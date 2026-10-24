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పెళ్లి రోజున వర్షం పడితే మంచిదా? చెడ్డదా?

spiritual Oct 24 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Our own
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అదృష్టమా?

సాధారణంగా వర్షం పడితే మనసు పులకరిస్తుంది. అయితే పెళ్లి సమయంలో వర్షం పడితే, అది వధూవరులకు అదృష్టంగా భావిస్తారు.

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ఆశీర్వాదం

వర్షం అనేది స్వచ్ఛత, ఆశీర్వాదం, ఐక్యత, శ్రేయస్సుకు ప్రతీక. అందుకే పెళ్లి సమయంలో వర్షం పడటం మంచి శకునంగా చెబుతారు.

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అపారమైన సంపద

పెళ్లి రోజున వర్షం కురిస్తే, ఆ జంట కలిసిమెలిసి సంతోషంగా జీవించడానికి సరిపడా అపారమైన సంపదను పొందుతారని నమ్ముతారు.

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స్పష్టమైన ఆలోచనలు

పెళ్లి సమయంలో వర్షం పడి తగ్గితే, అది కొత్త జీవితానికి నాంది. దీనివల్ల వధూవరులు తమ జీవితంలో స్పష్టమైన ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్తారు.

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అద్భుతమైన ఎదుగుదల

పెళ్లి రోజున వర్షం పడితే, ఆ కొత్త జంట తమ జీవితంలో అద్భుతమైన ఎదుగుదలను చూస్తారని పండితులు చెబుతున్నారు.

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మంచి శకునం

పెళ్లి సమయంలో వర్షం పడటం చాలా మంచి సంకేతం. కాబట్టి ఇకపై శుభకార్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు వర్షం పడితే అస్సలు కంగారు పడకండి.

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