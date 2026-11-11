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- Nagula Chavithi 2026: నాగుల చవితి ఎప్పుడు? పూజ ఏ టైమ్లో చేస్తే మంచిది? ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి
Nagula Chavithi 2026: నాగుల చవితి ఎప్పుడు? పూజ ఏ టైమ్లో చేస్తే మంచిది? ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి
Nagula Chavithi 2026: కార్తీక మాసంలో నాగుల చవితి వస్తోంది. అయితే, నాగుల చవితి ఎప్పుడు? ఏ టైమ్ లో పూజ చేస్తే మంచింది? అసలు నాగులు చవితి విశిష్ఠత ఏంటో? ఎలా పూజ చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కార్తీక మాసంలో నాగుల చవితి.. పూజ ఏ టైమ్లో చేస్తే మంచిది?
తెలుగువారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన పండుగల్లో నాగుల చవితి ఒకటి. దీపావళి అమావాస్య ముగిసిన తర్వాత వచ్చే కార్తీక శుద్ధ చతుర్థి నాడు ఈ పండుగను ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలతో పాటు కర్ణాటకలోని పలు ప్రాంతాల్లో నాగుల చవితి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి.
2026 సంవత్సరంలో నాగుల చవితి పండుగ నవంబర్ 13, శుక్రవారం నాడు రానుంది. ఈ రోజున నాగదేవతలను ఆరాధించడం వల్ల కుటుంబంలో శుభాలు కలుగుతాయని, సంతానానికి ఆయురారోగ్యాలు చేకూరుతాయని భక్తులు నమ్ముతారు.
నాగుల చవితి 2026 తేదీ, పూజా ముహూర్తం వివరాలు
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, కార్తీక మాసంలోని శుక్ల పక్ష చతుర్థి తిథి నాడు నాగుల చవితిని నిర్వహిస్తారు. 2026 నవంబర్ 13వ తేదీ శుక్రవారం నాడు ఈ పండుగ వచ్చింది. ఇక పూజా ముహూర్తం విషయానికి వస్తే, నవంబర్ 13 ఉదయం 11:01 గంటలకు పూజ ముహూర్తం ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 1:10 గంటల వరకు ఉంటుంది.
ఈ పవిత్రమైన పూజా సమయం మొత్తం 2 గంటల 9 నిమిషాల పాటు ఉంటుంది. అయితే, స్థానిక పంచాంగాలు, తెలుగు రాష్టాల్లోని క్లాక్ టైమింగ్స్ ప్రకారం పూజా సమయాల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు. కాబట్టి మీ ఊరిలోని స్థానిక ఆలయ నియమాలను లేదా పంచాంగాన్ని అనుసరించడం మంచిది.
నాగుల చవితి విశిష్ఠత, నాగ ఆరాధన వివరాలు
సనాతన ధర్మంలో ప్రకృతిని, జంతుజాలాన్ని దైవంగా భావించడం ఒక విలక్షణమైన సంస్కృతి. నాగదేవతలు దైవిక శక్తకి, ప్రకృతి సమతుల్యతకు చిహ్నంగా నిలుస్తారు. నాగుల చవితి రోజున నాగదేవతలను పూజించడం వల్ల సర్ప దోషాలు, నాగ దోషాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
చాలామంది నాగ పంచమికి, నాగుల చవితికి మధ్య గందరగోళానికి గురవుతుంటారు. శ్రావణ మాసంలో వచ్చేది నాగ పంచమి కాగా, దీపావళి తర్వాత కార్తీక మాసంలో వచ్చేది నాగుల చవితి. ఈ రెండు పండుగల ఉద్దేశం నాగ ఆరాధనే అయినప్పటికీ, నిర్వహించే మాసాలు, రోజులు వేర్వేరు.
ఇంట్లోనే నాగుల చవితి పూజ ఇలా చేయండి
నాగుల చవితి పూజ కోసం ప్రత్యక్షంగా పాముల దగ్గరకు వెళ్లాల్సిన పని లేదు, అలాగే జీవించి ఉన్న పాములను పట్టుకోవడం లేదా పుట్టలను పాడుచేయడం సరికాదు. ఇంట్లోనే ఎంతో శుచిగా, ప్రశాంతంగా పూజ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
• ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి, శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించాలి.
• పూజా గదిని శుభ్రం చేసుకుని, ఒక పీఠంపై నాగదేవతల ప్రతిమను లేదా ప్రతీకాత్మక రాతి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించుకోవాలి.
• గణపతి స్మరణతో పూజ ప్రారంభించి, నాగదేవతల నామాలను జపించాలి.
• ఇత్తడి లేదా రాగి కలశంలో శుద్ధమైన నీటిని ఉంచి, పసుపు, కుంకుమ, అక్షతలు, పూలతో నాగదేవతలకు పూజ చేయాలి.
• ఇంట్లో తయారుచేసిన నైవేద్యాన్ని నాగదేవతలకు సమర్పించి, ధ్యానం చేసుకోవాలి.
పూజా సామగ్రి, ఉపవాస నియమాలు
పూజ కోసం పెద్ద పెద్ద కిట్లు లేదా భారీ సామగ్రి అవసరం లేదు. కొద్దిపాటి పసుపు, కుంకుమ, అక్షతలు, పువ్వులు, కలశం, దీపం, నివేదనకు నైవేద్యం ఉంటే సరిపోతుంది. ఇక ఉపవాసాల విషయానికి వస్తే, ఒక్కో కుటుంబంలో ఒక్కో రకమైన సంప్రదాయం ఉంటుంది.
కొందరు పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఉపవాసం ఉండి, ఆ తర్వాత ప్రసాదం తీసుకుని ఉపవాసం విరుస్తారు. మరికొందరు రోజంతా ఉపవాసం ఉంటారు. మీ ఇంట్లో పెద్దలు చెప్పిన సంప్రదాయాన్ని బట్టి ఈ నియమాలను పాటించవచ్చు.
పర్యావరణ స్పృహతో వేడుకలు జరుపుకుందాం
పూజ ముగిసిన తర్వాత ప్రసాదాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు, బంధువులకు పంచిపెట్టాలి. పూజకు ఉపయోగించిన పువ్వులు, పూజా ద్రవ్యాలను జీవజలాలు లేదా జంతువుల నివాస ప్రాంతాల్లో పడేయకూడదు. పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా, కాలుష్యం కాకుండా వాటిని నిమజ్జనం చేయడం లేదా సరిగ్గా డిస్పోజ్ చేయడం ముఖ్యం. సాంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తూనే, సజీవంగా ఉన్న సర్పాలకు లేదా ప్రకృతికి ఎలాంటి హాని తలపెట్టకుండా పూజ చేసుకోవడమే అసలైన భక్తి.