ఇంట్లో తులసి మొక్క ఎందుకు పెంచాలి?

spiritual Jan 07 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
గాలి శుద్ధి

గాలిలోని విష పదార్థాలను, హానికరమైన వాయువులను తొలగించి, స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్‌ను విడుదల చేస్తుంది.

దోమల నివారణ

తులసి ఘాటైన వాసన దోమలను, కీటకాలను దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది

తులసిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.

ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది

దీని సహజ సువాసన, నూనెలు నాడీ వ్యవస్థను శాంతపరిచి, ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తాయి.

శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది

తులసిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీమైక్రోబయల్ గుణాలున్నాయి. ఇది ఆస్తమా, ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యలకు మంచిది.

పెంచడం సులభం

తులసిని చిన్న కుండీలో కూడా సులభంగా పెంచవచ్చు. దీనికి చాలా తక్కువ నీరు అవసరం.

ప్రశాంతత

తులసిని పెంచడం వల్ల ఇంట్లో ప్రశాంత వాతావరణం, మంచి సువాసన వస్తాయి.

