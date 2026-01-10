Dream Meaning:చనిపోయిన వాళ్లు కలలోకి వచ్చి ఏడుస్తుంటే...దాని అర్థమేంటి?
Dream Meaning: ప్రతి కలకు ఏదో ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ప్రతి కల జీవితంలో జరిగే సంఘటనలను మనకు గుర్తు చేస్తుంది. ఈ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ చనిపోవాల్సిందే. అలా చనిపోయిన వ్యక్తి కలలో వస్తే దాని అర్థం ఏంటి?
చనిపోయిన వాళ్లు కలలోకి వస్తున్నారా?
నిద్రలో రెగ్యులర్ గా చాలా మందికి కలలు వస్తూనే ఉంటాయి.ఉదయం లేవగానే చాలా మంది ఆ కలలు మర్చిపోతూ ఉంటాం. కానీ, కొన్ని కలలు మాత్రం బాగా గుర్తుండిపోతూ ఉంటాయి. స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం కలలు ఊరికే రావు. ప్రతి కలకు ఏదో ఒక అర్థం ఉంటుంది. కలలు మన భవిష్యత్ సంఘటనల గురించి కొన్ని సూచనలు వస్తూ ఉంటాయి. మరి, చనిపోయిన వారు రెగ్యులర్ గా కలలోకి వస్తే దాని అర్థమేంటి..? స్వప్న శాస్త్రం ఏం చెబుతుందో తెలుసుకుందాం...
చనిపోయిన వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా కలలో కనిపిస్తే..
మీకు అత్యంత ఆప్తులు, మీ కుటుంబ సభ్యులలో ఎవరైనా అనారోగ్యంతో మరణించి, మీ కలలో మాత్రం ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తే, వారు తమ జీవితం పట్ల సంతోషంగా ఉన్నామని అర్థం. ఈ కల ద్వారా.. వారు మిమ్మల్ని తమ గురించి మర్చిపోయి.. మీ జీవితంలో ముందుకు సాగమని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అని అర్థం.
చనిపోయిన వ్యక్తి కలలో కోపంగా కనిపిస్తే...
చనిపోయిన వ్యక్తి మీ కలలో కోపంగా కనిపిస్తే.. వారు మీ నుండి ఏదో కోరుకుంటున్నారని అర్థం. అంటే, వారికి తీరని కోరిక ఏదైనా ఉండొచ్చు. దానిని మీ ద్వారా తీర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నారని ఆ కల అర్థం. మీరు ఏదో తప్పు చేస్తున్నారని కూడా ఈ కల సూచిస్తుంది. అందుకే, మీ పూర్వీకులు మీ పై ఇలా కల రూపంలో కోపం చూపించొచ్చు. మీరు చేస్తున్న తప్పును ఆపడానికి ఇది వారి ప్రయత్నం కావచ్చు.
చనిపోయిన వ్యక్తి కలలో సంతోషంగా కనిపిస్తే...
చనిపోయిన వ్యక్తికలలో సంతోషంగా కనిపిస్తే, అది చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. అలాంటి కల మీ కోరికలను నెరవేరుస్తుంది. అయితే, చనిపోయిన వ్యక్తి ఏడుస్తున్నట్లు కనిపించినా కూడా అది శుభప్రదమే. మీరు ఏదైనా ప్రయత్నంలో గొప్ప విజయం సాధిస్తారు అని చెబుతున్నారని అర్థం.
చనిపోయిన వ్యక్తి కలలో ఆశీర్వదిస్తే
చనిపోయిన వ్యక్తి మీ కలలో కనిపించి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తే, మీరు భవిష్యత్తులో గొప్ప విజయాన్ని సాధించబోతున్నారని అర్థం. మీరు ఒక కష్టమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, మరణించిన వ్యక్తి పదే పదే మీ పేరు పిలిస్తే, వారు ఏదో చెడు విషయం గురించి మిమ్మల్ని హెచ్చరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని అర్థం.ఏదైనా విషయం మీకు చెబుతున్నట్లు కల వస్తే.. త్వరలో శుభవార్త వినబోతున్నారని అర్థం.
కలలో మరణించిన వ్యక్తి ఆహారం అడిగితే
మరణించిన వ్యక్తి మీకు ఆహారం అడుగుతున్నట్లు కల వస్తే, అది ఒక చెడు శకునం. మీరు గుడికి వెళ్లి వారికి ఇష్టమైన వస్తువును సమర్పించి ప్రార్థిస్తే, మీకు మేలు జరుగుతుంది.
మరణించిన వ్యక్తి నవ్వుతున్నట్లు కల వస్తే
మీ కలలో మరణించిన వ్యక్తి నవ్వుతూ కనిపిస్తే, వారి చాలా కాలంగా తీరని కోరిక నెరవేరిందని దానికి సంకేతం. ఇది ఒక మంచి శకునం. మీ కలలో మరణించిన వ్యక్తి ఏదైనా వస్తువు వైపు లేదా వ్యక్తి వైపు వేలు చూపిస్తే, ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన ఏదో చెడు వార్త వినబోతున్నారని అర్థం. ఎవరైనా అనారోగ్యంతో మరణించి, వారు మీ కలలో ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తే, వారు ఒక మంచి కుటుంబంలో జన్మించారని మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని అర్థం.