Amavasya: ఆదివారం అమావాస్య... అరుదైన రోజున కచ్చితంగా చేయాల్సినవి, చేయకూడనివి ఇవే..!
Amavasya: పితృ పక్షం సమయంలో మన పూర్వీకుల ఆత్మలు భూమి మీదకు వస్తాయని నమ్ముతారు. అందుకే ఈ కాలంలో శ్రాద్ధకర్మలు, తర్పణాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల పితృ దోషాలు తొలగిపోతాయని కూడా నమ్ముతారు. ఈ అమావాస్య రోజున చేయకూడని పనులు కూడా ఉంటాయి.
ఆదివారం అమావాస్య
భారతీయ సంప్రదాయాల్లో అమావాస్యకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా పితృ పక్షాలలో వచ్చే అమావాస్యను మరింత పవిత్రమైనదిగా పేర్కొంటారు. ఈసారి అమావాస్య సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ ఆదివారం రానుంది. అమావాస్య ఆదివారం రావడం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. అందుకే, దీనిని అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా పరిగణిస్తారు.
పితృ పక్షాల ప్రాధాన్యత...
పితృ పక్షం సమయంలో మన పూర్వీకుల ఆత్మలు భూమి మీదకు వస్తాయని నమ్ముతారు. అందుకే ఈ కాలంలో శ్రాద్ధకర్మలు, తర్పణాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల పూర్వీకుల ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయని, పితృ దోషాలు తొలగిపోతాయని కూడా నమ్ముతారు. ముఖ్యంగా ఆదివారం అమావాస్య రోజున చేసే దానధర్మాలు, శ్రాద్ధాలకు రెట్టింపు ఫలితాలు వస్తాయని నమ్ముతారు.
సర్వపితృ అమావాస్య – అరుదైన సమయం
ఈసారి అమావాస్య రోజు సర్వపితృ అమావాస్య కూడా వస్తోంది. ఇది సంవత్సరంలో ఒక్కసారి మాత్రమే వస్తుంది. ఈ రోజున శ్రద్ధతో పూజలు చేస్తే కుటుంబానికి శాంతి, సౌభాగ్యం కలుగుతాయని నమ్మకం. అదనంగా ఈ అమావాస్య రోజున సూర్యగ్రహణం సంభవించబోతోందని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. అయితే దాని ప్రభావం మన దేశంలో కనిపించదు అని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఆర్థిక సమస్యలకు పరిహారాలు
జీవితంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారు అమావాస్య రోజున కొన్ని సులభమైన పరిహారాలు చేస్తే సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయని పండితులు సూచిస్తున్నారు:
ఇంట్లో కర్పూరాన్ని తీసుకుని, దాన్ని మొత్తం ఇంటి చుట్టూ తిప్పి బయట కాల్చేయాలి.
ఎర్ర మిరపకాయలు, నల్ల నువ్వులు తీసుకుని ఇంటి చుట్టూ తిప్పి, వాటిని ప్రవహించే నీటిలో వదలాలి.
ఈ ప్రక్రియతో ఇంటి ఆర్థిక దోషాలు తొలగి, శుభప్రవాహం మొదలవుతుందని నమ్మకం.
పిల్లల భయానికి నివారణ
చిన్నారులు తరచూ భయపడటం, రాత్రిళ్లు నిద్రలేవడం వంటి సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ రోజున వెంట్రుకలతో తాయేత్తు కట్టుకుంటే అమావాస్య దోషప్రభావం తగ్గుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
చేయకూడని పనులు
అమావాస్య రోజున కొత్త పనులు ప్రారంభించడం, ముఖ్యమైన ఒప్పందాలు చేయడం, దూర ప్రయాణాలు చేయడం మంచిదికాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.