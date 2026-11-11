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- PPF: రూ. 10 వేల ఇన్వెస్ట్మెంట్తో రూ. 32 లక్షల ఫండ్.. ఈ సీక్రెట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ గురించి తెలుసా?
PPF: రూ. 10 వేల ఇన్వెస్ట్మెంట్తో రూ. 32 లక్షల ఫండ్.. ఈ సీక్రెట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ గురించి తెలుసా?
PPF Saving Scheme: పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పీపీఎఫ్) ప్రభుత్వ పథకంలో రూ.1,000, రూ.5,000, రూ.10,000 పెట్టుబడితో 15 ఏళ్లలో రూ.32 లక్షల వరకు ఫండ్ ఎలా సాధించవచ్చో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మ్యాజిక్: నెలకు రూ. 1000 పొదుపు చేసినా లక్షల రిటర్న్స్
సాధారణంగా ఉద్యోగులు లేదా చిన్న వ్యాపారులు తమ కష్టార్జితాన్ని సేఫ్గా ఉంచుకుంటూ, మంచి రిటర్న్స్ సాధించాలని కోరుకుంటారు. మార్కెట్ రిస్క్ ఏమీ లేకుండా, ప్రభుత్వం గ్యారెంటీ ఇచ్చే పథకాల్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి బెస్ట్ ఆప్షన్ పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పీపీఎఫ్). మీరు ప్రతి నెలా చాలా చిన్న మొత్తంలో పొదుపు చేసినా, సుదీర్ఘ కాలంలో అది భారీ ఫండ్గా ఎలా మారుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పీపీఎఫ్ అంటే ఏమిటి? ప్రస్తుతం ఎంత వడ్డీ ఇస్తున్నారు?
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న అత్యంత సురక్షితమైన, పాపులర్ స్మాల్ సేవింగ్స్ స్కీమ్. ప్రైవేట్ మార్కెట్లలో ఉండే హెచ్చుతగ్గులతో దీనికి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు.
ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకంపై 7.1 శాతం వార్షిక వడ్డీని అందిస్తోంది. ప్రభుత్వం ప్రతి త్రైమాసికంలో ఈ చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్లను సమీక్షిస్తూ ఉంటుంది. జూలై-సెప్టెంబర్ 2026 త్రైమాసికానికి సంబంధించి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ 7.1% వడ్డీ రేటును మార్చకుండా యథాతథంగా కొనసాగించింది.
నెల నెలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 15 ఏళ్లలో ఎంత వస్తుంది?
PPF ప్రారంభ లాక్-ఇన్ పీరియడ్ 15 సంవత్సరాలు. మీరు ప్రతినెలా కొంత నిర్ణీత మొత్తాన్ని క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేస్తూ ఉంటే, 15 ఏళ్ల మెచ్యూరిటీ సమయానికి ఎంత ఫండ్ వస్తుందో చూద్దాం..
ఉదాహరణకు, మీరు ప్రతి నెలా రూ. 1,000 చొప్పున ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, 15 సంవత్సరాల్లో మీరు డిపాజిట్ చేసే మొత్తం రూ. 1,80,000 అవుతుంది. దానికి 7.1% వడ్డీ రూపంలో రూ. 1,45,217 తోడై మెచ్యూరిటీ సమయానికి మీ చేతికి దాదాపు రూ. 3.25 లక్షలు అందుతాయి.
అదే ఒకవేళ మీరు నెలవారీ పొదుపును రూ. 5,000కు పెంచితే, మీ 15 ఏళ్ల మొత్తం డిపాజిట్ రూ. 9,00,000 కాగా, వడ్డీ రాబడి రూ. 7,26,085 లభించి చివరకు దాదాపు రూ. 16.27 లక్షల ఫండ్ తయారవుతుంది.
ఇక మరింత మెరుగైన రాబడి కోసం నెలకు రూ. 10,000 చొప్పున డిపాజిట్ చేస్తే, 15 ఏళ్లలో మీరు చెల్లించే రూ. 18,00,000 అసలుకు వడ్డీ కిందే దాదాపు రూ. 14,52,170 సమకూరి, మొత్తం మీద రూ. 32.55 లక్షల భారీ నిధి మీ సొంతమవుతుంది.
పీపీఎఫ్ ప్లాన్ ముఖ్యమైన రూల్స్ ఇవే
పెట్టుబడి పరిమితులు: ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో మీరు కనీసం రూ. 500 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ. 1.5 లక్షల వరకు డిపాజిట్ చేయవచ్చు. ఒక సంవత్సరంలో గరిష్ఠంగా 12 విడతల్లో డబ్బులు జమ చేసే అవకాశం ఉంది.
కాలపరిమితి పెంపు: 15 ఏళ్ల మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ పూర్తయిన తర్వాత కూడా, మీరు కోరుకుంటే ఖాతాను మరో 5-5 సంవత్సరాల బ్లాక్ల చొప్పున పొడిగించుకోవచ్చు.
అసలైన లాభం.. ట్రిపుల్ టాక్స్ బెనిఫిట్స్!
పీపీఎఫ్ పథకం ప్రధాన ఆకర్షణ దీనికి లభించే పన్ను మినహాయింపులు. ఇది ట్రిపుల్ ట్యాక్స్ కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది..
మొదటి మినహాయింపు: మీరు పీపీఎఫ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే అమౌంట్పై ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C ప్రకారం టాక్స్ డిడక్షన్ లభిస్తుంది.
రెండవ మినహాయింపు: ఈ డిపాజిట్లపై ప్రతి సంవత్సరం డిపాజిట్ అయ్యే వడ్డీకి ఎలాంటి పన్ను ఉండదు.
మూడవ మినహాయింపు: 15 ఏళ్ల తర్వాత మెచ్యూరిటీ సమయంలో మీరు విత్డ్రా చేసుకునే మొత్తం కార్పస్ ఫండ్ పూర్తిగా ట్యాక్స్ ఫ్రీ.
ఎమర్జెన్సీ అవసరాలకు లోన్, విత్డ్రాయల్ ఆప్షన్స్
పీపీఎఫ్ ఖాతా తెరిచిన తర్వాత మీకు అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరమైతే ఖాతాను క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నిబంధనల ప్రకారం పీపీఎఫ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా మీరు లోన్ పొందే వెసులుబాటు ఉంది. అలాగే కొన్ని నిర్దిష్టమైన షరతులకు లోబడి 15 ఏళ్ల కన్నా ముందే పాక్షికంగా డబ్బులను వెనక్కి తీసుకునే వెసులుబాటును కూడా ప్రభుత్వం కల్పిస్తోంది. సురక్షితమైన భవిష్యత్తు, పిల్లల చదువులు లేదా రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ కోసం లాంగ్ టర్మ్లో కాంపౌండింగ్ మ్యాజిక్తో పెద్ద మొత్తం జమ చేయాలనుకునే వారికి పీపీఎఫ్ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్.