- Home
- Life
- Pregnancy & Parenting
- Parenting Tips: మీ పిల్లలు ప్రతీ విషయంలో అయిష్టంగా ఉంటున్నారా? భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందంటే
Parenting Tips: మీ పిల్లలు ప్రతీ విషయంలో అయిష్టంగా ఉంటున్నారా? భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందంటే
Parenting Tips: పిల్లలను పెంచడం కూడా ఒక ఆర్ట్ అని చెబుతుంటారు. చిన్నారుల ఎదుగుదల బాగుండాలంటే పెంపంకం బాగుండాలని అంటారు. అందుకే మీ చిన్నారుల ప్రవర్త ఆధారంగా వారి భవిష్యత్తు గురించి అంచనా వేయొచ్చు.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
పిల్లలు ఎందుకు ఆసక్తి చూపరు?
చాలా మంది తల్లిదండ్రులు చెప్పే సమస్య.. పిల్లలు ఏ పని చేయమన్నా నిరాకరించడం. చదువు, ఆటలు, ఇంటి పనులు అన్నా ఆసక్తి చూపకపోవడం వెనుక పలు కారణాలు ఉంటాయి. స్క్రీన్ టైమ్ ఎక్కువ కావడం, ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గిపోవడం, ప్రేరణ లేకపోవడం లేదా తల్లిదండ్రుల అతిగా రక్షించే అలవాటు వల్ల ఈ పరిస్థితి వస్తుంది.
నిర్లక్ష్యం చేస్తే కలిగే సమస్యలు
ఈ అలవాటు మొదట్లో చిన్నదిగా కనిపించినా, భవిష్యత్తులో పెద్ద ఇబ్బందులు తెస్తుంది. చదువులో వెనుకబడటం, కొత్త పరిసరాల్లో కలిసిపోకపోవడం, కెరీర్ నిర్మాణంలో ఇబ్బంది, తల్లిదండ్రులతో దూరం పెరగడం వంటి ప్రతికూల ఫలితాలు వస్తాయి.
తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
* పిల్లల చిన్న విజయాలకైనా ప్రశంసించండి.
* ఒక సులభమైన రోజువారీ షెడ్యూల్ పెట్టండి.
* స్క్రీన్ సమయాన్ని తగ్గించి, ఆటలు లేదా ఇతర క్రియాశీల కార్యకలాపాలకు అలవాటు చేయండి.
* తల్లిదండ్రులు బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తిస్తే, పిల్లలు వారిని అనుకరిస్తారు.
కౌన్సెలింగ్ ప్రాముఖ్యత
కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలతో సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే, తల్లిదండ్రులు నిపుణుల సహాయం తీసుకోవాలి. పిల్లల మనస్తత్వం అర్థం చేసుకొని మార్గనిర్దేశం చేయడం, భవిష్యత్తులో సమస్యలు పెద్దవిగా మారకుండా అడ్డుకుంటుంది.
భవిష్యత్తు కోసం ముఖ్యమైన దశలు
ప్రతి తల్లిదండ్రి తమ పిల్లలు ఆత్మవిశ్వాసం గల, స్వతంత్రంగా ఆలోచించే, విజయవంతమైన వ్యక్తులుగా ఎదగాలని కోరుకుంటారు. అందుకు చిన్న వయస్సు నుంచే అలవాట్లపై శ్రద్ధ పెట్టడం, సహనం చూపించడం, సరైన మార్గనిర్దేశం చేయడం చాలా అవసరం.