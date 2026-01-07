- Home
Child Psychology: భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు రావడం చాలా సహజం. కానీ, ఆ గొడవల ప్రభావం పిల్లల మీద పడకుండా చూసుకోవాలి. పిల్లల ముందు గొడవలు పడితే.. అది వారి భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తుందని సైకాలజిస్టులు చెబుతున్నారు.
చాలా మంది ఇళ్ల్లో భార్యాభర్తలు గట్టి గట్టిగా గొడవలు పడుతూ ఉంటారు. అరుచుకోవడం, కొట్టుకోవడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ప్రభావం తమ పిల్లలపై పడుతుందని కొంచెం కూడా ఆలోచించరు. ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు నిరంతరం గొడవ పడుతుంటే, అది పిల్లల లేత మనసులపై చెరగని ముద్ర వేస్తుంది. ఇల్లు అనేది పిల్లలకు అత్యంత సురక్షితమైన ప్రదేశం కావాలి, కానీ ఇంట్లో రోజూ యుద్ధ వాతావరణం ఉంటే వారి వ్యక్తిత్వం చిన్నాభిన్నమౌతుంది. దీని గురించి సైకాలజీ ఏం చెబుతుందో తెలుసుకుందాం..
బాల్యంలో..
అభద్రతా భావం: పిల్లలు తమ రక్షణ కోసం తల్లిదండ్రులపై ఆధారపడతారు. ఆ ఇద్దరూ గొడవ పడుతుంటే, "నన్ను ఎవరు చూసుకుంటారు?" అనే భయం వారిలో మొదలవుతుంది.
అపరాధ భావం (Self-Blame): చిన్న పిల్లలు తరచుగా తల్లిదండ్రుల గొడవలకు తామే కారణమని భావిస్తారు. "నేను సరిగ్గా చదవలేదనో" లేదా "నేను అల్లరి చేశాననో" వారు గొడవ పడుతున్నారని కుంచించుకుపోతారు.
మానసిక ఒత్తిడి: నిరంతర గొడవల వల్ల పిల్లల మెదడులో 'కార్టిసాల్' అనే స్ట్రెస్ హార్మోన్ ఎక్కువగా విడుదలవుతుంది. దీనివల్ల వారు ఎప్పుడూ భయం భయంగా లేదా కోపంగా ఉంటారు.
చదువుపై ధ్యాస తగ్గడం: ఇంట్లో ప్రశాంతత లేకపోతే పిల్లలు చదువుపై దృష్టి పెట్టలేరు. స్కూల్లో కూడా ఒంటరిగా ఉండటం లేదా ఇతర పిల్లలతో గొడవ పడటం చేస్తారు.
పెద్దయ్యాక వారు ఎలా తయారవుతారు? (Long-term Effects)
సైకాలజీ ప్రకారం, బాల్యంలో చూసిన గొడవలు పెద్దయ్యాక వారి ప్రవర్తనను మూడు రకాలుగా ప్రభావితం చేస్తాయి:
సంబంధాల పట్ల భయం (Trust Issues): వీరు ఎవరినీ అంత త్వరగా నమ్మలేరు. "ప్రేమ అంటే గొడవలు, బాధే కదా" అనే అభిప్రాయం ఏర్పడి, పెళ్లి లేదా సీరియస్ రిలేషన్ షిప్స్ అంటే భయపడతారు (Commitment Phobia).
అదే ప్రవర్తనను పునరావృతం చేయడం: సైకాలజీలో దీనిని "Intergenerational Transmission of Violence" అంటారు. అంటే, చిన్నప్పుడు తాము చూసిన గొడవలే సమస్యలకు పరిష్కారం అని భావించి, వారు కూడా తమ భాగస్వామితో అలాగే ప్రవర్తిస్తారు.
మానసిక సమస్యలు: డిప్రెషన్, ఆందోళన (Anxiety), అతిగా ఆలోచించడం (Overthinking) వంటివి వీరిని వెంటాడుతాయి. కొంతమంది ఈ బాధను మర్చిపోవడానికి అలవాట్లకు (Addictions) బానిసయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
సైకాలజిస్టులు ఏం చెబుతున్నారు..?
ఎమోషనల్ సెక్యూరిటీ థియరీ: పిల్లలకు తిండి, దుస్తుల కంటే 'భావోద్వేగ రక్షణ' ముఖ్యం. తల్లిదండ్రుల మధ్య గొడవలు ఆ రక్షణ కవచాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి.
రోల్ మోడలింగ్: పిల్లలు తల్లిదండ్రులను చూసి నేర్చుకుంటారు (Observational Learning). సమస్య వచ్చినప్పుడు శాంతంగా చర్చించుకోవడం చూడకపోతే, వారు కూడా సరైన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోలేరు.
తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలి?
"పిల్లల కోసం కలిసి ఉండటం కంటే, పిల్లల కోసం ప్రశాంతంగా ఉండటం ముఖ్యం."
పిల్లల ముందు గొడవ పడకండి: భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటే గది తలుపులు మూసుకుని లేదా పిల్లలు లేనప్పుడు చర్చించుకోండి.
గొడవ జరిగితే వివరణ ఇవ్వండి: ఒకవేళ మీ గొడవ పిల్లలు చూస్తే.. "అది మా మధ్య జరిగిన చిన్న అభిప్రాయభేదం మాత్రమే, నీకు సంబంధం లేదు, మేము నిన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాం" అని వారికి భరోసా ఇవ్వండి.
ప్రేమను వ్యక్తపరచండి: పిల్లల ముందు ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవడం వారికి ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాల పట్ల అవగాహన కలిగిస్తుంది.
నిరంతర గొడవలు పిల్లల మెదడు నిర్మాణాన్ని కూడా మార్చేస్తాయని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. అందుకే, పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఇంట్లో ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కల్పించడం ప్రతి తల్లిదండ్రి బాధ్యత.