IND vs WI : ధోనీ వారసుడికి దక్కని చోటు? విండీస్ మ్యాచ్కు టీమిండియా ప్లాన్ ఇదే !
India vs West Indies : 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో సెమీఫైనల్ బెర్తు కోసం భారత్, వెస్టిండీస్ జట్లు ఆదివారం తలపడనున్నాయి. ఈ కీలక మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు సెమీస్కు చేరుకుంటుంది, ఓడిన జట్టు టోర్నీ నుండి అవుట్ అవుతుంది.
సెమీస్కు చేరాలంటే గెలవాల్సిందే.. భారత జట్టులో భారీ మార్పులు
ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ఉత్కంఠభరిత దశకు చేరుకుంది. సెమీఫైనల్ రేసులో నిలవాలంటే కచ్చితంగా గెలవాల్సిన స్థితిలో టీమ్ ఇండియా ఆదివారం బలమైన వెస్టిండీస్ జట్టుతో తలపడనుంది. కోల్కతాలోని చరిత్రాత్మక ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో జరగనున్న ఈ మ్యాచ్ ఒక రకంగా వర్చువల్ క్వార్టర్ ఫైనల్ వంటిది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు నేరుగా సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తుంది. ఓడిన జట్టు ప్రయాణం ఇక్కడితో ముగుస్తుంది. ఇప్పటికే గ్రూప్-1 నుండి దక్షిణాఫ్రికా, గ్రూప్-2 నుండి ఇంగ్లాండ్ సెమీస్కు చేరుకోగా, మూడో స్థానం కోసం భారత్ పోరాడుతోంది.
దూబే స్థానానికి ఎసరు? కుల్దీప్ రాకతో మరింత బలంగా బౌలింగ్ విభాగం
ఈ కీలక మ్యాచ్కు ముందు భారత జట్టు మేనేజ్మెంట్ను ఆరో బౌలర్ సమస్య వేధిస్తోంది. గత మూడు మ్యాచ్ల్లో ఆల్ రౌండర్ శివమ్ దూబే బౌలింగ్లో ధారాళంగా పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. వెస్టిండీస్ వంటి హిట్టర్లు ఉన్న జట్టుపై దూబేతో బౌలింగ్ చేయించడం అవకాశాలను దెబ్బతీస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, బౌలింగ్ను మరింత బలంగా మార్చేందుకు స్పెషలిస్ట్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ను జట్టులోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే, కుల్దీప్ వస్తే బ్యాటింగ్ డెప్త్ తగ్గుతుందనే ఆందోళన కూడా ఉంది. అక్షర్ పటేల్ తర్వాత బ్యాటింగ్ చేసేవారు ఉండరు కాబట్టి, దూబే లేదా అక్షర్ స్థానంలో వాషింగ్టన్ సుందర్ను కూడా పరిశీలించే అవకాశం ఉంది.
సరికొత్త ఓపెనింగ్ జోడి.. జింబాబ్వే మ్యాచ్ స్ఫూర్తితో..
దక్షిణాఫ్రికాతో ఓటమి తర్వాత భారత్ తన బ్యాటింగ్ క్రమంలో కొన్ని కీలక మార్పులు చేసింది. జింబాబ్వేపై సంజూ శాంసన్ను ఓపెనర్గా పంపడం మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చింది. అభిషేక్ శర్మతో కలిసి సంజూ మెరుపు ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ఇషాన్ కిషన్ మూడో స్థానంలో, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాలుగో స్థానంలో బరిలోకి దిగనున్నారు. జింబాబ్వేపై 16 బంతుల్లో 44 పరుగులు చేసిన తిలక్ వర్మ ఫినిషర్గా తన సత్తా చాటాడు. వెస్టిండీస్తో మ్యాచ్లో కూడా ఇదే బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
బౌలింగ్ విభాగంలో ఆందోళనలు
భారత బౌలింగ్ ప్రధానంగా జస్ప్రీత్ బుమ్రాపైనే ఆధారపడి ఉంది. అయితే, మిగిలిన బౌలర్ల ప్రదర్శన నిలకడగా లేదు. వరుణ్ చక్రవర్తి గత రెండు మ్యాచ్ల్లో తన లయను కోల్పోయినట్లు కనిపిస్తోంది. అక్షర్ పటేల్ కూడా జింబాబ్వే మ్యాచ్లో అంత ప్రభావం చూపలేకపోయాడు. ప్రత్యర్థి జట్లు బుమ్రా ఓవర్లను జాగ్రత్తగా ఆడి, మిగిలిన బౌలర్లను టార్గెట్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఈడెన్ గార్డెన్స్ పిచ్ బ్యాటింగ్కు అనుకూలిస్తుంది కాబట్టి, భారత బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
రింకూ సింగ్ చేరిక.. ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో చోటు దక్కేనా?
వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల జట్టుకు దూరమైన రింకూ సింగ్ తిరిగి జట్టుతో చేరాడు. అయితే, అతడిని నేరుగా తుది జట్టులోకి తీసుకోవడం అనుమానంగానే ఉంది. రింకూను తీసుకుంటే ఒక బౌలింగ్ ఆప్షన్ తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పటికే ఆరో బౌలర్ సమస్య ఉన్నందున, టీమ్ మేనేజ్మెంట్ విన్నింగ్ కాంబినేషన్నే కొనసాగించాలని భావిస్తోంది. అర్ష్దీప్ సింగ్ కొత్త బంతితో వికెట్లు తీయడం భారత్కు కీలకం కానుంది.
భారత తుది జట్టు అంచనా
సంజూ శాంసన్ (కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే/కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా.