Kids Psychology: తండ్రికి భయపడే పిల్లలు.. పెద్దయ్యాక ఎలా తయారౌతారు?
Kids Psychology: చాలా మంది పేరెంట్స్ తమ పిల్లలను కంట్రోల్ చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా తండ్రులు పిల్లలపై ప్రేమ చూపించరు. కొట్టడం, తిట్టడం లాంటివి చేస్తారు.అలాంటి పిల్లలు పెద్దయ్యాక ఎలా తయారౌతారో సైకాలజీ ఏం చెబుతుందో తెలుసుకుందాం..
Kids Psychology
సైకాలజీ ప్రకారం, చిన్నతనంలో తండ్రికి భయపడుతూ పెరిగిన పిల్లల వ్యక్తిత్వంపై ఆ ప్రభావం జీవితాంతం ఉంటుంది. తండ్రి అంటే గౌరవం ఉండటం వేరు. భయం ఉండటం వేరు. నిత్యం భయపడుతూ పెరిగిన పిల్లలు మానసికంగా చాలా వీక్ గా ఉంటారు.
ఇలాంటి పిల్లలు పెద్దయ్యాక ఎలా ఉంటారంటే..
1. ఇతరులను మెప్పించాలనే తపన (People Pleasing)
చిన్నప్పుడు తండ్రి కోపానికి గురికాకుండా ఉండటానికి పిల్లలు ఎప్పుడూ ఆయనను సంతోషపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇదే అలవాటు పెద్దయ్యాక కూడా కొనసాగుతుంది. వీరు ఇతరులకు "కాదు" (No) అని కూడా చెప్పలేరు. ఎదుటివారు ఏమనుకుంటారో అని అనవసరంగా భయపడుతుంటారు.
2. తక్కువ ఆత్మవిశ్వాసం (Low Self-Esteem)
తండ్రి ఎప్పుడూ విమర్శిస్తూ లేదా భయపెడుతూ ఉంటే, పిల్లలకు తమ సొంత నిర్ణయాల మీద నమ్మకం పోతుంది. "నేను ఏది చేసినా తప్పే అవుతుందేమో" అనే ఆందోళన వారిని వెంటాడుతుంది. దీనివల్ల వారు కొత్త పనులు చేయడానికి, నాయకత్వం వహించడానికి వెనుకాడుతుంటారు.
3. అధికారం అంటే భయం (Fear of Authority)
చిన్నతనంలో తండ్రిని చూసి భయపడిన వారు, పెద్దయ్యాక బాస్ (Boss), టీచర్లు లేదా ప్రభుత్వ అధికారుల వంటి 'అథారిటీ' వ్యక్తులను చూసి విపరీతంగా ఆందోళన చెందుతారు. వారు తప్పు చేయకపోయినా, పై అధికారుల ముందు వణికిపోవడం లేదా మాట తడబడటం వంటివి జరుగుతాయి.
4. అతిగా అప్రమత్తంగా ఉండటం (Hyper-vigilance)
తండ్రి ప్రవర్తన ఎప్పుడు మారుతుందో అని చిన్నప్పుడు గమనిస్తూ ఉండటం వల్ల, వీరు పెద్దయ్యాక కూడా ఎదుటివారి ముఖ కవళికలను, స్వరాన్ని అతిగా విశ్లేషిస్తారు (Over-analyzing). ఎవరైనా చిన్నగా గొంతు పెంచినా లేదా సీరియస్గా ఉన్నా, అది తన వల్లే జరిగిందేమో అని వీరు కంగారు పడిపోతుంటారు. దీనినే సైకాలజీలో "Walking on Eggshells" అంటారు.
5. భావోద్వేగాలను దాచుకోవడం (Emotional Repression)
తండ్రి ముందు ఏడిస్తే బలహీనులని తిడతారనో లేదా మాట్లాడితే కోప్పడతారనో భావాలను అణచివేసుకున్న పిల్లలు, పెద్దయ్యాక కూడా తమ బాధను లేదా కోపాన్ని వ్యక్తపరచలేరు. దీనివల్ల వారు మానసిక ఒత్తిడికి, డిప్రెషన్కు లోనయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
6. సంబంధ బాంధవ్యాలలో సమస్యలు (Relationship Issues)
వీరు తమ భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడలేరు. తండ్రి ప్రవర్తన వల్ల వీరికి పురుషుల పట్ల లేదా రిలేషన్షిప్స్ పట్ల ఒక రకమైన అపనమ్మకం ఏర్పడవచ్చు. కొందరు తమ తండ్రి లాంటి కఠినమైన స్వభావం ఉన్న భాగస్వామినే ఎంచుకుని మళ్ళీ అదే బాధను అనుభవిస్తుంటారు (దీనిని Repetition Compulsion అంటారు).
7. రెండు విభిన్న మార్గాలు
పెద్దయ్యాక వీరు రెండు రకాలుగా మారే అవకాశం ఉంది:
విధేయులుగా: ఎప్పుడూ భయపడుతూ, చెప్పింది చేసేవారిగా మిగిలిపోతారు.
తిరుగుబాటుదారులుగా: చిన్నప్పుడు అణచివేసుకున్న కోపం అంతా పెద్దయ్యాక సమాజం మీద లేదా తమ సొంత పిల్లల మీద చూపిస్తారు.
ఫైనల్ గా: తండ్రి పెంపకం కఠినంగా ఉన్నప్పుడు పిల్లల మెదడు ఎప్పుడూ "Survival Mode" (ఆత్మరక్షణ) లోనే ఉంటుంది. అయితే, పెద్దయ్యాక కౌన్సెలింగ్, థెరపీ లేదా అవగాహన ద్వారా ఈ భయాల నుండి బయటపడటం సాధ్యమే.