- Home
- Life
- Relationship
- Relationship Psychology: కొత్తగా పెళ్లైనవారు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన 5 విషయాలు ఇవే!
Relationship Psychology: కొత్తగా పెళ్లైనవారు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన 5 విషయాలు ఇవే!
పెళ్లి అనేది రెండు జీవితాలు, రెండు కుటుంబాలు, రెండు ప్రపంచాలు కలిసే కొత్త ఆరంభం. కొత్తగా పెళ్లైన జంట కొన్ని విషయాలు మొదట్లోనే తెలుసుకుంటే వారి బంధం మరింత బలంగా ఉంటుందని సైకాలజీ చెబుతోంది. మరి ఆ ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటో తెలుసుకుందామా..
Relationship Psychology
కొత్తగా పెళ్లైన దంపతులు ప్రేమ, ఉత్సాహం, ఆశలు, కొంచెం భయం అన్నీ కలగలిపిన భావోద్వేగ దశలో జీవితం ప్రారంభిస్తారు. సైకాలజీ ప్రకారం, పెళ్లి బంధం సంతోషంగా ఉండాలంటే ప్రేమ ఒక్కటే సరిపోదు. పరస్పర అవగాహన, కమ్యూనికేషన్, భావోద్వేగ పరిపక్వత అవసరం. దాంపత్య జీవితం నిలకడగా ఉండటానికి స్నేహం పునాది వంటిది. భాగస్వామి ఇష్టాలు, భయాలు, కలలు, చిన్న చిన్న అలవాట్లు తెలుసుకోవడం, వాటిని గౌరవించడం అత్యంత కీలకం. కొత్తగా పెళ్లైనవారు.. “మనం ఇద్దరం ఒకేలా ఆలోచించాలి” అనుకోవడం కన్నా, “మనం వేర్వేరు అయినా, కలిసి ఎలా ముందుకు వెళ్లాలి”? అని ఆలోచించడం మంచిది.
ఎమోషన్స్ దాచుకోవద్దు
సైకాలజీ ప్రకారం భావోద్వేగాలను దాచుకోవడం కంటే, వాటిని సున్నితంగా చెప్పడం నేర్చుకోవాలి. “నువ్వు ఎప్పుడూ ఇలానే చేస్తావు” వంటి మాటలు సంబంధాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. కొత్త దంపతులు గొడవపడినప్పుడు గెలవడానికి కాదు, సమస్యను పరిష్కరించుకోడానికి మాట్లాడాలి. గొడవ తర్వాత చిన్న నవ్వు, స్పర్శ, క్షమాపణ వంటివి సంబంధాన్ని కాపాడే శక్తిమంతమైన సాధనాలని సైకాలజీ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
బలమైన బంధానికి..
ప్రతి మనిషికి సంబంధంలో భద్రత, అంగీకారం అవసరం. భాగస్వామి మన భావాలను చిన్నచూపు చూడకుండా వినడం, అంగీకరించడం ఎంతో ముఖ్యం. బయట ప్రపంచం ఎంత ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినా ఇంటికి వచ్చాక ప్రశాంతంగా ఉండటం, భాగస్వామితో క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయడం మంచిది. ఫోన్, టీవీ దూరంగా పెట్టి ఒకరిని ఒకరు గమనించడం, కళ్లలోకి చూసి మాట్లాడుకోవడం, థాంక్యూ చెప్పుకోవడం వంటివి చిన్నగా కనిపించినా బంధాన్ని బలపరుస్తాయి.
హెల్తీ రిలేషన్ షిప్ అంటే..
పెళ్లి ఇద్దరు వ్యక్తుల కలయిక అయినప్పటికీ.. వ్యక్తిగత సమయం, స్నేహితులు, అలవాట్లు, కెరీర్ లక్ష్యాలు కొనసాగడానికి అవకాశం ఉండాలి. సైకాలజీ ప్రకారం, హెల్తీ రిలేషన్ షిప్ అంటే ఒకరి ఎదుగుదలను మరొకరు ప్రోత్సహించడం. తద్వారా సంబంధం మరింత బలపడుతుంది. కుటుంబాల మధ్య సమతుల్యత, ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో పారదర్శకత, ఇంటి బాధ్యతల విషయాల్లో మొదట్లోనే స్పష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే భవిష్యత్తులో గొడవలు రాకుండా ఉంటాయి.
ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీ..
ప్రతి జంటకు సమస్యలు ఉంటాయి. కానీ వాటిని ఎలా ఎదుర్కొంటారన్నదే ముఖ్యం. విభేదాలు రావడం సహజం. సమస్యల్ని వ్యక్తిగత దాడులుగా కాక, పరిష్కరించాల్సిన అంశాలుగా చూడాలి. క్షమించగలగడం, పొరపాట్లు ఒప్పుకోవడం, అవసరమైతే కౌన్సెలింగ్ తీసుకోవడం ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీకి సంకేతం. ప్రేమను వ్యక్తపరచడం, వినడం, గౌరవించడం, కలసి నవ్వుకోవడం, కలిసి కష్టాలను ఎదుర్కోవడం వంటివి సంబంధానికి జీవం పోస్తాయని సైకాలజీ నిపుణులు చెబుతున్నారు.