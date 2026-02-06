WPL 2026 : వయసు పెరిగినా వేట తగ్గలేదు.. పర్పుల్ క్యాప్ సోఫీ సొంతం.. టాప్ 5 బౌలర్లు వీరే !
WPL 2026 Purple Cap : డబ్ల్యూపీఎల్ 2026లో గుజరాత్ జెయింట్స్ ఆల్రౌండర్ సోఫీ డివైన్ 17 వికెట్లతో పర్పుల్ క్యాప్ను సొంతం చేసుకుంది. అలాగే మోస్ట్ వాల్యూబుల్ ప్లేయర్ అవార్డును కూడా గెలుచుకుంది. టాప్ 5 బౌలర్లు ఎవరో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
డబ్ల్యూపీఎల్ టాప్ బౌలర్లు : 17 వికెట్లతో డివైన్ టాప్, హ్యాట్రిక్ తో నందిని సంచలనం
మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) 2026 సీజన్ ఫిబ్రవరి 5వ తేదీన జరిగిన ఫైనల్తో ముగిసింది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు విజేతగా నిలిచిన ఈ టోర్నీలో, వ్యక్తిగత ప్రదర్శనల పరంగా సోఫీ డివైన్ రికార్డులను తిరగరాసింది. గుజరాత్ జెయింట్స్ తరఫున ఆడిన ఆమె, అద్భుతమైన ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో పర్పుల్ క్యాప్ ను దక్కించుకోవడమే కాకుండా, టోర్నీ మోస్ట్ వాల్యూబుల్ ప్లేయర్ (MVP) అవార్డును కూడా కైవసం చేసుకుంది. ఈ సీజన్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టి టాప్-5లో నిలిచిన బౌలర్ల వివరాలు గమనిస్తే..
1. సోఫీ డివైన్ (గుజరాత్ జెయింట్స్) - పర్పుల్ క్యాప్ విన్నర్
న్యూజిలాండ్కు చెందిన 38 ఏళ్ల స్టార్ ఆల్రౌండర్ సోఫీ డివైన్ ఈ సీజన్లో తిరుగులేని బౌలింగ్ను ప్రదర్శించింది. ఆమె మొత్తం 9 మ్యాచ్ల్లో 17 వికెట్లు పడగొట్టి పర్పుల్ క్యాప్ విజేతగా నిలిచింది. 16.00 సగటుతో బౌలింగ్ చేసిన ఆమె, 8.28 ఎకానమీ రేటుతో బౌలింగ్ చేసింది. ఆమె అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు 4/37. కేవలం బౌలింగ్లోనే కాకుండా, బ్యాటింగ్లోనూ 243 పరుగులు చేసి తన జట్టుకు వెన్నెముకగా నిలిచింది. ఈ ప్రదర్శన కారణంగానే ఆమెకు 255.5 పాయింట్లతో ఎంవీపీ అవార్డు దక్కింది.
2. నందిని శర్మ (ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్) - అద్భుతమైన హ్యాట్రిక్
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ యువ సంచలనం నందిని శర్మ ఈ సీజన్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆమె 10 మ్యాచ్ల్లో సోఫీ డివైన్తో సమానంగా 17 వికెట్లు తీసింది. అయితే, డివైన్ ఎకానమీ (8.28) కంటే నందిని ఎకానమీ (8.32) స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆమె రెండో స్థానానికి పరిమితమైంది. గుజరాత్ జెయింట్స్పై హ్యాట్రిక్ సాధించి, డబ్ల్యూపీఎల్ చరిత్రలో ఈ ఘనత సాధించిన మొదటి అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్గా ఆమె రికార్డు సృష్టించింది. ఆమెకు ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సీజన్ అవార్డు లభించింది.
3. నడైన్ డి క్లెర్క్ (రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు) - ఛాంపియన్ బౌలర్
ఆర్సీబీ రెండోసారి టైటిల్ గెలవడంలో దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్ నడైన్ డి క్లెర్క్ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆమె 9 మ్యాచ్ల్లో 16 వికెట్లు పడగొట్టి ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. టోర్నీ ఆరంభ మ్యాచ్లోనే యూపీ వారియర్స్పై 4/22 గణాంకాలతో సంచలనం సృష్టించింది. డెత్ ఓవర్లలో పొదుపుగా బౌలింగ్ చేస్తూ వికెట్లు తీయడం ఆమె ప్రత్యేకత. ఆమె బౌలింగ్ సగటు 15.68గా ఉంది.
4. అమేలియా కెర్ (ముంబై ఇండియన్స్) - నిలకడైన ప్రదర్శన
ముంబై ఇండియన్స్ స్టార్ స్పిన్నర్ అమేలియా కెర్ తన మార్క్ లెగ్ స్పిన్తో మరోసారి మెరిసింది. ఆమె కేవలం 7 మ్యాచ్ల్లోనే 14 వికెట్లు తీసి నాలుగో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఆమె ఎకానమీ 7.50 మాత్రమే ఉండటం విశేషం. డబ్ల్యూపీఎల్ చరిత్రలో 50 వికెట్ల మైలురాయిని చేరుకున్న తొలి బౌలర్గా అమేలియా కెర్ ఈ సీజన్లో చరిత్ర సృష్టించింది. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్పై ఆమె తీసిన 3/24 వికెట్లు ఈ సీజన్లో ఆమె బెస్ట్ ప్రదర్శన.
5. నల్లపురెడ్డి శ్రీ చరణి (ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్) - యువ స్పిన్ సంచలనం
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున ఆడిన భారత స్పిన్నర్, తెలుగు యంగ్ ప్లేయర్ శ్రీ చరణి 10 మ్యాచ్ల్లో 14 వికెట్లు తీసి టాప్-5 జాబితాలో చోటుదక్కించుకుంది. ఆమె సగటు 22.36 కాగా, గుజరాత్ జెయింట్స్పై 4/31 వికెట్లు తీయడం ఆమె కెరీర్ బెస్ట్ ప్రదర్శన. మిడిల్ ఓవర్లలో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను కట్టడి చేయడంలో శ్రీ చరణి విజయవంతమైంది. చినిల్ హెన్రీ (14 వికెట్లు) కూడా సమాన వికెట్లు తీసినప్పటికీ, మెరుగైన ప్రదర్శన ఆధారంగా శ్రీ చరణి టాప్-5లో నిలిచింది.