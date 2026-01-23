Child Psychology: పిల్లలు బాగా ఏడ్చి నిద్రపోతే ఏమౌతుంది?
Parenting Tips: చాలా మంది పిల్లలు రాత్రి పడుకునే ముందు విపరీతంగా ఏడ్చి, ఆ ఏడుపుతోనే నిద్రపోతూ ఉంటారు.ఏడిస్తే మాత్రం ఏమైందిలే.. నిద్రపోయారు కదా అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, దీని వల్ల ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
పిల్లలు ఏడ్వడం చాలా సహజం. వారికి ఏదైనా కావాలన్నా, ఆకలేసినా, అడిగింది ఇవ్వకపోయినా ఏడుస్తారు. మరికొందరు పిల్లలు రాత్రి పడుకోవడానికి ముందు కూడా ఏడుస్తారు. ఏడ్చి ఏడ్చి వాళ్లు నిద్రపోతూ ఉంటారు. ఇలా ఏడ్చి నిద్రపోవడం అనేది పిల్లల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై కొంత ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అప్పుడప్పుడు ఇలా జరిగితే పెద్ద ప్రమాదం లేకపోయినా, ఇది అలవాటుగా మారితే మాత్రం కొన్ని ఇబ్బందులు తప్పవు. ప్రతిరోజూ పిల్లలు ఏడ్చి నిద్రపోతే వారి ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో తెలుసుకుందాం..
శారీరక ప్రభావాలు (Physical Effects)
ఒత్తిడి హార్మోన్లు (Cortisol): ఏడుస్తున్నప్పుడు శరీరంలో 'కోర్టిసోల్' అనే స్ట్రెస్ హార్మోన్ విడుదలవుతుంది. ఏడుస్తూ నిద్రపోవడం వల్ల ఈ హార్మోన్ స్థాయిలు పెరిగి, నిద్రలో కూడా శరీరం ఒత్తిడికి లోనవుతుంది.
శ్వాసలో ఇబ్బంది: విపరీతంగా ఏడ్చినప్పుడు పిల్లలు ఎగశ్వాస తీసుకుంటారు. దీనివల్ల నిద్రలో అప్పుడప్పుడు ఉలిక్కిపడటం లేదా సరిగ్గా గాలి ఆడకపోవడం వంటివి జరగవచ్చు.
అలసట (Exhaustion): ఏడ్చి ఏడ్చి నిద్రపోవడం వల్ల వారు గాఢనిద్రలోకి వెళ్తున్నట్లు అనిపించినా, నిజానికి అది 'అలసట' వల్ల వచ్చే నిద్ర. దీనివల్ల ఉదయం లేచినప్పుడు వారు ఉత్సాహంగా ఉండలేరు.
మానసిక ప్రభావాలు (Psychological Effects)
అభద్రతా భావం (Insecurity): పడుకునే ముందు ఏడవడం వల్ల పిల్లల్లో "నన్ను ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు" లేదా "నేను ఒంటరిని" అనే అభద్రతా భావం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
పీడకలలు (Nightmares): ఏడుపుతో నిద్రపోవడం వల్ల మెదడులో ప్రతికూల ఆలోచనలు ఉండిపోతాయి. దీనివల్ల పిల్లలకు పీడకలలు రావడం, నిద్రలో ఏడవడం లేదా ఉలిక్కిపడి లేవడం జరుగుతుంది.
నిద్ర నాణ్యత తగ్గడం: ఏడుపు వల్ల నిద్రలో ఉండే 'REM' (Deep Sleep) స్టేజ్ దెబ్బతింటుంది. దీనివల్ల మెదడుకు అందాల్సిన పూర్తి విశ్రాంతి అందదు.
అసలు పిల్లలు ఎందుకు ఏడుస్తారు?
పిల్లలు రాత్రిపూట ఏడవడానికి కొన్ని సాధారణ కారణాలు:
ఓవర్ టైర్డ్నెస్ (Overtired): పిల్లలు మరీ ఎక్కువగా అలసిపోతే, వారికి నిద్ర రావడం కూడా కష్టమై ఏడుపు మొదలుపెడతారు.
భయం లేదా ఆందోళన: చీకటి అన్నా, ఒంటరిగా పడుకోవాలన్నా వారికి భయం వేయవచ్చు.
ఆకలి లేదా అసౌకర్యం: పొట్టలో గ్యాస్ ఉండటం, డైపర్ తడిగా ఉండటం లేదా ఆకలి వేయడం వల్ల ఏడుస్తారు.
అటాచ్మెంట్ (Attention): తల్లిదండ్రుల దగ్గరే ఉండాలని, వారు తమను వదిలి వెళ్లకూడదని ఏడుపు ద్వారా తెలియజేస్తారు.
పరిష్కార మార్గాలు (Tips for a Calm Sleep):
నిశ్చలమైన వాతావరణం: పడుకోవడానికి గంట ముందే టీవీ, మొబైల్ ఫోన్లను ఆపేయండి. గదిలో వెలుతురు తగ్గించి ప్రశాంతమైన వాతావరణం కల్పించండి.
బెడ్ టైమ్ రొటీన్: ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోబెట్టడం అలవాటు చేయండి. పడుకునే ముందు గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయించడం లేదా పాదాలకు ఆవు నెయ్యితో మర్దన చేయడం వల్ల (మంతెన గారు చెప్పినట్లు) పిల్లలకు హాయిగా నిద్ర పడుతుంది.
కథలు చెప్పడం: ఏడిపించి నిద్రపోనివ్వకుండా, వారికి ఇష్టమైన కథలు చెప్పడం లేదా జోలపాటలు పాడటం ద్వారా వారిని శాంతింపజేయండి.
దగ్గరకు తీసుకోవడం: పిల్లలు ఏడుస్తున్నప్పుడు వారిని గుండెలకు హత్తుకోవడం వల్ల వారిలో 'ఆక్సిటోసిన్' (ప్రేమను ఇచ్చే హార్మోన్) విడుదలై త్వరగా ప్రశాంతపడతారు.
పిల్లలు నవ్వుతూ, ప్రశాంతంగా నిద్రపోతే వారి ఎదుగుదల (Growth) బాగుంటుంది. ఏడుస్తూ నిద్రపోవడం వల్ల వారి రోగనిరోధక శక్తిపై కూడా ప్రభావం పడవచ్చు. కాబట్టి, వారు ఏడవకముందే వారిని నిద్రకు సిద్ధం చేయడం ఉత్తమం.