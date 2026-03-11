- Home
Crocs Health Risks: పిల్లలు ఇష్టంగా వేసుకునే రంగురంగుల ప్లాస్టిక్ చెప్పుల్లో తెలియని ఓ ప్రమాదం దాగి ఉంది. పిల్లల హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీసే విష రసాయనాలు ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఎదిగే పిల్లలపై దీని ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుంది.
మార్కెట్లో రంగురంగుల చెప్పులు
చెప్పుల వల్ల కూడా వ్యాధులు
చూడటానికి అందంగా, వేసుకోవడానికి సౌకర్యంగా ఉండే ఈ చెప్పులపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చే జరుగుతోంది. నిపుణుల ప్రకారం, ఈ ప్లాస్టిక్ చెప్పుల వెనుక తీవ్రమైన ఆరోగ్య ప్రమాదాలు దాగి ఉన్నాయి.
ప్లాస్టిక్, ఫోమ్ చెప్పులు ఆరోగ్యానికి ఎందుకు హానికరం?
చాలా ఫోమ్, క్రాక్స్ తరహా చెప్పుల్లో 'థాలేట్స్' (Phthalates), 'PFAS' వంటి ప్రమాదకర రసాయనాలను వాడతారు. హార్మోన్లపై ప్రభావం: సైన్స్ పరిభాషలో వీటిని 'ఎండోక్రైన్ డిస్రప్టర్స్' (Endocrine Disruptors) అంటారు. ఇవి చర్మం ద్వారా శరీరంలోకి చేరి హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తాయి.
పిల్లలపై ఎక్కువ ప్రభావం
పిల్లల చర్మం చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది, వారి శరీరం ఎదుగుదల దశలో ఉంటుంది. ఈ రసాయనాలు పిల్లల్లో అకాల యవ్వనం (Early Puberty), హార్మోన్ల అసమతుల్యత, భవిష్యత్తులో సంతానోత్పత్తి సమస్యలకు కారణం కావచ్చు.
మన శరీర ఎదుగుదల, జీవక్రియ, మొత్తం వికాసాన్ని హార్మోన్లే నియంత్రిస్తాయి. ప్లాస్టిక్ చెప్పులను నిరంతరం వాడటం వల్ల ఈ వ్యవస్థ మొత్తం నెమ్మదిగా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది.
మరి సురక్షితమైన చెప్పులు ఏవి?
మీ, మీ కుటుంబ ఆరోగ్యం కోసం చెప్పులు కొనేటప్పుడు పరిశీలించండి: సహజ రబ్బరుతో చేసిన చెప్పులు. కాన్వాస్ స్నీకర్స్. సహజమైన వస్త్రం లేదా జనపనార (Jute)తో చేసిన పాదరక్షలు.
ఒకవేళ మీరు ప్లాస్టిక్ లేదా ఫోమ్ చెప్పులు తప్పనిసరిగా ధరించాల్సి వస్తే, ఎప్పుడూ సాక్సులు వేసుకోండి. దీనివల్ల చర్మానికి ఎలాంటి హానీ జరగదు.