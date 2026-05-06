Shrekking Dating: అందం కంటే అదే ముఖ్యం.. డేటింగ్లో Gen Z యువత కొత్త ట్రెండ్
Shrekking Dating: డేటింగ్ యాప్స్ మొదటగా చూసేది అందం. అందంగా ఉన్న వారితోనే స్నేహం చేయడానికి ఎవరైనా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే Gen Z యువతలో కొత్త ఆలోచన పెరుగుతోంది. అదే “Shrekking” అనే డేటింగ్ ట్రెండ్. ఇంతకీ ఏంటిది అంటే..
ష్రీకింగ్ (Shrekking) అంటే ఏమిటి?
Shrekking అంటే బయటికి ఎక్కువగా ఆకర్షణీయంగా కనిపించని వ్యక్తిని కావాలనే డేట్ చేయడం. ఇక్కడ ముఖ్యంగా లుక్స్ కంటే ఆ వ్యక్తి స్వభావం, నిజాయితీ, భావోద్వేగంగా అందుబాటులో ఉండటం వంటి లక్షణాలను ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఈ ట్రెండ్ పేరు ఒక కల్పిత పాత్ర నుంచి వచ్చింది. ఆ పాత్ర బయటకు భిన్నంగా కనిపించినా, లోపల ఎంతో మంచి మనసు కలిగి ఉంటుంది. అదే భావనను ఈ ట్రెండ్ ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఈ ట్రెండ్ ఎలా ప్రారంభమైంది?
ఈ ట్రెండ్ సోషల్ మీడియా వల్లే వేగంగా వ్యాపించింది. ముఖ్యంగా TikTok వంటి ప్లాట్ఫార్మ్లలో కొంతమంది తమ వ్యక్తిగత అనుభవాలను షేర్ చేస్తూ, తక్కువగా ఆకర్షణీయంగా కనిపించే పార్ట్నర్లు రిలేషన్లో ఎక్కువగా కేర్ చేస్తారని చెప్పారు. ఈ వీడియోలు వైరల్ కావడంతో, ఈ ఆలోచనను సరదాగా “Shrekking” అని పిలవడం మొదలైంది. తరువాత ఇది ఒక డేటింగ్ ట్రెండ్గా మారింది.
Gen Z ఎందుకిలా ఆలోచిస్తోంది?
Gen Z యువత డేటింగ్లో అనేక నిరాశలను ఎదుర్కొంది. పేరు లేని రిలేషన్స్, మధ్యలోనే రిలేషన్ను బ్రేక్ చేసే గోస్టింగ్, భావోద్వేగంగా దూరంగా ఉండే పార్ట్నర్లు వంటి అనుభవాలు వారికి విసుగు తెచ్చాయి. ఈ కారణంగా ఇప్పుడు వారు లుక్స్ కంటే వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడు, నన్ను అర్థం చేసుకుంటాడా, నాకు సమయం ఇస్తాడా అనే విషయాలను ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నారు. అంటే బయట రూపం కంటే లోపలి గుణాలపై దృష్టి పెట్టడం ప్రారంభమైంది.
ఈ ట్రెండ్లో సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి
Shrekking ట్రెండ్ పూర్తిగా పాజిటివ్ అని చెప్పలేం. కొంతమంది భయంతో కూడా ఈ విధంగా ఆలోచిస్తారు. చాలా అందంగా ఉన్న వ్యక్తులు తమను వదిలేస్తారనే అనుమానం వల్ల, తక్కువగా ఆకర్షణీయంగా కనిపించే వ్యక్తిని ఎంచుకుంటున్నారు. కానీ మంచి లేదా చెడు వ్యక్తిత్వం అనేది రూపంతో సంబంధం లేదు. అందంగా ఉన్నవాళ్లు కూడా మంచి పార్ట్నర్లు కావచ్చు, అలాగే సాధారణంగా కనిపించే వాళ్లు కూడా తప్పు చేయవచ్చు. కాబట్టి కేవలం లుక్స్ ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదు.
ఈ ట్రెండ్ ఏం చెబుతోంది.?
ఈ ట్రెండ్ చెప్పేది ఒక ముఖ్యమైన విషయం. ప్రేమ అనేది కేవలం అందంపై ఆధారపడదు. నమ్మకం, గౌరవం, ఒకరికి ఒకరు సమయం ఇవ్వడం, భావోద్వేగంగా దగ్గరగా ఉండటం వంటి అంశాలే ఒక సంబంధాన్ని బలంగా ఉంచుతాయి. Gen Z ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటోంది. అందుకే వారు బయట రూపం కంటే మనసు విలువను ఎక్కువగా గుర్తిస్తున్నారు.