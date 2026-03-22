Love: పురుషులా.? స్త్రీలా.? ప్రేమలో ముందుగా పడేది ఎవరో తెలుసా.?
Love: ప్రేమ అనేది మాటల్లో వర్ణించలేని గొప్ప అనుభూతి. చరిత్రలో ఎంతో మంది గొప్ప ప్రేమికులను చూశాం. ఇక ప్రేమకు సంబంధించి మానసిక నిపుణులు సైతం ఎన్నో ఆసక్తికర విషయాలు చెబుతుంటారు. అలాంటి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం.
సమాజంలో ఉన్న సాధారణ అభిప్రాయం
సాంప్రదాయంగా మహిళలు భావోద్వేగాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారని చాలా మంది నమ్ముతారు. ప్రేమలో త్వరగా మమేకం అవుతారని, సంబంధాన్ని కాపాడేందుకు ఎక్కువ కృషి చేస్తారని చెబుతారు. పురుషులు మాత్రం భావాలను అంతగా బయటపెట్టరని, ప్రేమ విషయాల్లో కొంచెం దూరంగా ఉంటారని అనుకునే ధోరణి ఉంది. అందుకే “మహిళలే ముందుగా ప్రేమలో పడతారు” అనే అభిప్రాయం చాలామందిలో ఉంది.
తాజా పరిశోధనలో బయటపడిన నిజం
ఈ అభిప్రాయాన్ని పరీక్షించేందుకు ఇటీవల రెండు మానసిక శాస్త్ర అధ్యయనాలు నిర్వహించారు. 2025లో బీఎమ్సీ జర్నల్స్లో ప్రచురితమైన ఒక పరిశోధనలో 18 నుంచి 25 సంవత్సరాల మధ్య వయసున్న 808 మంది యువతపై అధ్యయనం చేశారు. ఈ పరిశోధనలో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం బయటపడింది. సాధారణంగా పురుషులు మహిళల కంటే సుమారు ఒక నెల ముందుగానే ప్రేమలో పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అని తేలింది. అదే సమయంలో మహిళలు ప్రేమను మరింత ఎక్కువగా ఆస్వాదిస్తారని, తమ భాగస్వామి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారని కూడా అధ్యయనం వెల్లడించింది.
ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది.?
పరిశోధకుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఈ తేడా మనిషి అభివృద్ధి (Evolution)తో సంబంధం ఉండొచ్చు. గతంలో పురుషులు త్వరగా ప్రేమలో పడటం, సంబంధానికి కట్టుబడి ఉండేవారు. మరోవైపు మహిళలు జీవిత భాగస్వామిని ఎన్నుకునే విషయంలో ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండే లక్షణాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నారని భావిస్తున్నారు. అందుకే చాలాసార్లు పురుషులే ముందుగా “ఐ లవ్ యూ” అని చెప్పడం సహజంగా మారింది.
సంబంధంలో భావోద్వేగాలు ఎలా మారుతాయి?
2024లో జరిగిన మరో అధ్యయనం సంబంధంలోని వివిధ దశల్లో ప్రేమ ఎలా మారుతుందో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. వేలాది మంది భావోద్వేగాలను రియల్ టైమ్లో పరిశీలించిన ఈ పరిశోధనలో కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు బయటపడ్డాయి. నిశ్చితార్థం సమయంలో మహిళలు పురుషుల కంటే ఎక్కువ ప్రేమను అనుభవిస్తారు. కానీ పెళ్లి తర్వాత మొదటి రెండు సంవత్సరాల్లో వారి భావోద్వేగాల్లో కొంత తగ్గుదల కనిపించవచ్చు. పురుషుల ప్రేమ మాత్రం నెమ్మదిగా పెరిగి స్థిరంగా కొనసాగుతుంది. ఇది మహిళలు పెళ్లి తర్వాత ప్రేమ తగ్గిస్తారని కాదు. కుటుంబ బాధ్యతలు, రోజువారీ జీవితం మొదలైనవి మొదట్లో ఉన్న ఉత్సాహాన్ని కొంచెం తగ్గించవచ్చు.
ఈ అధ్యయనాలు చెప్పే అసలు సందేశం
ఈ రెండు పరిశోధనలు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరూ ప్రేమను లోతుగా అనుభవిస్తారు. కానీ వారి ప్రేమను వ్యక్తపరిచే విధానం, సమయం మాత్రమే వేర్వేరుగా ఉంటుంది. ప్రతి సంబంధం ప్రత్యేకమైనది. ఎవరో ఒకరు త్వరగా ప్రేమలో పడవచ్చు, మరొకరు కొంచెం ఆలస్యంగా ఆ భావాన్ని గుర్తించవచ్చు. సంబంధం బలంగా ఉండాలంటే భాగస్వామి ప్రేమను వ్యక్తపరిచే విధానాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైంది. అదే ఒక మంచి సంబంధానికి నిజమైన బలం.