అంతర్జాతీయ ప్రస్థానం హాంగ్కాంగ్తో మొదలైంది. 2014, 2016 టీ20 వరల్డ్ కప్లలో అతను హాంగ్కాంగ్ జట్టు తరపున ఆడారు. అతని ప్రతిభను గుర్తించిన న్యూజిలాండ్ బోర్డు అతనికి అవకాశం ఇవ్వడంతో, 2024 వరల్డ్ కప్లో కివీస్ జట్టు తరపున మైదానంలోకి దిగారు. తాజాగా మరోసారి న్యూజిలాండ్ జట్టు తరపున ఆడే అవకాశం చాప్మన్కు లభించింది.
4. డిర్క్ నానెస్ (ఆస్ట్రేలియా, నెదర్లాండ్స్)
ఫాస్ట్ బౌలర్ డిర్క్ నానెస్ కథ కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది. 2009 టీ20 వరల్డ్ కప్లో అతను ఆస్ట్రేలియా జట్టులో కీలక సభ్యుడిగా ఉన్నారు. అప్పట్లో అతను అత్యంత వేగవంతమైన బౌలర్లలో ఒకరిగా పేరుగాంచారు. ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా నెదర్లాండ్స్ జట్టులో చేరిన నానెస్, 2010 టీ20 వరల్డ్ కప్లో డచ్ జట్టు తరపున ఆడారు. రెండు అగ్రశ్రేణి జట్ల మధ్య మారిన అతి కొద్దిమంది బౌలర్లలో ఇతను ఒకరు.
5. డేవిడ్ వీజ్ (దక్షిణాఫ్రికా, నమీబియా)
ఐపీఎల్లో కూడా ఆడిన అనుభవం ఉన్న డేవిడ్ వీజ్, 2016 టీ20 వరల్డ్ కప్లో దక్షిణాఫ్రికా జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఆ తర్వాత అతను తన పూర్వీకుల మూలాలు ఉన్న నమీబియా దేశానికి మారారు. నమీబియా జట్టులో చేరిన తర్వాత ఆ జట్టు స్థాయిని పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. 2021, 2022, 2024 టీ20 వరల్డ్ కప్లలో నమీబియా జట్టు తరపున వీజ్ అద్భుత ప్రదర్శన చేశారు.
6. కోరీ అండర్సన్ (న్యూజిలాండ్, అమెరికా)
ఒకప్పుడు వన్డేల్లో వేగవంతమైన సెంచరీ బాది సంచలనం సృష్టించిన కోరీ అండర్సన్, 2016 టీ20 వరల్డ్ కప్లో న్యూజిలాండ్ తరపున ఆడారు. వ్యక్తిగత కారణాలు, అమెరికాలో క్రికెట్ అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అతను అక్కడ స్థిరపడాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అమెరికా పౌరసత్వం పొందిన తర్వాత, 2024 టీ20 వరల్డ్ కప్లో యూఎస్ఏ జట్టు తరపున బరిలోకి దిగి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.