Black Beads: ఒక స్త్రీ నల్ల పూసల దండను.. మరో స్త్రీ వేసుకోవచ్చా?
Black Beads: హిందూ సంప్రదాయంలో నల్లపూసల దండకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. దీనిని ఒక ఆభరణంగా కూడా భావిస్తారు. చాలా మంది స్త్రీలు ఒకరొకరు నల్లపూసల దండను మార్చుకుంటూ ఉంటారు. అసలు ఇలా మార్చుకోవచ్చా?
Black Beads
హిందూ సంప్రదాయంలో నల్లపూసల దండను మంగళసూత్రంతో సమానంగా భావిస్తారు. ఇది కేవలం ఒక ఆభరణం మాత్రమే కాదు.. అది స్త్రీకి తన భర్తతో ఉన్న పవిత్రమైన బంధానికి గుర్తు. అందుకే, దీని విషయంలో కొన్ని కట్టుబాట్లు, నమ్మకాలు ఉన్నాయి. ఒక స్త్రీ ధరించిన నల్లపూసల దండను మరో స్త్రీ ధరించడం గురించి ధర్మ శాస్త్రాలు , పెద్ద ఏం చెప్పారో తెలుసుకుందాం...
మంగళ సూత్రం...
1.పవిత్రత, సంప్రదాయం...
మంగళసూత్రాన్ని పెళ్లి సమయంలో మంత్రాల సాక్షిగా భర్త భార్య మెడలో కడతాడు. ఇది ఆ వ్యక్తికీ, ఆ బంధానికి మాత్రమే ప్రత్యేకం. అందుకే ఒకరి మంగళ సూత్రాన్ని మరొకరు మార్చుకోవడం లేదా ధరించడం అశుభంగా భావిస్తారు.
2.వైబ్రేషన్స్..
ఆధ్యాత్మిక కోణంలో చూస్తే, ప్రతి వ్యక్తికీ ఒక నిర్దిష్టమైన శక్తి ఉంటుంది. మనం నిత్యం ధరించే వస్తువులకు మన శక్తి అంటుకుంటుంది. మంగళసూత్రం స్త్రీ హృదయానికి దగ్గరగా ఉండి,ఆమె సౌభాగ్యం కోసం చేసే ప్రార్థనల శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. మరొకరు దానిని వేసుకోవడం వల్ల ఆ శక్తి సమతుల్యత దెబ్బతింటుందని కొందరు నమ్ముతారు.
3. భర్త ఆయుష్షు - నమ్మకాలు
నల్లపూసల దండను భర్త క్షేమానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఒకరి దండను మరొకరు వేసుకోవడం వల్ల భర్త ఆయుష్షుకు లేదా ఆరోగ్యానికి ఇబ్బందులు కలుగుతాయని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఒక బలమైన నమ్మకం ఉంది.
కేవలం నల్లపూసల గొలుసు అయితే?
ఒకవేళ అది తాళి బొట్టు లేని కేవలం ఒక మామూలు నల్లపూసల గొలుసు (Fashion chain) అయితే, దానికి అంత దోషం ఉండకపోవచ్చు. కానీ, సంప్రదాయబద్ధంగా పసుపుతాడు లేదా నల్లపూసల గొలుసును "సౌభాగ్య ద్రవ్యం" గా పరిగణిస్తారు కాబట్టి, వీటిని ఎవరివి వారే ధరించడం శ్రేయస్కరం.
ఒకవేళ పొరపాటున వేసుకుంటే ఏమౌతుంది?
తెలియక లేదా పొరపాటున వేసుకుంటే దాని గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మనసులో భయం ఉంటే కొన్ని పనులు చేయవచ్చు:
ఆ దండను తీసివేసి, శుభ్రం చేసి (కొద్దిగా పాలు లేదా గంగాజలంతో) దాని యజమానికి ఇచ్చేయాలి.మీ ఇష్టదైవాన్ని స్మరించుకుని, పొరపాటును క్షమించమని కోరుకోవాలి.
శాస్త్రీయంగా చూసినా, ఒకరు వేసుకున్న ఆభరణాలు మరొకరు వేసుకోవడం వల్ల చర్మ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సంప్రదాయ పరంగా, ఆరోగ్య పరంగా కూడా ఒకరి నల్లపూసల దండను మరొకరు వేసుకోకపోవడమే మంచిది.