Relationship Tips: ఈ 5 సంకేతాలు కనిపిస్తే మీ రిలేషన్షిప్ ప్రమాదంలో ఉన్నట్లే!
ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా ప్రారంభంలో ఎంతో మధురంగా, ఆనందంగా ఉంటుంది. కానీ కాలక్రమేణా చిన్న చిన్న మార్పులు కూడా పెద్ద సమస్యలకు దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది. చాలాసార్లు మనం ఆ మార్పులను గుర్తించకుండా వదిలేస్తాం, కానీ కొన్ని స్పష్టమైన సంకేతాలు కనిపిస్తే ఆ రిలేషన్షిప్ ప్రమాదంలో ఉన్నట్లు అర్థం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కమ్యూనికేషన్ తగ్గిపోవడం
రిలేషన్ షిప్ ప్రారంభంలో గంటలకొద్దీ మాట్లాడుకునే జంటలు, తర్వాత అవసరమైన మాటలకే పరిమితం కావడం లేదా ఒకరితో ఒకరు తమ భావాలను పంచుకోకపోవడం, సంబంధంలో దూరం పెరుగుతోందని సూచిస్తుంది. నిపుణుల ప్రకారం హెల్తీ రిలేషన్షిప్కు ఓపెన్, నిజాయతీగల కమ్యూనికేషన్ చాలా అవసరం. అది లేకపోతే అపార్థాలు పెరిగి సంబంధం బలహీనపడుతుంది.
చిన్న విషయాలకే గొడవ పడటం
ప్రతి జంటలో విభేదాలు సహజమే అయినా, తరచూ జరిగే తగాదాలు, పరస్పర గౌరవం లేకుండా మాట్లాడటం లేదా ఒకరిని ఒకరు నిందించడం వంటి అలవాట్లు పెరిగితే అవి సంబంధాన్ని నెమ్మదిగా దెబ్బతీస్తాయి. నిపుణుల ప్రకారం సమస్యలను ప్రశాంతంగా చర్చించడం నేర్చుకోకపోతే, అవి పెద్ద విభేదాలకు దారి తీస్తాయి.
నమ్మకం తగ్గిపోవడం
ఒకసారి నమ్మకం దెబ్బతింటే దాన్ని తిరిగి పొందడం చాలా కష్టం. పార్ట్నర్ మాటలు, చర్యలపై అనుమానాలు రావడం, ఫోన్ లేదా సోషల్ మీడియా చెక్ చేయాలనే కోరిక పెరగడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే అది రిలేషన్షిప్లో అస్థిరతను సూచిస్తుంది. నిపుణుల ప్రకారం నమ్మకం అనేది సంబంధానికి పునాది వంటిది. అది బలహీనపడితే సంబంధం నిలబడటం కష్టం.
ఒకరిపై ఒకరికి ఆసక్తి తగ్గిపోవడం
ముందుగా ఒకరితో ఒకరు సమయం గడపాలని అనిపించినా.. రాను రాను కలిసి ఉండాలనే ఆసక్తి తగ్గిపోవడం, వ్యక్తిగతంగా దూరం పెరగడం వంటి మార్పులు కనిపిస్తే అది భావోద్వేగ దూరాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది కొనసాగితే ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం నెమ్మదిగా క్షీణిస్తుంది.
భవిష్యత్తుపై స్పష్టత లేకపోవడం
ఒకప్పుడు కలిసి ప్లాన్ చేసిన విషయాలు మళ్లీ చర్చకు రాకపోవడం కూడా సంబంధంలో దూరాన్ని తెలియజేస్తుంది. భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడటానికి ఇష్టపడకపోవడం వంటివి ఆ సంబంధంపై ఒకరికి లేదా ఇద్దరికీ నమ్మకం తగ్గిపోయిందని సూచిస్తాయి.
బంధం బలోపేతం కావాలంటే?
నిపుణుల ప్రకారం ఈ సంకేతాలు కనిపించాయి అంటే సంబంధం పూర్తిగా ముగిసిపోయిందని కాదు, కానీ అది ప్రమాదంలో ఉందని హెచ్చరికగా తీసుకోవాలి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మొదటగా చేయాల్సింది ఓపెన్గా మాట్లాడటం. ఒకరిపై ఒకరు నిందలు వేయకుండా, తమ భావాలను స్పష్టంగా చెప్పడం చాలా ముఖ్యం. అలాగే ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం, సమయం కేటాయించడం, చిన్న చిన్న విషయాల్లో కృతజ్ఞత చూపించడం వంటి చర్యలు సంబంధాన్ని మళ్లీ బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడతాయి.