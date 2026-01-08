- Home
Extra Marital affairs Psychology: ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది స్త్రీలు పెళ్లి తర్వాత వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారనే వార్తలు వింటూనే ఉన్నాం. అసలు భర్త ఉండగా, వారికి అలాంటి ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తాయి? సైకాలజిస్టులు ఏం చెబుతున్నారు?
Psychology Says
వివాహేతర సంబంధాలు లేదా ఇన్ఫిడిలిటీ అనేది కేవలం శారీరక ఆకర్షణకు సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు. దీని వెనక చాలా మానసిక కారణాలు, ఆ వ్యక్తి పెరిగిన వాతావరణం వంటి అనేక అంశాలు ఉంటాయని సైకాలజిస్టులు చెబుతున్నారు.
సైకాలజిస్టుల ప్రకారం, అటువంటి ప్రవర్తన కలిగిన స్త్రీలలో సాధారణంగా కనిపించే కొన్ని వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు, కారణాలు ఉన్నాయి... అవేంటో చూద్దాం..
1.అటాచ్మెంట్ స్టైల్స్ ( Attachment Styles)
చిన్నతనంలో తల్లిదండ్రులతో ఉన్న సంబంధం పెద్దయ్యాక వారి బంధాలపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది.
అటాచ్మెంట్ స్టైల్స్ (Attachment Styles)
రెండు రకాల మనస్తత్వాలు ఉన్నవారు అక్రమ సంబంధాలు ఎక్కువగా పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
Anxious Attachment: వీరు ఎప్పుడూ ఇతరుల నుంచి ప్రేమను, గుర్తింపు ఆశిస్తారు. భాగస్వామి నుంచి తగినంత సమయం లేదా ప్రేమ దొరకడం లేదని అనిపించినప్పుడు, ఆ వెలితిని పూడ్చుకోవడానికి బయట వ్యక్తుల వైపు మొగ్గుచూపుతారు.
Avoid Attachment: వీరు ఒక వ్యక్తితో మానసికంగా అతిగా దగ్గరవ్వడానికి భయపడతారు. బంధం మరీ లోతుగా మారుతుంటే, ఆ ఒత్తిడి నుండి తప్పించుకోవడానికి మరో సంబంధం కోసం వెతుక్కుంటారు.
2. ఎమోషనల్ నెగ్లెక్ట్ (Emotional Starvation)
పురుషులకు శారీరక ఆకర్షణ ప్రధానంగా ఉండవచ్చు, కానీ స్త్రీల విషయంలో చాలా వరకు "ఎమోషనల్ గ్యాప్" ప్రధాన కారణం అవుతుంది.
తమ మాటను ఎవరూ వినడం లేదని, తమను ఎవరూ అర్థం చేసుకోవడం లేదని లేదా తమను మెచ్చుకోవడం లేదని భావించినప్పుడు.. ఆ భావోద్వేగ అవసరాలను తీర్చే కొత్త వ్యక్తి వైపు ఆకర్షితులవుతారు.
3. లో సెల్ఫ్-ఎస్టీమ్ (Low Self-Esteem)
కొంతమందికి తమ అందం లేదా తెలివితేటల మీద నమ్మకం తక్కువగా ఉంటుంది.
తమను ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తి ఇష్టపడుతున్నారని లేదా పొగుడుతున్నారని తెలిసినప్పుడు, అది వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆ "Validation" (గుర్తింపు) కోసం వారు అక్రమ సంబంధాల వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.
4. థ్రిల్ , అడ్వెంచర్ సీకింగ్ (Impulsivity)
కొంతమంది వ్యక్తిత్వంలోనే 'రిస్క్' తీసుకోవడం లేదా కొత్తదనం కోరుకోవడం ఉంటుంది.
ఏకధాటిగా సాగే వైవాహిక జీవితం బోర్ కొట్టినప్పుడు, ఆ రహస్య సంబంధం ఇచ్చే "థ్రిల్" లేదా "ఎగ్జైట్మెంట్" కోసం ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వీరు సాధారణంగా ఆవేశపూరిత నిర్ణయాలు తీసుకునే స్వభావం కలిగి ఉంటారు.
5. ప్రతీకార ధోరణి (Revenge Infidelity)
భాగస్వామి గతంలో మోసం చేసినా లేదా తమను సరిగ్గా చూసుకోకపోయినా, వారికి బుద్ధి చెప్పాలని లేదా ఆ బాధను అనుభవించాలనే కోపంతో కొందరు ఇలా ప్రవర్తిస్తారు.
ముఖ్య గమనిక:
అక్రమ సంబంధానికి పాల్పడే ప్రతి ఒక్కరినీ ఒకే రకమైన వ్యక్తిత్వంగా చూడలేము. ఒంటరితనం, ఆర్థిక కారణాలు లేదా వైవాహిక బంధంలో ఉన్న తీవ్రమైన విభేదాలు కూడా దీనికి కారణం కావచ్చు. సైకాలజీ ప్రకారం, ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తి తప్పు మాత్రమే కాదు, ఆ బంధంలో ఉన్న లోపాలకు కూడా సంకేతం కావచ్చు.