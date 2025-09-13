Solar Eclipse: ఈ ఏడాది చివరి సూర్య గ్రహణం... ఈ రాశులకు ఇబ్బందులు తప్పవు..!
Solar Eclipse: మొన్నే చంద్ర గ్రహణం పూర్తయ్యింది. మరో వారం రోజుల్లో సూర్య గ్రహణం కూడా ఏర్పడనుంది. జోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ సూర్య గ్రహణం కూడా కొన్ని రాశులపై చాలా ఎక్కువగా ప్రభావం చూపించనుంది.
Solar Eclipse 2025
ఈ ఏడాది సూర్య గ్రహణం సెప్టెంబర్ 21, 2025 రాత్రి 11:55 గంటలకు ప్రారంభమై.. సెప్టెంబర్ 22, 2025 తెల్లవారు జామున 1 గంట 42 నిమిషాల వరకు ఉండనుంది. మరి.. ఈ గ్రహణ కాలం.. ఏయే రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించనుంది..? ఎవరికి ఎక్కువ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
1.మిథున రాశి...
ఈ సూర్య గ్రహణం మిథున రాశి నాల్గవ ఇంట్లో ఏర్పడుతోంది. అందుకే.. ఈ గ్రహణ ప్రభావం మిథున రాశివారిపై చాలా ఎక్కువగా పడనుంది. దీని కారణంగా, కుటుంబ వాతావరణంలో ఉద్రిక్తత, అస్థిరత పెరుగుతుంది. తల్లి ఆరోగ్యం, కుటుంబ సంబంధిత సమస్యలు చాలా ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆందోళనలు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఆస్తి లేదా ఇంటికి సంబంధించిన నిర్ణయాలను వాయిదా వేయడం కూడా అంత మంచిది కాదు.
2.సింహ రాశి..
సింహ రాశిపై కూడా గ్రహణ ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సింహ రాశి... రెండవ ఇంట్లో గ్రహణం సంభవిస్తోంది. ఆర్థిక విషయాలలో గందరగోళం ఉండవచ్చు. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. డబ్బుకు సంబంధించి కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు ఉండవచ్చు. మంచిగా మాట్లాడటం నేర్చుకోవాలి. ఆర్థిక నిర్ణయాలు ఆలోచనాత్మకంగా తీసుకోండి.
తుల రాశి
మీ పన్నెండవ ఇంట్లో గ్రహణం సంభవిస్తుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత తగ్గుతుంది. విదేశీ సంబంధిత పనిలో నిద్ర సమస్యలు లేదా అడ్డంకులు ఉండవచ్చు. ధ్యానం, ప్రార్థన , దాతృత్వం ద్వారా మానసిక సమతుల్యతను కనుగొనే సమయం ఇది.
వృశ్చిక రాశి
మీ పదకొండవ ఇంట్లో గ్రహణం పడుతోంది. స్నేహితులు లేదా సామాజిక వర్గాలలో అపార్థాలు ఉండవచ్చు. ఆర్థిక లాభాలలో జాప్యం జరిగే అవకాశం ఉంది. మీ కలలు నెరవేరడం తాత్కాలికంగా వాయిదా పడవచ్చు. ఈ సమయంలో, మీరు ఓర్పు , దూరదృష్టిని అలవర్చుకోవాలి.
మకరం
మీ తొమ్మిదవ ఇంట్లో గ్రహణం సంభవిస్తోంది. కాబట్టి.. ఈ గ్రహణ సమయంలో మీ అదృష్టం బలహీనపడవచ్చు. ప్రయాణం , విద్యకు సంబంధించిన పనిలో అడ్డంకులు ఉండవచ్చు. అయితే, ఈ సమయం మీకు ఆధ్యాత్మిక దృష్టి పెంచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
కుంభ రాశి
ఈ గ్రహణం మీ ఎనిమిదవ ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఆకస్మిక మార్పులు , మానసిక అస్థిరత సాధ్యమే. ఉమ్మడి డబ్బు, భీమా లేదా పన్నులకు సంబంధించిన విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.