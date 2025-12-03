చాణక్య నీతి ప్రకారం ఇలాంటి జీవిత భాగస్వామి ఉంటే జీవితాంతం కష్టాలే!
ఒక వ్యక్తి జీవితంలో అత్యంత ప్రభావం చూపే బంధాల్లో పెళ్లి బంధం ముందుంటుంది. జీవితంలోకి మంచి భాగస్వామి వస్తే వారి జీవితం స్వర్గంలా ఉంటుంది. విలువలు లేని సహచారి వస్తే కష్టాలమయం అవుతుంది. చాణక్యుడి ప్రకారం జీవిత భాగస్వామి ఎలా ఉంటే కష్టాలు తప్పవో చూద్దాం.
చాణక్య నీతి
ఆచార్య చాణక్యుడి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఆయన రచనలు, బోధనలు ఇప్పటికి ప్రసిద్ధి. మానవ సంబంధాల గురించి చాణక్యుడు ఎన్నో ఏళ్ల క్రితమే తన చాణక్య నీతిలో పేర్కొన్నాడు. చాణక్య నీతి ప్రకారం పెళ్లి బంధంలో బాధ, కష్టాలు రావడానికి ప్రధాన కారణాలు కొన్ని ఉన్నాయి. కొన్ని గుణాలు కలిగిన భాగస్వామి జీవితంలో ఉంటే జీవితాంతం కష్టాలు తప్పవు. అవేంటో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
అబద్ధాలు చెప్పేవారు
“అసత్యవాది స్నేహమునకైన, దాంపత్యమునకైన యోగ్యుడు కాదు.” అనేది చాణక్యుడి వాక్యం. దాంపత్యం విశ్వాసం మీద నడుస్తుంది. భాగస్వామి ఎక్కువగా అబద్ధాలు చెప్పే స్వభావం కలిగి ఉంటే, ఆ ఇంట్లో అనుమానాలు పెరుగుతాయి. నమ్మకం చెదిరితే, ప్రేమకు స్థానం తగ్గుతుంది. అలాంటి పరిస్థితిలో జీవితం గొడవలతో నిండిపోతుంది.
అహంకార స్వభావం
చాణక్యుడు అహంకారాన్ని ‘కుటుంబం నాశనానికి మూలం’ అన్నాడు. భార్యా భర్తల్లో ఏ ఒక్కరికి అహంకారం ఉన్నా.. అది గొడవలకు దారితీస్తుంది. అహంకారం ఉన్న వ్యక్తి భాగస్వామి భావాలకు విలువ ఇవ్వరు. అలాంటి వాతావరణంలో ప్రేమ, గౌరవం ఉంటాయి కానీ నిలబడవు.
అసూయ స్వభావం
చాణక్యుడి ప్రకారం భార్యా భర్తల్లో ఒకరికి అసూయ ఎక్కువగా ఉంటే, మరొకరి అభివృద్ధిని భరించలేరు. ఇది కుటుంబంలో చెడు వాతావరణానికి కారణమవుతుంది. భర్త విజయాన్ని భార్య భరించలేకపోవడం, భార్య ఎదుగుదలపై భర్త అసూయపడటం వంటివి దాంపత్యంలో శాంతిని నాశనం చేస్తాయి.
సహనం లేకపోవడం
చాణక్యుని ప్రకారం, “కోపిష్టి సహచారి ఇంటిని ఖాళీ చేస్తాడు.” కోపం వచ్చినప్పుడు మాటల్లో, ప్రవర్తనలో నియంత్రణ కోల్పోయే వ్యక్తి ఆ ఇంట్లో భయం కలిగిస్తాడు. ఇలాంటి వాతావరణం పిల్లలకు అస్సలు మంచిదికాదు.
ధర్మం, విలువలు లేని వ్యక్తి
చాణక్య నీతి ప్రకారం నిజాయతీ, గౌరవం, కృతజ్ఞత, ప్రేమ, బాధ్యత లేని భాగస్వామి జీవితాన్ని అస్తవ్యస్తం చేస్తాడు. అలాంటి వారు స్వార్థపరులు, వారితో జీవించడం అంటే ఎప్పటికీ నెరవేరని ఆశలతో ఉండటమేనని చాణక్యుడు పేర్కొన్నాడు.
వ్యసనాలు ఉన్న భాగస్వామి
“విక్రాంతమానసుని గృహం శాపగ్రస్తం.” అనేది చాణక్యుడి వాక్యం. చెడు అలవాట్లు ఉన్న వ్యక్తి కుటుంబంపై ఆర్థిక భారాలు, మానసిక ఒత్తిడులు తెస్తాడు. ప్రేమ ఉన్నా, భద్రత ఉండదు. పిల్లలపై చెడు ప్రభావం పడుతుంది.
గౌరవం తెలియని వ్యక్తి
చాణక్య నీతి ప్రకారం "గౌరవం లేని ఇంట్లో శాంతి ఉండదు." భాగస్వామిని చిన్నచూపు చూడటం, అవమానించడం, మాటలతో బాధపెట్టడం వంటివి దాంపత్య జీవితాన్ని పాడుచేస్తాయి. గౌరవం లేని సంబంధం ఎంత కాలం కొనసాగినా అందులో సంతోషం ఉండదు.