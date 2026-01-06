Psychology Says: అమ్మాయిల స్నేహం గొప్పదా? అబ్బాయిల స్నేహం గొప్పదా?
Psychology Says: స్నేహం చాలా గొప్పది. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో స్నేహితులు ఉంటారు. కొందరికి అమ్మాయిలు స్నేహితులు ఉంటే, మరి కొందరికి అబ్బాయిల స్నేహితులు ఉంటారు. అయితే.. వీరిలో ఎవరిది గొప్ప స్నేహం..? సైకాలజీ ఏం చెబుతోంది?
Friendship psychology
అమ్మాయిలకు స్కూల్, కాలేజీలో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. కానీ, ఒక్కసారి పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత వారికి పెద్దగా స్నేహితులు ఉండరు. ఉన్న కొద్ది మందిని కూడా రెగ్యులర్ గా కలవరు. కానీ, అబ్బాయిలు అలా కాదు.. పెళ్లి తర్వాత కూడా వారి స్నేహంలో పెద్దగా మార్పు రాదు. రెగ్యులర్ గా కలుస్తూనే ఉంటారు. అందుకే, తమ స్నేహమే చాలా గొప్పది అని ఫీలౌతూ ఉంటారు. మరి, సైకాలజీ ఏం చెబుతోంది? నిజంగా అబ్బాయిల స్నేహమే గొప్పదా? రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుకోని అమ్మాయిల స్నేహం ఎలాంటిది అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సైకాలజిస్టులు స్నేహాన్ని "Side-by-Side" (పక్కపక్కన), "Face-to-Face" (ముఖాముఖి) అంటూ రెండు రకాల స్నేహాలుగా వర్గీకరిస్తారు.
1. అబ్బాయిల స్నేహం: "పక్కపక్కన" (Side-by-Side)
అబ్బాయిల స్నేహం ఎక్కువగా పనుల మీద లేదా కృత్యాల మీద (Activity-based) ఆధారపడి ఉంటుంది.
కలిసి పనులు చేయడం: అబ్బాయిలు కలిసి క్రికెట్ ఆడటం, వీడియో గేమ్స్ ఆడటం, సినిమాకి వెళ్లడం లేదా ప్రయాణాలు చేయడం ద్వారా బంధాన్ని పెంచుకుంటారు.
భావోద్వేగాల ప్రదర్శన తక్కువ: వీరు తమ బాధలను లేదా అంతర్గత ఫీలింగ్స్ను తక్కువగా పంచుకుంటారు. కానీ ఒకరికి కష్టం వస్తే "నేనున్నాను" అని ఆచరణలో చూపిస్తారు.
గొడవలు: అబ్బాయిల మధ్య గొడవలు వస్తే అవి చాలా తీవ్రంగా ఉండవచ్చు, కానీ వారు త్వరగా కలిసిపోతారు. "కొట్టుకుంటారు, మళ్ళీ కలిసి తిరుగుతారు" అనే ధోరణి లో వీరు ఎక్కువగా ఉంటారు.
విధేయత (Loyalty): మాటల కంటే చేతల్లో తమ స్నేహాన్ని నిరూపించుకుంటారు.
2. అమ్మాయిల స్నేహం: "ముఖాముఖి" (Face-to-Face)
అమ్మాయిల స్నేహం ఎక్కువగా భావోద్వేగాలు, సంభాషణల మీద (Emotion-based) ఆధారపడి ఉంటుంది.
మాట్లాడటం ద్వారా బంధం: అమ్మాయిలు ఒకరితో ఒకరు మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవడం, రహస్యాలు పంచుకోవడం ద్వారా స్నేహాన్ని బలపరుచుకుంటారు. దీన్నే "Self-disclosure" అంటారు.
భావోద్వేగ సపోర్ట్: ఒక స్నేహితురాలు బాధలో ఉంటే, మిగిలిన వారు ఆమెను ఓదార్చడం, ఆమె మాటలు వినడం (Empathetic listening) వంటివి చేస్తారు. వీరికి మాటలే పెద్ద ఊరట.
సౌకర్యం: వీరు తమ వ్యక్తిగత విషయాలను చాలా లోతుగా చర్చించుకుంటారు. అందుకే అమ్మాయిల స్నేహంలో మానసిక సాన్నిహిత్యం (Emotional Intimacy) ఎక్కువగా ఉంటుంది.
సున్నితత్వం: అమ్మాయిల స్నేహం చాలా గాఢంగా ఉంటుంది, కానీ ఒకసారి నమ్మకం దెబ్బతింటే మళ్ళీ పాతలా కలిసిపోవడం వీరికి కొంత కష్టంతో కూడుకున్న పని.
అమ్మాయిల స్నేహానికి, అబ్బాయిల స్నేహానికి ఉన్న తేడా...
అమ్మాయిలు జోకులు వేసుకుంటూ, ఒకరినొకరు ఆటపట్టించుకుంటూ సరదాగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు. కానీ అమ్మాయిలు.. లోతైన చర్చలు జరుపుతూ, ఒకరి సపోర్ట్ మరొకరు కోరుకుంటారు. ఇక అబ్బాయిలు తమ స్నేహితుడికి వచ్చే సమస్యను ప్రాక్టికల్ గా పరిష్కరించాలని చూస్తారు. అమ్మాయిలు.. ఎమోషనల్ గా తోడు ఉంటే.. మాటలతో ఓదార్పు ఇస్తారు. అబ్బాయిలు చాలా కాలం దూరంగా ఉన్నా వారి స్నేహంలో మార్పు రాదు. కానీ, అమ్మాయిలు రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉండాలని, దూరం అవ్వకూడదని కోరుకుంటారు.
ఈ రెండు స్నేహాల్లో ఏది గొప్పది..?
సైకాలజీ ప్రకారం, ఏ స్నేహం తక్కువ కాదు.
మీకు ఒక పనిలో సహాయం కావాలన్నా లేదా సరదాగా గడపాలన్నా అబ్బాయిల స్నేహం అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది.
మీకు మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండి, ఎవరైనా మీ బాధను వినాలి అనుకుంటే అమ్మాయిల స్నేహం గొప్పగా అనిపిస్తుంది. ప్రతి మనిషికి ఈ రెండు రకాల స్నేహాల అవసరం ఉంటుంది. అబ్బాయిలు అమ్మాయిల నుండి భావోద్వేగాలను పంచుకోవడం, అమ్మాయిలు అబ్బాయిల నుండి విషయాలను తేలికగా తీసుకోవడం (Taking things lightly) నేర్చుకోవచ్చు.